Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 18 de agosto

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este viernes 18 de agosto con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos del Zodiaco cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Sube un poco la intensidad en el romanticismo; andas muy seco Foto: Especial

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, este período te pide que canalices esa energía en algo productivo en lugar de discutir por cualquier tontería. Toma un respiro antes de lanzarte a la batalla y verás cómo las cosas se acomodan.

Eres el signo líder por naturaleza y debido a eso tienes un gran compromiso el cual es luchar por tu felicidad y por tus proyectos y metas.

No temas a cambios, ya que eso traerán consigo muchas cosas positivas, ten cuidado con ir por algo que sabes que no es tuyo y nunca lo será cierra ciclos que no funcionan y abre nuevos que te lleven a tus sueños.

Mensaje del universo para los Aries Foto: Especial / FB @nanacalistartv

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, la vida no siempre te dará lo que quieres de inmediato. Enfrenta esos cambios con una mente abierta y descubrirás que el camino puede ser más suave de lo que piensas.

Vienen días en los cuales te costará mucho trabajo levantarte de la cama, no es momento para eso, es momento de despertar, mirar enfrente y darte cuenta de que la vida es bella y maravillosa, es probable que sientas necesidad de buscar a alguien de tu pasado, que sea solo para cerrar ese ciclo y no seguir en ello, no vivas de lo que ya fue sino de lo que está por venir.

Si tienes pareja mejorará mucho la relación con cierta noticia que llegará a tus oídos.

Mensaje del universo para los Tauro Foto: Especial / FB @nanacalistartv

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, organiza ese caos mental y verás cómo las cosas empiezan a aclararse. Recuerda que la vida va aprisa, disfruta lo que pasa y vives, no caigas en la rutina o podrías lamentarlo.

El amor se manifestará con una persona de tierras lejanas, deberás de pensar bien si es lo que quieres para ti o si realmente no estás dispuesto a invertir tu tiempo, esfuerzo y dinero en esa persona.

Tu virtud radica en que eres de un solo amor, te cuesta volver a creer después de que te traicionaron, muy entregado a tu familia quienes constituyen tu punto débil. Un dinero extra te ayudará mucho en tu economía.

Mensaje del universo para los Géminis Foto: Especial / FB @nanacalistartv

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, deja de lado ese caparazón por un rato y verás que no te devorarán.

Cuida tus espaldas, ya que podrías ser dañado por un familiar o amistad cercana, están por llegarte chismes y cometarios negativos en tu contra.

Es importante que dejes que el futuro haga su trabajo y tu preocuparte más por tu presente, la vida te llenará de grandes cosas que deberás de aceptar, no tengas miedo a vivir y disfrutar lo que está llegando a ti, la vida es corta, aprende a disfrutar y vivir sin rendir cuentas ni explicaciones a quien no las pide ni las necesita.

Mensaje del universo para los Cáncer Foto: Especial / FB @nanacalistartv

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, no necesitas el foco de atención en cada momento. Dedica tiempo a escuchar a los demás en lugar de solo hablar de ti mismo/a, y podrías aprender algo valioso.

Días de muchos cambios y cierre de ciclos importantes, conocerás el porqué de muchas cosas. Ten cuidado con apostar en cuestiones tontas.

Se te caerá la máscara de tu cara y verás el verdadero rostro de muchas personas las cuales pensabas que eran buenas, el golpe será muy fuerte, pero después de eso serás otra persona más fuerte que nunca.

Mensaje del universo para los Leo

Foto: Especial / FB @nanacalistartv

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, este período es ideal para soltar un poco las riendas y permitirte un respiro. El mundo no se va a desmoronar si no controlas todo.

Has sufrido mucho en tu pasado debido a ciertas infidelidades que has sufrido, deja eso en el pasado, es momento de ir por cuestiones nuevas y oportunidades que la vida te está ofreciendo.

Amistades se alejan debido a cierto comentario que dijiste, que no te preocupe ya eso quien deba de estar en tu vida simplemente estará no necesitarás hacer nada para retarlos. Ten cuidado en quién confías, ya que las tracciones siempre aparecerán

Mensaje del universo para los Virgo Foto: Especial / FB @nanacalistartv

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, a veces, debes tomar decisiones que no gustarán a todos, y está bien. No te tortures por ello. Prioriza tu propia paz interior en lugar de buscar la aprobación constante.

No dejes que la vida te quite lo que te puso una vez, aprovéchalo y disfrútalo al máximo. Cierra ciclos que siguen abiertos y cicatriza esas llagas que no te han dejado seguir.

Ya es momento de ser quien soñaste ser, de comerte al mundo, de ser feliz con lo que eres y tienes y liberarte de todo eso que te causa conflicto. Cambios oportunos que te llevarán por el camino correcto, la vida te va a sorprender antes de lo que tú te imaginas.

Mensaje del universo para los Libra Foto: Especial / FB @nanacalistartv

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, abre tu corazón y permite que alguien se acerque. Podrías descubrir que no es tan aterrador como pensabas.

