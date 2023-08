Robo multitudinario en Beverly Hills: así asaltaron una tienda de Gucci y se llevan miles de pesos

El centro comercial “Westfield Century City”, en Beverly Hills fue el escenario de un delito impactante: un grupo de personas llevó a cabo un robo descarado en plena luz del día en una tienda Gucci, todo quedó grabado y uno de los videos del incidente fue subido a redes sociales, donde rápidamente se volvió tendencia, pues se puede apreciar cómo los encapuchados corren con mercancía muy cara entre las manos.

Algunos incluso se llevaron maletas grandes. Foto: Twitter.

El incidente tuvo lugar la tarde del lunes 31 de julio y los responsables, supuestamente nueve individuos que portaban sudaderas con capucha, huyeron del establecimiento con bolsos y maletas de alta gama. En su precipitada huida, los sospechosos dejaron caer algunos objetos que recogieron los que les seguían. Aún se desconoce el valor total de los artículos sustraídos y si se han producido arrestos relacionados con el incidente.

Fueron muy rápidos y astutos. Foto: Twitter.

Criticaron al guardia de seguridad de la tienda Gucci

El material en redes también muestra cómo en el interior de la tienda, un empleado de traje llamaba al servicio de emergencias 911, en un intento infructuoso de detener a uno de los sospechosos, se especula que era el guardia de seguridad, quien no mostró señales evidentes de alarma, pero segió a los ladrones mientras hablaba por teléfono, posiblemente con las autoridades.

La policía llegó muy tarde. Foto: Twitter.

Al día siguiente, las críticas hacia este último no se hicieron esperar. Usuarios de Twitter se burlaron de su reacción: "Parecía completamente indiferente", señalaba uno de los comentarios. Otro usuario tuiteó, con cierto tono irónico, que daba la impresión que seguía a los ladrones solo para recordarles que habían dejado algunos artículos en la tienda. Pero hubo quien aseguró que al no ser un policía, sólo hubiera puesto en riesgo su vida si intentaba detenerlos físicamente.

No ha sido el único saqueo en California

Este suceso se suma a otros incidentes similares ocurridos recientemente en California. El mismo día, tres individuos irrumpieron en la joyería Jewels By Alan en Irvine, destrozando vitrinas con martillos y llevándose joyas valoradas en más de 900 mil dólares, según informó la sargento de policía Karie Davies. "Este hecho demuestra una mentalidad según la cual los criminales no creen que vayan a ser detenidos, o simplemente no les importa", explicó Davies.

Todos iban encapuchados. Foto: Twitter.

Según datos de la Federación Nacional de Minoristas, Los Ángeles se encuentra entre las diez ciudades de California con mayor índice de delincuencia en el comercio minorista, una situación preocupante que sigue en aumento. Hasta ahora no han detenido a los involucrados en ambos sucesos.

