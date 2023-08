Famosa modelo de OnlyFans italiana abandona la plataforma e ingresará a un convento

Emy Buono, una modelo de OnlyFans y figura de redes sociales de Nápoles, Italia, ha sorprendido al mundo con una transformación impactante: su decisión de ingresar en un convento de monjas. Ella saltó a la fama internacional luego de quitarse la camiseta para celebrar la victoria del Nápoles en la Serie A este año, sin embargo, a sus 25 años, hubo un evento en su vida que la hizo cambiar por completo de pensar.

Sus videos de filtraron y eso le afectó. Foto: @emy_buono_ / Instagram.

Buono, quien era creadora de contenido para adultos, pasó por momentos incómodos luego de que sus videos y fotos se filtraron y fueron vistos por la familia de su novio, lo cual causó graves problemas y un shock emocional en ella. Esta situación la llevó a una profunda reflexión.

Quiere que su vida se diferente. Foto: @emy_buono_ / Instagram.

Emy Buono busca una vida tranquila

Emy, quien solía encontrar empoderador su trabajo de creación de contenidos para adultos, comenzó a sentirse insegura e insatisfecha. Su arrepentimiento por haber estado en la plataforma OnlyFans se tornó en una necesidad de cambio. “La plataforma no es segura. No me protegió porque el contenido de pago que publiqué se hizo viral y acabó en los teléfonos de todo el mundo”, aseguró.

Foto: Aseguró que hasta en la calle recibía malos comentarios. Foto: @emy_buono_ / Instagram.

Agregó que fue egoísta y causó daño a quienes le importaban, además de que no estaba consciente del riesgo. La modelo decidió abandonar las plataformas para adultos y buscar serenidad en un convento. Su camino la llevó a la congregación de las Hermanas Oblatas del Santo Niño Jesús en Sorrento, donde inició un período de reflexión el 22 de agosto.

La congregación, dedicada a educar a niñas pobres y prepararlas para la vida religiosa, no era ajena para Emy, quien ya había mantenido una buena relación con ellas. "No quiero convertirme en una santa, eso está claro, pero quiero distanciarme de la gente que me juzga. Quiero encontrar un poco de paz y bienestar", refirió.

Su mamá y su novio la apoyaron. Foto: @emy_buono_ / Instagram.

Emy Buono recibió apoyo de su familia

A pesar de las dificultades y la depresión que enfrentó, Emy encontró apoyo en su madre y su pareja. La modelo declaró que en el convento había encontrado paz antes y que quería volver. Cuando todo se hizo viral, ella incluso abandonó el país y enfrentó una grave depresión.

Quiere encontrar paz. Foto: @emy_buono_ / Instagram.

Emy, que tiene 152 mil seguidores en Instagram, solía encontrar empoderador su trabajo de creación de contenidos para adultos, pero ahora piensa de otra manera. "No haré los votos, pero no es algo que pueda descartar dado lo única que soy… Allí encontré la paz una vez, quiero volver. Ese es mi hogar", concluyó.

