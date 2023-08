Horóscopos de Mhoni Vidente HOY 2 de agosto, predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para este miércoles 2 de agosto del 2023; conoce todo lo que le deparan los astros a los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

Escucha el podcast de Mhoni Vidente con sus mejores predicciones

Así será tu suerte hoy, según Mhoni Vidente

Aries

Cuando se trata de lo que dice la persona que amamos, es crucial aprender a escuchar y no tomar a la ligera ninguna de sus palabras. En medio de las urgencias de la vida y el trabajo, has dejado de prestar la debida atención a tu pareja y la escuchas sin realmente atender. Es importante acercarse, escuchar y prestar atención de una vez por todas.

A veces, como hoy, es necesario repetir las fórmulas conocidas sin miedo. No hay espacio para la creatividad, lo primordial es hacer las cosas de manera efectiva. Nadie te lo va a reprochar, ya que todo funcionará a la perfección y todos quedarán satisfechos. Incluso los mejores líderes han seguido procesos ya establecidos en ciertas ocasiones.

Debes alejarte de la melancolía por los tiempos pasados. No significa que debas borrar esos recuerdos de tu memoria, pero ahora no puedes permitirte volver a esos momentos y sentir el dolor que te causan al no estar allí.

Tauro

Cada persona elige su papel en el amor. No te conviertas en alguien que solo se deja amar y vive la relación como algo impuesto. El falso orgullo no es bien visto por los astros, y tampoco ayuda en el amor. Reconoce la verdadera profundidad de tus sentimientos y sé alguien que ama y comprende que el amor todo lo puede.

Hoy recibirás una propuesta que debes evaluar, ya que podría significar un cambio beneficioso para ti y para tu economía. No desestimes esta oferta aunque en un principio parezca poco atractiva. Examínala considerando las posibilidades que podría abrir más que solo las ganancias.

Mantén un equilibrio adecuado en los debates que surgirán hoy en diferentes áreas de tu vida. No permitas que te afecten o te lleven a la ira. No solo se trata de mantener la calma ante aquellos que te desafían, sino también de evitar las secuelas emocionales que el enojo puede generar en ti.

Géminis

Es importante que recuperes el ritmo y la entrega que solías mostrar en el amor. Tu pareja lo extraña. Necesita sentir esa fuerza, dedicación y cuidado que solías brindarle. Si no lo haces, tu pareja podría interpretar tu falta de atención como una señal de que estás dejando de amarle, lo cual es falso.

A veces, es necesario perderse para encontrarse. Los problemas y desafíos relacionados con tu trabajo llegarán a su fin hoy. Estos errores y pérdidas, aunque difíciles, tienen su lado útil, ya que te permiten reevaluar la forma en que enfrentas los problemas. Saldrás de esta situación más lúcido y productivo.

Una manera sencilla de llenar de calidez tu corazón es cantar. No tengas miedo de hacerlo. Si te preocupa ser criticado, cántalo a solas. Cantar eleva las hormonas de la felicidad en tu cuerpo y convierte tu sangre y energía en un flujo vital inagotable y poderoso.

Cáncer

Tu forma de comunicarte puede resultar demasiado firme en ocasiones. Sin embargo, tu pareja no se comunica de la misma manera. Olvidas que el amor también implica adaptarse al tono y las palabras que cada pareja usa para expresarse. Evita hablar como si fueras un jefe y tu pareja un empleado incompetente.

En cualquier negocio o trabajo, las pérdidas son inevitables. Es necesario aceptarlas y seguir adelante. Hay muchos factores que intervienen en ellas, y no siempre es culpa de alguien en particular. Registra las pérdidas y aprende de ellas para evitar futuros problemas, pero no te castigues a ti mismo en exceso.

El chisme y las palabras a tus espaldas te han afectado emocionalmente. Aunque pueda ser doloroso, es importante proceder con cautela y cuidar tu salud emocional. Una regla sencilla y efectiva para blindarte ante esto es "tomar las cosas según la naturaleza de la fuente". Verás que, en la mayoría de los casos, te beneficiarás al seguir esta actitud.

Leo

En la vida, tenemos diferentes responsabilidades y cargas, como deudas, obligaciones sociales y trabajo. El amor nos brinda la oportunidad de compartir esas cargas entre dos personas, tanto las nuestras como las de nuestra pareja. Esa colaboración mutua nos permite crecer más allá de nuestros espacios individuales. Hoy es un buen día para preguntarte: ¿Estás realmente ayudando a tu pareja con su carga?

Es importante que revises tu carga de trabajo hoy, ya que es posible que las cosas no estén equitativamente distribuidas dentro de la organización. Sería beneficioso reorganizar las funciones para que todos contribuyan y reciban en igual medida. No te exijas más que los demás, ya que no estás recibiendo más que ellos. No permitas que te pasen por encima.

Te sientes desalentado y fatigado, especialmente porque sientes que eres quien invierte más emocionalmente en tu hogar y círculo de amigos. Es bueno que confíen en ti, pero también implica que hagas un esfuerzo adicional. Aprovecha este día para descansar y liberarte de esas cargas emocionales.

Virgo

No esperes a que las circunstancias te obliguen a demostrar tu amor. Es importante que estés presente día tras día, momento a momento, brindando tu apoyo a la persona que amas. El amor es para compartir tanto los momentos difíciles como los momentos felices, sin esperar a que haya problemas para demostrar tu afecto.

Hoy no es un buen día para asumir riesgos, ni en cuestiones financieras ni en esfuerzos personales. Los astros te aconsejan que te apegues a los métodos habituales, ya que el riesgo no parece ser recompensado en este momento. Habrá oportunidades para innovar en el futuro, pero por ahora es mejor mantenerse en lo conocido y seguro.

