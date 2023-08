Horóscopos de Mhoni Vidente HOY 21 de agosto, predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para este lunes 21 de agosto del 2023; conoce todo lo que le deparan los astros a los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

Aries

Hoy presenta una oportunidad propicia para resolver el pequeño malentendido que ha estado causando conflicto entre ambos. En situaciones como estas, es más beneficioso abordar el problema de inmediato, ya que de lo contrario, estos desacuerdos menores podrían crecer y amenazar la base de su amor.

Para que tu equipo rinda al máximo de su capacidad de manera eficiente, es crucial que cada uno de sus miembros comparta un objetivo común. Debes establecer una misión y una visión que todos puedan identificar y apoyar. Un único propósito para unir al equipo.

Es importante dejar a un lado el orgullo y finalmente seguir las recomendaciones de tu médico o del especialista al que consultaste y has estado ignorando. Tenemos recursos para sanarnos, eso es innegable, pero en ocasiones es necesario buscar ayuda profesional real.

Tauro

Hoy es una buena oportunidad para reavivar la sensualidad que las demandas de la vida han dejado en segundo plano. El amor se revitaliza con un beso, y el juego completo vuelve a comenzar. Por lo tanto, es necesario apartar todo y mirarse mutuamente como lo hicieron en el inicio de su enamoramiento.

Una vez más, estás en un día de espera. Este tiempo de espera es un componente esencial en la búsqueda de ganancias. Tu inversión de tiempo y paciencia tendrá sus recompensas; no debes renunciar ni tratar de forzar las cosas, ya que esto podría ser perjudicial. Mantente firme y perseverante: todo lo que has dado será retribuido con creces.

Estás descuidando tus oídos, los cuales son una parte vital de tu cuerpo. Necesitas reducir el volumen de la música y evitar exponerte a condiciones laborales que puedan dañar tu audición. Además, asegúrate de mantener una higiene adecuada para tus oídos. Ten precaución con el agua mientras nadas y te duchas.

Géminis

Evita espiar a la persona que amas y que te ama. La falta de confianza equivale a una traición que no es justificada y que debes evitar a toda costa. Llegará el momento en el que te compartirá lo que está ocurriendo, y te darás cuenta de que tus preocupaciones eran infundadas. Hasta ese instante, respeta su privacidad.

Hoy es uno de esos días en los que los problemas pueden parecer más grandes de lo que son y te podrían impulsar a tomar decisiones precipitadas y erróneas. Es necesario permitir que la intensidad del momento se disipe para tomar decisiones más fundamentadas. Evita tomar decisiones en el día de hoy.

Busca en tu entorno a las personas que pueden proporcionarte lo que necesitas: apoyo emocional, palabras de aliento, orientación para mejorar, etc. Y aleja de tu vida a aquellas personas que solo han contribuido a hacerte sentir más aislado. Los buenos mentores son valiosos y a veces pueden ser confundidos con los que no lo son.

Cáncer

Hoy será una jornada en la que tu paciencia será puesta a prueba. Tu pareja se pondrá en contacto con una ex pareja, lo cual puede generar inseguridades y sospechas en ti. Es aconsejable que no intervengas, ya que esto es parte del proceso de cierre en la vida de tu pareja, y es importante que lo respetes. A la larga, esto podría ser beneficioso para tu relación.

Delega en otros miembros de tu equipo las tareas pequeñas que te impiden concentrarte en la expansión o en establecer nuevas metas para tu negocio. Trátate a ti mismo como el estratega que eres, una pieza fundamental para el éxito de esta empresa. No te menosprecies.

Las palabras tienen el poder de herir, y en tu caso, te afectan cuando son expresadas sin responsabilidad ni moderación. Hoy es probable que escuches comentarios injustos que afecten tu ánimo profundamente. Sin embargo, no deberías permitir que te afecten de esa manera. Al final del día, las palabras tienen peso en función de la integridad de quien las pronuncia, y en este caso, carecen de integridad.

Leo

Cuando permites que una relación caiga en la monotonía, comienza a desmoronarse. Este día es propicio para revitalizar tu relación, ya que tanto tú como tu pareja han estado cerrando sus corazones y la comunicación y el cariño han estado bloqueados. El primer paso es derribar esas barreras: esta mañana, abraza con sinceridad.

Hoy es el momento de considerar nuevas áreas que puedas explorar. Se avecina un período de crecimiento y es fundamental estar preparado. Sin embargo, el crecimiento exitoso requiere de un plan previo. ¿Hasta dónde deseas llegar? ¿Dónde más puedes ser productivo? Es el momento de plasmarlo por escrito.

Eres quien establece los límites, en todas las situaciones. Los límites de lo que tu cuerpo puede soportar y los límites de lo que debes alcanzar. No te impongas metas imposibles, ya que podrías llegar a lastimarte. Mantener un buen estado físico también implica reconocer tus capacidades y ajustarte a ellas.

Virgo

Los bienes materiales son solo eso, y el amor es algo completamente distinto. No hay una norma estricta sobre cómo deben manejarse: si deben compartirse o si cada uno debe mantener su propiedad por separado. Si no estás seguro acerca de la longevidad de la relación, es crucial sentarse a dialogar sobre cómo abordar la cuestión de los bienes: un patrimonio conjunto o individual. Es una elección importante.

Aunque a tu alrededor parezca que todo está en caos, es esencial que mantengas la calma. Tu mundo no se tambaleará y podrás seguir desarrollándote y progresando. Confía en ti mismo y no te desvíes del camino que has trazado. Avanza con confianza, sin distracciones ni retrocesos. Prevalecerás.

