Horóscopo chino: 3 signos que tendrán problemas de salud en septiembre

Estamos por iniciar el mes de septiembre, uno de los meses más importantes de este año pues viene un cambio de estación que da paso al otoño que traen repercusión de manera directa en todos los signos del zodiaco por ello es importante saber cómo será nuestra salud en el noveno mes del año.

El horóscopo chino consta de 12 animales, según la astrología oriental son rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo, cada uno de ellos tiene una personalidad diferente y características que nos hacen únicos. Se designan de acuerdo con el año de nacimiento y los chinos creen que el horóscopo de una persona influye en su vida configurando su carácter, por lo que será determinante para las decisiones que tomamos a lo largo de los años.

Más vale cuidar la salud en este mes. Foto: Pixabay

Horóscopo chino: ¿cuáles son los 3 signos que tendrán mala salud en septiembre?

De acuerdo con la astrología china serán tres los signos que deberán tener mayor cuidado con su salud en septiembre, pues se les podrían presentar complicaciones que de no atenderse afectarían otros sectores de la vida como puede ser lo laboral o escolar. De este modo a continuación te revelamos cuáles son los signos que tendrán mala salud.

Gallo

Eres un espíritu indómito y rebelde que necesita independencia y libertad de movimientos. Estás cargado de energía, lleno de fuerza, y no hay obstáculos que te detengan cuando te propones algo. Pero cuidado pues actuar impulsivamente podría acarrearte problemas de salud durante el mes de septiembre.



Este año sentirás la necesidad de vivir nuevas emociones no exentas de riesgo, pero será tu intuición quien te marque el límite para saber hasta dónde puedes llegar y deberás hacer una pausa a esas emociones fuertes durante este mes de septiembre, ya que podrías sufrir algún accidente que termine en hospitalización y varias semanas de reposo.



No te precipites a la hora de tomar decisiones. Reflexiona y decide cuando lo tengas claro y esta decisión sea compartida por tu intuición, para acertar plenamente. Así cuidarás tu salud y te evitarás un mal momento así como a tu familia.

Cerdo

Este año vas a poder demostrar lo mucho que vales. La actitud positiva de la que vas a hacer gala te va a permitir resolver situaciones complicadas y es que durante el mes de septiembre te puedes enfrentar a problemas de salud que llegan de manera inesperada, pero tu ánimo te ayudará a salir adelante de este trance y con victoria.



En general, éste es un buen año para ti. Puedes encontrar dificultades para conseguir tus metas, pero tu fuerza de voluntad y tu tenacidad no te permitirán abandonar y vas a seguir adelante hasta alcanzar tus objetivos. Si alguno se queda en el camino, tampoco te importará demasiado porque pensarás que quizá no fuera positivo para ti.



En el terreno sentimental, puedes atravesar un momento delicado. Si tu corazón te dice que la relación que mantienes no tiene futuro, elige un nuevo camino. Sabes que los miedos están para vencerlos, y cuando lo hagas te vas a sentir liberado y abierto a nuevas oportunidades que te harán muy feliz.

Dragón

Va a ser un año muy positivo si haces un pequeño esfuerzo para relacionarte con los demás y que no se note demasiado que eres un auténtico líder. Es el momento de ampliar tus cuidados personales y tener más atención con las cuestiones de salud que podrían tener complicaciones en el mes de septiembre.



Esto puede traer cambios también en tu economía, pues si no estás preparado para un gasto fuerte, perderías los ahorros que hasta ahora has logrado juntar. Pero no todo es malo, pues será solo una racha que venderás de manera positiva.



La suerte va a sonreírte en el amor. Si tienes pareja, necesitarás vivir nuevas emociones, tener más complicidad, viajar, poner un toque de color que te haga ilusionarte de nuevo. Y si no estás enamorado, es un año fantástico para que tu corazón vibre por alguien que ya conoces, pero que es ahora cuando va a despertar tu interés.

SIGUE LEYENDO:

Luna Cuarto Creciente de agosto dejará atrás el sufrimiento de estos signos del zodiaco