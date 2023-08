¿Qué está detrás de la confrontación entre la 4T y la UNAM?

En principio, se debe señalar que el discurso del actual gobierno consiste en extender el bienestar a todos los mexicanos, y sería necio no reconocer que ha obtenido resultados en este sentido; sin embargo, en aras de este cometido se ha sometido a muchas instituciones a una lógica de “hacer más con menos”. Pese a que se vitoreé como una reducción a la opulencia y al despilfarro, la austeridad ha mermado las capacidades de ciertas instituciones. Esto se ha justificado con una retórica crítica a la operación de las mismas.

Respecto a la UNAM, se advierte algo similar. El gobierno y sus partidarios han difundido la idea de que la universidad opera de manera problemática y perjudicial al país; Epigmenio Ibarra señalaba en Twitter: “Una universidad pública que rechaza, cada ciclo, al 90% de quienes aspiran a estudiar en ella. Algo está podrido en la UNAM.” Por tanto hay que preguntarse ¿Cuál es el interés de la 4T en la UNAM?

Se puede especular que se busca imprimir el sello de la cuarta transformación, es decir, incluir a la UNAM en la austeridad republicana, o como referí antes, instaurar la lógica de hacer más con menos. Una búsqueda similar se demostró en el INE; previo a la sucesión de Lorenzo Córdova, el presidente y la bancada de Morena trataron de impulsar una reforma al INE, acusando a este de neoliberal y corrupto. Sin embargo, tras la llegada de Guadalupe Taddei a la consejería y enunciara: “A mí me toca respetar que ganemos menos que el presidente”, el golpeteo se aminoró.

La UNAM juega un papel modelo en la conducción de la educación superior en el país; se le toma como ejemplo para la vida académica e institucional de otras universidades, de ahí su relevancia. Llevar a la UNAM a una lógica de austeridad, podría suponer un argumento para llevar esa lógica a otras universidades públicas, muchas de las cuales ya han visto mermado su financiamiento en sexenios anteriores.

Si bien se puede argumentar que hay instituciones (autónomas y no autónomas) que cayeron en muchos vicios, el caso de la UNAM, considero, debe de ser tratado diferente. La universidad no solo se limita a brindar educación superior en la CDMX y alrededor del país, brinda también educación media superior, investigación y difusión (como la que ayudó a informarnos a lo largo del confinamiento) y un importante impulso al arte y la cultura.

En suma, lo que subyace en las críticas del presidente y sus partidarios es un ansia por incluir a una institución pública tan importante como la UNAM a una estrategia que no ha demostrado cabalmente su efectividad, pero sí ha amenaza en ser un riesgo no solo para la universidad, si no también para la conducción de la educación superior en el país.

Por: Sebastian Arriaga Velazco