Hay una luz interior en ti que nadie puede alcanzar ni extinguir. Esa luz es tu esencia. Permanecerá inmutable independientemente de los cambios en tu entorno o las personas que te rodean. Por lo tanto, no te sientas amenazado por las tendencias circundantes. Eres fuerte y estás firmemente plantado en tus convicciones.

Libra

Es importante dejar de lado el orgullo personal, al menos durante este día. Algunas discusiones no valen la pena, especialmente cuando implican que dos personas que se aman se enfrenten por asuntos que sería más sabio olvidar. Por lo tanto, guarda esos reproches, actúa como si nada hubiera ocurrido y permite que el amor siga su curso.

No sacrifiques tu salud por trabajar unas horas extra. Lo que puedas ganar no justifica el daño que podrías infligirte. El descanso y desconexión son esenciales para mantener tu productividad, y excederte en trabajo va en contra de tu propio bienestar a largo plazo. En este momento, lo mejor es aprender a decir "no".

Los diques retienen agua, lodo y emociones. Aquello que llevas en tu interior está a punto de romperse. La carga de recuerdos y memorias que has estado reprimiendo es abrumadora. Es necesario permitirte soltar, dejar ir, perdonar y olvidar. Libera todo ese peso para poder avanzar.

Escorpión

Hoy es un día en el que las promesas no tienen tanto valor como las acciones que podemos emprender. Ha habido ocasiones en las que has dicho que harías cosas que en realidad no tenías intención de cumplir, y esta actitud desgasta las relaciones. Hoy es el día para demostrar a tu pareja que estás dispuesto a respaldar tus palabras con acciones.

No permitas que otros se lleven el mérito de tus esfuerzos y logros, ya que has construido todo lo que tienes con gran dedicación. La humildad es importante, pero también es necesario reclamar el reconocimiento que mereces. No dudes en reclamar lo que te pertenece legítimamente.

Evita acumular palabras no dichas, ya que eso puede llenarte de negatividad y transformarse en resentimiento. Aprende gradualmente a comunicar lo que necesitas en el momento adecuado. Practica el arte de la oportunidad al expresar lo que otros deben escuchar. Verás cómo este enfoque puede generar un cambio significativo.

Sagitario

Tu pareja está esperando una señal de tu parte, una muestra de que has captado sus preocupaciones y comprendido sus necesidades reales. Es fundamental que le des lo que está buscando, ya que es justo y necesario. Comprométete y demuestra que estás en proceso de cambio.

Hoy es una oportunidad para poner orden en tus finanzas, especialmente en tu contabilidad que actualmente es un caos. Solo cuando tengas un registro claro de tus ingresos y gastos podrás tener un control adecuado sobre tus recursos. Es esencial abordar esto sin demora y sin excusas.

Evita el uso excesivo del teléfono móvil, ya que puede crear una barrera entre tú y las personas a tu alrededor. Además, afecta tus ojos y tu capacidad de concentración. Hoy sería un buen día para hacer un "ayuno" de teléfono y disfrutar de la vida y de tus relaciones de manera más directa y auténtica.

Capricornio

Hacer más ruido no te dará la razón. A veces confundes el volumen con la inteligencia, pero eso no te garantiza la victoria ni te hace más hábil. Simplemente te hace más estridente y expresivo, pero en el fondo sabes que estás equivocado.

No te sientas inferior ante una competencia más poderosa. Es cierto que tu rival puede tener más recursos y experiencia, y haya sacado más provecho de sus ventajas. Sin embargo, olvidas un hecho crucial: representas la novedad en tu sector, estás al inicio de tu carrera y tienes un potencial imbatible.

Hoy es un buen día para reflexionar sobre las cosas que te causan malestar y enfrentarlas. La mayor de ellas es la ansiedad que sientes en las relaciones personales. La única forma de superar ese temor es interactuar con los demás y mezclarte en situaciones sociales. Esta es la manera de superar la angustia que las interacciones sociales te generan.

Acuario

Una relación es un espacio donde siempre hay lugar para lo inesperado. Por eso, no deberías ceder ante la monotonía, ya que esta es la principal enemiga de los milagros. Cada día que te resignas a ser lo que la sociedad espera, y nada más, estás sofocando gradualmente la chispa del romance y de la vida misma.

Hoy es un buen día para discutir y reconocer las contribuciones individuales de los miembros de tu equipo y de ti mismo en este proyecto. Valora cada aporte y asegúrate de ofrecer una retribución equitativa a cada persona. Es el momento de demostrar que has sido el que más ha invertido en este proyecto hasta ahora.

Abusar de sustancias o alimentos no es una buena idea. Deja de ver estas conductas como travesuras, ya que solo estás causando daño interno, que podría manifestarse más adelante. La disciplina es clave para mantener un cuerpo saludable y en equilibrio.

Piscis

Cada vez que tomes una decisión relacionada con tu trabajo o tu formación, debes hacerlo por ti mismo/a, sin sentirte egoísta por ello. Tu crecimiento personal beneficiará tanto a ti como a tu relación y pareja en el futuro. Invertir en ti mismo/a es invertir en un futuro más sólido para ambos.

Esta es una buena época, y lo seguirá siendo, siempre que no te quedes de brazos cruzados ni delegues tus responsabilidades en otros. Aprovecha tus ganancias adicionales para invertir en tu crecimiento personal en lugar de gastarlas en celebraciones. Los astros te han brindado esta oportunidad para enfrentar desafíos mayores.

Nadie puede juzgarte por cuidar demasiado de ti mismo/a, ya que ningún cuidado es excesivo. No te dejes influenciar por las voces que critican tus decisiones. Sigue comprometido/a con tu propio bienestar y mantén una actitud resiliente frente a las palabras negativas.

