Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 17 de agosto

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este jueves 17 de agosto con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos del Zodiaco cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Última semanas para pasar unas vacaciones increíbles con tu pareja el clima es ideal para salir Foto: Especial

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, te sientes poderoso y listo para conquistar el mundo, pero no te dejes llevar por la impulsividad. Recuerda que a veces es mejor pensar dos veces antes de actuar.

Momento de darte cuenta lo que vales y puedes lograr hacer, no vuelvas a caer en cuestiones del pasado que tanto trabajo te costó salir de eso.

En el amor estarás en un tono confuso tienes miedo de salir lastimado o lastimada; sin embargo, una parte de ti quiere volver a ilusionarse en iniciar algo bello; no temas que se va a dar y de la mejor manera, empezará a nacer ese sentimiento por una amistad que llegó recientemente a tu vida.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, no te aferres tanto a tus planes; a veces, las mejores cosas suceden cuando te abres a lo inesperado. Y sí, eso también incluye probar comida nueva, no te me hagas el quisquilloso.

Ten cuidado con cuestiones que tienen que ver con chismes, no hables de más o podrías cometer una indiscreción. Cambio de casa o coche y posibilidad de un viaje con amistades.

Es momento de ver al futuro y comenzar a trabajar en ese proyecto de negocio que siempre has tenido en mente, podrías necesitar mucho de una persona que físicamente se ha ido, pero desde otro universo conspira para que logres tu felicidad.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, sueños reveladores y una oportunidad de cambios en el área sentimental, te vas a hacer más fría o frío que de costumbre y eso se deberá a varias traiciones que te marcaron.

Las traiciones están a la vuelta de la esquina Foto: Especial

No te culpes por errores que no cometiste y déjale a cada persona su responsabilidad, que cada quien arda en su infierno. Tienes que ir por eso que quieres, ya sean sueños o metas, no te frustres, si no lo logras en corto tiempo, nadie dijo que sería fácil, pero la constancia será la clave para que cumplas y lograr cualquier meta.

Cuidado con un amor del pasado que retorna y podría moverte el tapete aun así tengas pareja.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, este mes, es momento de derribar esas murallas y mostrar tu verdadero yo. La vulnerabilidad puede ser aterradora, pero también es hermosamente liberadora.

Muchos proyectos comenzarás a cuajar, has pasado por una etapa muy complicada en la cual muchos proyectos se los llevó la tiznada, el problema en tu caso es que sueles contar tus planes y la envidia y mala energía de las personas te los afectan.

No te vayas tanto por la envoltura sino por el interior de las personas. Debes aprender a cuidar más tu carácter o de lo contrario te podrías meter en grandes problemas, no te autodestruyas ni te hagas daño.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, este mes, trata de prestar atención a los demás en lugar de estar en el centro de atención todo el tiempo. Aún puedes ser la estrella, pero también aprende a ser un buen compañero de reparto.

Noticia inesperada te va alegra mucho el día, pon mucha atención, ya que al mismo tiempo te va a indicar qué tienes que hacer sobre ciertos planes que has traído en mente desde hace tiempo.

Posibilidades de emprender un negocio que tiene que ver con comidas, se ve excelente panorama, porque te dejará muy buenas ganancias, recuerda que lo tuyo son las ventas y negocios, vete por ese lado.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, sí, la perfección es genial, pero a veces es mejor tener algo hecho que esperar eternamente por la excelencia.

Vienen momentos increíbles a tu vida, pero vas a necesitar dejar las cosas bien en claro, aléjate de personas que te llenen el oído de palabras y no de hechos, suelen ser muy intenso o intensa y eso en gran medida te autolastima, ya que cometes errores muy constantemente, te desespera las personas tontas y flojas que no se mueven y se quedan esperando que el mundo se resuelva solo.

Cuida mucho tu autoestima, puesto que ha estado por los suelos y debido a eso podrías estar afectando tu vida.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, no temas causar un poco de revuelo si eso significa defender lo que crees. Estás en una etapa muy perra en la cual la vida te colmará de nuevas metas para cumplir.

