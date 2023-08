Descubre lo que esconde tu subconsciente sobre tu relación de pareja indicando qué viste primero

El siguiente test visual propone observar la imagen de tipo artística e identificar una figura. Las formas y colores pueden llevar al usuario a descubrir varios elementos, pero debes buscar el significado de lo primero que veas.

¿Qué objeto has visto primero?

La pintura pertenece al género surrealista y su autor es el ucraniano Oleg Shuplyak. Los resultados posibles de este ejercicio son cinco y te ayudarán a conocer algunos aspectos de la personalidad que tal vez permanecen ocultos a tu conciencia.

Observa la pintura e identifica una figura. Fuente: Pinterest

El rostro de Vincent van Gogh

Ver este cuerpo astral en primera instancia significa que eres ambicioso en tus proyectos personales y jamás bajas los brazos ante las dificultades. Tu manera de ser motiva a tu pareja, pero debes entender que cada uno tiene sus tiempos y distintas manera de procesar la realidad. Debes acompañar y no exigir.

Hombre sentado con sombrero

Si has visto esta figura humana quiere decir que los traumas de tu infancia no te dejan mostrarte tal cual eres con tu pareja. Debes sanar estas angustias y para eso tienes que sincerarte con la persona que amas y has elegido como compañera de vida. Pueden verte como alguien feliz, pero en tu subconsciente permanecen estos hechos atormentándote.

Debes superar tus traumas y permitirte ser feliz con tu pareja. Fuente: Pixabay.com

La mujer con sombrero y vestido celeste

Ver esta figura femenina hace alusión a tener suerte en la vida y ser positivo ante las circunstancias difíciles. Tu sensibilidad te ha permitido conectar con las personas cercanas y las entiendes más que nadie. Tu vínculo con las parejas románticas debe ser sincero, transparente y emocional. De lo contrario, sabes que no podrás llegar muy lejos con lo superficial.

Las dos viviendas en el campo

Si has visto en primer lugar estas casas, entonces quiere decir que temes abrirte a las relaciones de todo tipo. Has pasado por situaciones complicadas: desamores, enemistades y discusiones familiares. Tienes un cierto temor a confiar en los demás y sueles cerrarte a la socialización. Debes superar tus traumas y entregarte a una nueva relación.

Los árboles

Si el foco de tu observación ha estado en estos ejemplares, entonces tienes una personalidad que prioriza la libertad. Esto te ha traído problemas en algunas relaciones de pareja, ya que no te han dejado ser libre y disfrutar actividades en soledad. Puedes estar muy enamorado, pero en tu subconsciente permanece cierto rechazo a las relaciones románticas y al compromiso.