Existen heridas que ya no sanarán, pero que se encuentran en reposo y así seguirán, aprenderás a vivir con ellas y cuando creas que todo está perdido la vida y Dios te sorprenderán.

Días en los que comprenderás el porqué de muchas cosas, trata de relajarte más y darte la oportunidad de pensar hacia dónde vas y por qué elegiste ese camino.

Mensaje del universo para los Escorpio Foto: Especial / FB @nanacalistartv

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, enfócate en una cosa a la vez en lugar de saltar de una idea a otra. Esa disciplina te llevará más lejos de lo que crees. Ten presente que nadie merece tus lágrimas, nadie merece que bajes tu nivel. Aprende a quererte, amarte y darte tu lugar.

Es importante que mires a tu pasado y te des cuenta de todo lo que has caminado y pasado ya en tu vida, deja de quejarte y lamentarte, deja de caer al sueño esperando que alguien llegue y te levante, deja de pensar que la vida está en tu contra, vive y disfruta lo que llega a ti, cuídate mucho de cometer los mismos errores mira que hay muchos nuevos por cometer.

Mensaje del universo para los Sagitario Foto: Especial / FB @nanacalistartv

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, disfruta de las pequeñas cosas y las relaciones personales. La vida no es solo una lista interminable de tareas.

Amores de una noche donde quiera, no lastimes a quien de verdad te quiere por ese tipo de personas. Recuerda quién eres y hacia dónde vas en la vida. No te dejes manipular por nadie ni permitas que la vida te lastime.

Después de la tempestad ha de llegar la calma, no tengas miedo si algo no resultó como esperabas ni pienses que es un castigo divino, recuerda que lo que nos sucede es el reflejo de lo que realizamos en nuestro pasado.

Mensaje del universo para los Capricornio Foto: Especial / FB @nanacalistartv

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, presta atención a las personas que te rodean en lugar de solo planear grandes revoluciones. A veces, las conexiones humanas simples son las más valiosas.

Cree en ti y tus sueños y ve por eso que tanto quieres, amas y deseas, deja que la vida te sorprenda y tú sorpréndela a ella. No tengas miedo de enfrentar tus miedos, sé feliz, disfruta que la vida es corta y no permitas que nadie te haga daño de hoy en adelante.

Días de mucha reflexión en los cuales tomarás grandes decisiones que posiblemente cambien el rumbo de tu vida, es momento de crecer en todos los sentidos y darte felicidad a ti mismo que nadie más lo va a hacer.

Mensaje del universo para los Acuario Foto: Especial / FB @nanacalistartv

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, Este período es perfecto para establecer límites y proteger tu energía. No tienes que absorber cada emoción que te rodea.

Eres un signo muy cambiante el cual es difícil de complacer en muchos de los sentidos, es por eso por lo que muchas veces cambias de opinión demasiado pronto.

La vida te ha golpeado de tal forma que tu corazón se ha hecho duro y ha despertado cuestiones obscuras en ti que no existían, en tus cualidades podemos encontrar mucha entrega, amabilidad, tu familia tu talón de Aquiles, sabes comportarte en los mejores eventos y cómo amistad sabes guardar fidelidad Aprende a diferenciar entre lo tuyo y lo de los demás.

Mensaje del universo para los Piscis Foto: Especial / FB @nanacalistartv

Horóscopo Chino: 3 signos que serán ricos este 18 de agosto

Uno de los signos que puede sentirse afortunado en el área de las finanzas, son aquellas personas nacidas bajo el horóscopo de la Rata, el cual, se presentará esta oportunidad en el trabajo, esto por el arduo trabajo que ha tenido dentro de la empresa que ha estado laborando. Por ello, estas personas se verán beneficiados con un buen aumento de salario y quizá, si el jefe se pone "guapo", hasta un ascenso podrá darle.

Los horóscopo de la Rata ganarán dinero HOY. Fuente Freepik

¿Qué años pertenecen al Horóscopo del Rata?

1924

1936

1948

1960

1972

1984

1996

2008

2020

el segundo horóscopo que tendrá un buen incentivo y que ganará mucho dinero, es el horóscopo del Dragón, quienes deberán alejar a los cazafortunas para no caer en un mal negocio y acercarse a aquellas personas que quieren realizar un buen proyecto, con pies y cabeza para tener buenas ganancias, esas que tanto que estaban esperando y que mejorarán sus finanzas.

El Dragón es por excelencia un signo ganador Foto: Freepik

¿Qué años pertenecen al Horóscopo del Dragón?

1928

1940

1952

1964

1976

1988

2000

2012

Aquellas personas que tienen el horóscopo del Gallo, recibirán una propuesta laboral bastante atractiva, la cual, permitirá crecer no solo profesionalmente, sino económicamente, quienes serán parte de acuerdos que su vida darán un giro de 360 grados. Con ello, estas personas crecerán en los dineros y tendrán estabilidad.

El Gallo siempre está atento a las ganancias Foto: Freepik

¿Qué años pertenecen al Horóscopo del Gallo?

1933

1945

1957

1969

1981

1993

2005

2017

DRV