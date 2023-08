Test visual: dime qué observas primero y te diré si te engañan con facilidad

El engaño es una de las peores situaciones por las que puede atravesar una persona. Ya sea en una relación de tipo amorosa, familiar, de amistad o laboral, este tipo de decepción puede dejar huellas en el corazón y en nuestras vidas.

En esta oportunidad, se presenta un test visual para conocer más acerca de tu personalidad y la relación con situaciones de engaño por parte de los demás. ¿Estás listo? Observa la siguiente imagen en tonos grises.



Este test visual tiene cuatro posibles resultados. Fuente: Pinterest

¿Qué es lo primero que has visto?

La cabeza de un león de frente

Ver esta figura significa que no te engañan con facilidad. Eres una persona muy intuitiva y observadora. Todos te respetan por tus valores y responsabilidad en las relaciones, ya sea laborales, familiares, de amistad o románticas. No sueles llevarte decepciones de la gente, porque siempre puedes conocerlos antes de confiar en ellos.

Un árbol frondoso

Si has visto este ejemplar del reino de las plantas, quiere decir que has sufrido algunos engaños en tu vida, pero has aprendido a no confiar en toda la gente. La lección ha sido clara en tu vida: debes conocer primero a las personas antes de darles tu voto de confianza.

Arcoiris

Si lo primero que ha llamado tu atención ha sido este elemento que solo ocupa una pequeña esquina en la imagen, entonces eres alguien a quien pueden engañar si bajas la guardia. ¿Qué significa esto? Eres una persona con altibajos emocionales y problemas de autoestima. Si te encuentras en una situación de angustia o tristeza contigo mismo, es probable que los demás se aprovechen de eso para engañarte con facilidad.

Te engañan con facilidad por tus altibajos emocionales. Fuente: Freepik.es

Pájaros volando

Si las aves que están volando por encima de la copa del árbol han sido lo primero que ha llamado tu atención, entonces eres una persona a la que engañan con facilidad. No tienes los pies sobre la tierra y tu distracción permanente hace que te lleves decepciones de la gente. Debes ser más realista y conocer bien a los individuos con los que te relacionas.