La cajera del OXXO terminó estafada, ¡le pagaron con un billete de 520 pesos! | VIDEO

No hay peor experiencia que recibir un billete y que a la hora de tratar de pagar con él nos llevemos la sorpresa de nuestras vidas al descubrir que era falso o al menos eso pensábamos, pues la cajera del OXXO, quien se ha hecho viral en TikTok por su original contenido, nos acaba de demostrar que siempre puede ocurrir algo peor. ¿Pero cómo sería posible?, según una anécdota personal, ¡que te den un billete con una cifra que no existe!

La cajera del OXXO denuncia que le pagaron con un billete de 520 pesos

A través de la plataforma de videos se volvió viral una grabación que muestra el momento exacto en el que la joven se dio cuenta de la estafa de la que fue víctima, aunque contrario al enojo o desesperación que la experiencia le habría dejado a cualquier otra persona, la tiktoker se lo tomó con mucho humor. Hace unos días, la cajera compartió una nueva publicación en la se escuchan las risas de sus compañeros por haber recibido un billete que no existe.

"Se están riendo de mí por tonta que soy. Alguien me dio este billete, no manchen, esto qué es. Son 520 o son 20 o son 500", dijo entre risas a la cámara.

Así luce el billete falso. (Foto: Captura de pantalla)

En su video, la también conocida como Dua Lupita, se tomó con gracia el momento en el que fue estafada, pues afirmó que para su cierre de caja sólo tendría que poner 20 pesos, no sin antes dejar en claro que guardará el insólito billete que no tiene valor alguno como un recuerdo. Finalmente, la joven mandó un contundente mensaje a sus seguidores a quienes les pidió: "no sean así".

La situación dividió opiniones entre sus seguidores, pues mientras algunos señalaron que fue la culpa de la cajera por no revisar bien el billete cuando lo recibió, otros más se solidarizaron con ella y algunos usuarios no dudaron en seguir bromeando con todo lo que pasó.

"Lo bueno que fueron 20, imagínate 500", "checa bien el billete tú", "llegando al OXXO para enamorarme de la cajera y darle mi preciado billete de 520 pesos", "el billete es como Barbie, lo que quiera ser", "por eso me da miedo trabajar", "nadie, yo la menos ciega", "son los nuevos billetes" y "claramente sería yo el que los reciba y no se da cuenta" son algunos de los comentarios que se leen en la red.