Tienes que comenzar a ver por ti y darte cuenta de que no requieres de ningún hombre o mujer para ser feliz más que de tu amor propio.

Déjate consentir, pues hace tiempo que no lo haces Foto: Especial

En la salud grandes mejoras si habías tenido problemas con ella; sin embargo, deberás de aprender a cuidar más la parte de tus riñones, cabeza y sistema digestivo, ya que podría presentarse algún problema, cuida tu alimentación y toma más agua.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, este mes, es momento de dejar salir esos demonios internos y enfrentar tus miedos de frente. La transformación personal no es fácil, pero es necesaria.

En el amor si tienes pareja pon más atención a él o ella, ya que sueles descuidarle por atender cuestiones que no te dejan nada de provecho. Un negocio comenzará a cuajar de la mejor manera ponle todas las ganas que te va a dejar muy buen dinerito.

Si tienes pareja excelente semana para solucionar problemas, pongan las cartas sobre la mesa ya es necesario hacerlo. Mucha suerte en juegos de azar y oportunidades de un viaje.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, este mes, es hora de plantar los pies en tierra firme y enfrentar tus responsabilidades. Sí, sé que te sientes atrapado, pero a veces, hacer lo correcto requiere quedarse en un solo lugar por un tiempo.

Si tienes pareja y está se ha alejado ten presente que tu carácter alguna vez no ayuda en mucho, ponte las pilas y mejor esas fallas que tienes, pero eso sí, exígele lo mismo a tu pareja.

Si tienes problemas con alguna persona y quieres que estos se resuelvan o simplemente llevar la fiesta en paz escribe su nombre completo con fecha de nacimiento en un trozo de papel y coloca sobre él un vaso de cristal con agua.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, este mes, tómate un respiro y disfruta de la vida fuera de la oficina. Negocio en mente puede ser la opción que necesitas para mejorar mucho en tus ingresos; sin embargo, si le sigues flojeando nomás no te va a cuajar ni la gelatina.

Si tienes ya pareja no te confundas y no busques maneras de estarse aporreando mejor busquen momentos para ser felices y pasar más momentos en compañía.

Proyecto que tiene que ver con un negocio te dejará grandes ganancias aprovéchalas. No te quejes tanto de lo que no llega a tus manos, ya que no son los tiempos adecuados para que eso pase.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, Este mes, acércate a tus amigos y familiares, y deja de lado esos experimentos sociales extraños. Tu originalidad es grandiosa, pero también debes ser auténtico en tus relaciones cercanas.

Defiende tus mejores ideas, confía en tu chispa Foto: Especial

Ten presente que vida solo una así que no te quedes con ganas de nada y disfruta lo que llega a tu vida, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas así que dale vuelo a hilacha, pero de manera responsable.

Te caerá el veinte sobre una persona que ha dañado tu entorno y comenzarás a alejarte de él o ella. Un sinfín de cambios llega a tu vida, deberás de aprender a decir lo que sientes sin miedo al qué dirán.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, este mes, es hora de aterrizar un poco y enfrentar la realidad. No puedes huir de tus problemas para siempre.

Aprovecha esa intuición para tomar decisiones informadas en lugar de escapar. Establece límites claros; no eres un salvavidas para todos. Vienen cambios en cuestión de madurez, te darás cuenta de que nadie es indispensable, familiar te dará una sorpresa.

El pasado retorna y con ello esperanzas de un amor, no vuelvas a comer lo que ya comiste o te podría volver a caer mal. Un proyecto de un negocio de compra o venta que traes en mente podría ser la solución para mejorar en los ingresos.

¿Cuál es el mes de cada signo zodiacal?

Aries: marzo-abril

Tauro: abril-mayo

Géminis: mayo-junio

Cáncer: junio-julio

Leo: julio-agosto

Virgo: agosto-septiembre

Libra: septiembre-octubre

Escorpio: octubre-noviembre

Sagitario: noviembre-diciembre

Capricornio: diciembre-enero

Acuario: enero-febrero

Piscis: febrero-marzo

DRV