La psiquiatra Mariana Chávez rompe con los tabúes de la salud mental

En entrevista con la psiquiatra Mariana Chávez Cervantes, directora del Sanatorio Psiquiátrico del Carmen, encontramos que uno de los grandes factores por lo que las personas no asisten a terapia es que no hay un método diagnóstico.

“¿A qué me refiero? Si tú quieres saber si eres hipertenso, te toman la presión, pero no existe nada de radiología, de laboratorios, con lo que te puedan diagnosticar depresión o ansiedad, o cualquier enfermedad mental. Sabemos que existe porque hay estudios mucho más elaborados en donde hemos ido aprendiendo que la causa de la enfermedad mental está a nivel molecular, tan pequeñito que ni siquiera se puede ver en un corte de cerebro, y lo que no se ve no se cree. Las personas piensan que es una cuestión de voluntad, de ganas o de fortaleza”, comentó Mariana.

Asimismo, otro estigma que continúa presente es el pensar que quien acude a terapia es porque está loco.

“Afortunadamente ha ido cambiando, cada vez es menor, pero se tiene la idea de que es loco o es débil o no tiene voluntad, no que tiene realmente un problema. No está normalizada todavía la atención mental”, compartió la especialista.

Nos comentó que muchos de sus pacientes tienen la percepción de que ir a terapia es sólo hablar de tus problemas.

“Un buen psicólogo o psiquiatra tiene una estructura terapéutica que, si tú pudieras ver un estudio del cerebro antes de iniciar la terapia y uno a los tres meses, aumenta el funcionamiento cerebral, científicamente hay mejoría sólo de hablar, porque la dinámica que se da en una entrevista psiquiátrica o psicológica no se da en ningún otro momento”, aseguró.

Otro de los grandes tabúes es el tomar medicamentos.

"Hay muchos mitos porque ‘no quiero dejar de ser yo’, eso me lo dicen muy seguido. El de enfrente no eres tú, porque tú no respondías así cuando estabas sano. El medicamento no genera adicción. Estoy hablando de antidepresivos, hay otro grupo de fármacos que sí. 'No quiero volverme zombie o lento', si te está durmiendo, algo le está fallando a tu psiquiatra".

Toma en cuenta

Los hombres acuden menos a terapia. "Falta mucho la normalización de las emociones".

Más personas de las que te imaginas tienen un tratamiento fármaco y no se nota.

LA EXPERTA: Mariana tiene especialidad en psicogeriatría y es catedrática de la UNAM.

HA DICHO

“Que se pueda entender como una enfermedad y no se quede en el comentario de ‘échale ganas, tú puedes’".

Por Ailedd Menduet

Foto: Cortesía

MAAZ