Tu autoestima también es importante para tu bienestar. Asegúrate de actuar y cuidarte para que te sientas orgulloso de lo que ves en el espejo todas las mañanas. La felicidad comienza por amarte a ti mismo como nadie más puede hacerlo. Todas las decisiones positivas en tu vida se fundamentan en ese amor propio.

Libra

Todos llevamos máscaras en nuestra vida diaria, pero necesitamos espacios donde podamos ser auténticos y desprendernos de ellas. El amor es precisamente ese lugar donde tú y tu pareja deben sentir la confianza para dejar de fingir y ser la mejor versión de ustedes mismos, liberándose de las apariencias que muestran ante los demás.

El caos en tu vida puede deberse a instrucciones confusas que das o recibes. Es necesario revisar la forma en que te comunicas con las personas que te rodean, prestando atención a las palabras, el tono y la información que compartes. Corregir estos aspectos traerá grandes beneficios en tus relaciones.

Tu salud también es un asunto compartido que requiere equilibrio. Se trata de cuidados personales, consejos médicos y la ayuda de profesionales, así como el amor y apoyo de tu familia y amigos. ¿Están todos estos factores presentes en tu vida?

Escorpión

El equilibrio es fundamental en una relación de pareja. Es importante dar en la medida en que recibes y entregarte a la otra persona en la misma proporción. Los astros señalan que podrías estar fallando en cumplir con tu parte, especialmente en lo relacionado con los acuerdos forjados en pareja. Es momento de ponerte al día.

La tibieza no es característica tuya y no debería serlo. Quedarte a medias en cualquier proyecto o ambición no suma ni resta; simplemente muestra que no estás completamente comprometido. Es importante prestar atención a tus emociones y verificar si estás en un lugar o situación que realmente te apasiona y motiva.

Hoy es un buen día para eliminar cosas negativas de tu vida, no de manera mágica, sino con responsabilidad y disciplina. Desaparece tensiones, rencores y malos hábitos que te están afectando emocional y físicamente. No te desgastes en mantener elementos que te desequilibran. Es hora de cuidar de ti mismo.

Sagitario

Hoy es un buen día para salir de la rutina y aventurarse en territorios desconocidos. Deja atrás las convenciones y permítete explorar lo salvaje y elemental. Deja que el azar decida el destino común en lugar de planificar en exceso. No necesitas hacer maletas, simplemente déjate llevar por la espontaneidad del momento.

Busca modelos a seguir que te inspiren en tu carrera y decisiones. Encuentra a alguien que haya tenido éxito en lo que haces y aprende de su experiencia. Sigue un mapa trazado por aquellos que han recorrido el camino antes que tú.

No dejes decisiones importantes sobre tu vida y bienestar en manos de otros. Es esencial que cuides de tu salud y bienestar personal. Descansa lo necesario, trabaja de forma equilibrada y mantén una buena dieta y rutina de ejercicio constante.

Capricornio

El azar desempeña un papel en las relaciones de pareja. Atrévete a abrirle la puerta y permitir que traiga nuevas experiencias. Vivir con miedo y aislarse solo magnifica los problemas. El amor debe vivirse de manera auténtica y compartida, sin temor a los celos y las opiniones de los demás.

Hoy es propicio para encontrar aliados y socios que compartan tus metas y crean en tus proyectos. Es un momento para hacer limpieza y sustituir a aquellos que no están totalmente comprometidos. Tu éxito profesional merece compañeros de aventura más comprometidos, con quienes puedas lograr mayores logros.

Tu cuerpo tiende a somatizar tus emociones negativas convirtiéndolas en síntomas físicos. La clave para mejorar tu salud es liberarte de emociones negativas como la preocupación, los celos y la envidia. Aprende a estar en paz contigo mismo y notarás una mejoría en tu bienestar general.

Acuario

Hoy te sientes algo melancólico, y los astros te indican que esa sensación proviene de un deseo de ofrecer más a tu pareja. Anhelas poder brindarle viajes, lujos, regalos y una vida más cómoda. Ten paciencia, con el tiempo podrás lograrlo y hacer realidad esos deseos.

No te desesperes si tus ingresos no alcanzan tus expectativas al 100%. Hay influencias externas que pueden afectar tus proyecciones, así que es importante adaptarte a las circunstancias. Recuerda que una de tus fortalezas es tu capacidad para enfrentar los cambios y situaciones diversas.

Hoy es un buen día para revisar tu postura y cuidar tu salud. Aunque eres una persona que se preocupa por los demás y tiende a agacharse y encogerse para proteger a quienes amas, también debes cuidar de tu espalda y columna. Realiza ejercicios de elongación para mantener tu bienestar físico.

Piscis

El amor no debe convertirse en una competencia ni en una lucha de poder. Es importante reducir la pasivo-agresividad que ha surgido en la relación con tu pareja. Recuerda que todo lo que hace, lo hace por ambos, y es necesario agradecer y apoyar mutuamente el avance en la relación.

Tienes grandes expectativas para un proyecto en el que estás involucrado, pero para que sea exitoso, debes comprometerte plenamente. Considera dejar de lado otras responsabilidades y enfocarte en este proyecto que puede cambiar tu vida de manera significativa.

Hoy es un día para recordar que eres más que un ser productivo. Las ocupaciones diarias pueden haber hecho que te olvides de sentir, conectar emocionalmente y establecer lazos. Dedica tiempo para cuidar de tu interior y tus afectos, permitiéndote momentos de conexión y descanso emocional.

SIGUE LEYENDO:

Karma de agosto para cada signo del zodiaco según Mhoni Vidente

Horóscopos de agosto: así le irá a los signos en la salud, dinero y amor este 2023