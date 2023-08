Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 19 de agosto

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este sábado 19 de agosto con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos del Zodiaco cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Tarde de pasar viendo una película, compra lo necesario para pasar una tarde placentera Foto: Especial

Este es el mensaje del universo para los 12 signos del Zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, domina tu temperamento ardiente y verás que los obstáculos se derriten como mantequilla.

Aprende a cumplir lo que prometes, la vida podría ponerte en frente a una persona de tu pasado, comprobarás que la vida fue justa y le ha devuelto cada golpe que te dio; sin embargo, sabrás que tus sentimientos no han cambiado del todo.

Deja de pensar que el mundo va a cambiar para bien por su propia cuenta, pon de tu parte y cambia tu entorno y no trates de modificar el de los demás o de lo contrario te meterás en serios problemas. Recuerda que el Karma es no espera y cuando menos lo esperes estarás pagando tus errores.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, sí, eres terco como una mula, pero a veces necesitas un poco de flexibilidad. Si sueltas un poco el control, podrías encontrar riquezas inesperadas

Te vienen cambios en tu estado de ánimo podrías herir con tus palabras a una persona que significa mucho para ti. Es posible que te sientas algo cansado y triste al terminar el día.

Cambios importantes se aproximan entre ellos la llegada de una persona de piel blanca la cual te hará ver tu suerte, ten cuidado y no confíes tan pronto o podrías cometer grandes errores. Es importante que tengas bien presente que nadie va a meter las manos al fuego por ti.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, las relaciones requieren compromiso y comunicación real, no solo chismes y charlas superficiales. Domina esa inquietud interna y descubre la magia que surge cuando te entregas por completo.

Tu problema es esperar que la gente te trate y valore como tú lo haces con ellos, recuerda que no todos piensan como tú. Personas van y personas vienen en tu vida, pon mucha atención a quienes quieres conservar.

Cuida a tus amistades, las que siempre han estado para ti Foto: Especial

Tendrás mucha suerte en juegos de azar y posibilidad de realizar un viaje. No te dejes caer por una situación que enfrentarás en estos días, al contrario que te dé las fuerzas para ir hacia adelante.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, No necesitas esconderte en tu caparazón todo el tiempo. Abraza la vulnerabilidad y verás cómo las conexiones genuinas llenan tu mundo de amor.

No permitas que se pasen de mamilas contigo recuerda que en eso tienes un doctorado y cuando ellos van por la leche tú ya vienes con el queso. Un nuevo amor parecerá a mediados del mes que entra, llegará por medio de una amistad o una reunión.

Atreve hacer eso que siempre quisiste y que por falta de tiempo o dinero quedó solo como un sueño, tienes todo para materializar tus sueños, es momento para conseguir lo que deseas.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, comparte el escenario y deja que los demás brillen también. El verdadero liderazgo no se trata de dominar, sino de inspirar.

No cometas los mismos errores que cometiste en el pasado, es momento que asumas tus consecuencias y te arriesgues a lo que sigue.

Oportunidad de mejora laboral y cambios en cuestiones de trámites o solicitudes. No guardes rencores por personas que no decidieron seguir contigo, recuerda que por algo pasan las cosas y next con eso.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, aprende a apreciar las imperfecciones y relájate un poco. Deja que el caos controlado te muestre un mundo de posibilidades más allá de tus listas.

Encamamiento con expareja o nuevo amor. Estás en una etapa muy vulnerable en la cual podrías caer en brazos de cualquier que te hable de amor aunque solo quiera dormir contigo.

Dale vuelo a la hilacha, pero no te enamores Foto: Especial

No temas a cambios en tu carácter y en tus amistades, ya que dichos cambios te traerán nuevos resultados, es momento de dejar la costumbre y monotonía de tu día a día y cambiar por completo el balance de las cosas.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, a veces, tomar una decisión rápida no es el fin del mundo. Atrévete a ser un poco egoísta y descubrirás cómo la autenticidad te llevará a relaciones más genuinas.

Recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, no te dejes influenciar por gente tonta que solo quiere fregar tu existencia y arruinar tus planes, varios amores de tu pasado se harán presente en estos días.

En los negocios grandes ganancias, lo tuyo es el comercio y los negocios, eso te dejará grandes ganancias económicas. Planearás viaje con amistades y es posible que conozcas a una persona con la que has estado hablando por redes sociales desde hace algún tiempo.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, comunicar lo que sientes no te hace vulnerable, te hace humano. Deja de lado la desconfianza y verás cómo las conexiones íntimas te empoderan más allá de tus murallas.

Cambios en cuestión de amistades, te revitalizas y comenzarás a restaurar tu círculo de amigos, recuerda que las personas más valiosas no son las que andan contigo en la borrachera sino cuando necesitas algo y ahí están.

Si tienes una relación es posible que cierto chisme llegue a tu pareja y te reclame, pon las cartas sobre la mesa, recuerda que es mejor una verdad dolorosa, que una mentira que tarde o temprano podría separarlos definitivamente.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, Enfócate en un objetivo a la vez en lugar de perseguir cada destello brillante. La aventura está bien, pero también lo es el compromiso.

Habrá personas que te pondrán trabas y obstáculos para que no logres tus metas ni tus objetivos, tu principal problema es que te detienes arrojar piedras a quienes te quieren fregar y ahí pierdes tu tiempo que podrías aprovechar en ignorar y seguir tu camino.

No te deprimas si algo no sale como esperas, dale tiempo a al tiempo para que las cosas se den, recuerda que todo es un proceso. No dejes pendientes para el día de mañana o de lo contrario se te juntará el trabajo.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, sí, el éxito es importante, pero también lo es el bienestar personal. Deja de lado esa coraza de profesionalismo y permítete conectarte con tus emociones.

Hay una persona que traes muy pegada y que solo ha buscado obtener información, no sueltes todo y aprende a ser más discreto con tus planes y sueños, recuerda que las malas energías y envidias son la clave de que tus metas no resulten en tiempo y forma.

Recuerda que la información es poder, un topo está entre tus documentos Foto: Especial

Amistad anda despotricando tu vida privada. No te confundas en tus sentimientos, pon mucha atención a lo que pasa por tu corazón, ya que podrías cometer un error al fijarte en quien no te ha dado motivos para que lo hagas.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, tus ideas son brillantes, pero a veces las personas necesitan algo más que visión.

No dejes que la rutina o monotonía arruine tu relación en caso de tener una, debes aprender a innovar y demostrar más tus sentimientos con tu pareja o de lo contrario te van a mandar al chorizo dentro de poco tiempo.

Estás en el mejor momento de exigir lo que mereces si en tu trabajo has buscado un aumento estas fechas se muestran de lo mejor para solicitarlo, ya que podría resultar a tu favor.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, deja de soñar despierto y enfrenta la realidad. Establece límites sanos para no ahogarte en las necesidades de los demás.

Al equilibrar tu bondad con autorecuperación, encontrarás un océano de serenidad. No des por hecho nada que no has visto. Ten cuidado con culpar de errores a quien no tiene no voz ni voto en esas cuestiones.

Si sientes que tu pareja se comienza alejar, trata de platicar con ella, quizás sea el momento de poner las cartas sobre la mesa, se han guardado chingos de secretos que a la larga podrían mermar la relación.

DRV