VIDEO | Empresario destapa infidelidad de su prometida en plena fiesta de compromiso: "sé feliz con él"

Darse cuenta de una infidelidad es de los episodios más dolorosos en una relación de pareja. Se pensaría que cuando surge una traición de este tipo, lo que la víctima quisiera en un principio es el silencio total lejos de evitar el “público” en su crisis sentimental; sin embargo, recientemente se difundió la historia de un hombre que fue engañado por su prometida y lo gritó a los cuatro vientos en plena fiesta de compromiso.

Los hechos quedaron registrados en video, mismo que ya se hizo viral en redes sociales. Además, no fue una revelación cualquiera, pues los protagonistas forman parte de la élite comercial italiana. Se trató del empresario Massimo Segre, un miembro de la alta sociedad de Turín, quien se enteró de la infidelidad de su novia, Cristina Seymandi, y esperó hasta la celebración donde fueron invitadas 150 personas, entre familiares y amigos de la pareja. El reconocido empresario esperó hasta el brindis para soltar su venganza:

Los protagonistas son personas famosas en el sector comercial de Turín. Foto: captura de pantalla

“Estoy muy emocionado, suelo hablar improvisando, pero no quiero correr el riesgo de cometer un error. Te daré el mayor de los regalos. El regalo que te doy es la libertad. No me casaré contigo (...). Quiero darte la libertad de amar (...). En particular, a otra persona, un abogado muy conocido”, afirmó el empresario delante de todos los invitados, creando una escena digna de una telenovela dramática.

Y continuó: “Querida Cristina, ahora vete a Mykonos con tu abogado, ya está todo pagado, sé feliz con él (...). No creas que me complace desvelarme como un cornudo frente a todos ustedes”, dijo, afirmando que ya sabía sobre la infidelidad de su novia, pero prefería que ella se fuera con el otro hombre con todos los gastos pagados a Vietnam. Al finalizar sus palabras, salió de la celebración, hubo un momento incómodo y de repente la música comenzó a sonar de nuevo; no obstante, instantes después, la fiesta se terminó y el hecho se viralizó de inmediato.

El comerciante dejó todos los gastos pagados. Foto: captura de pantalla

"Venganza elegante"

En diferentes plataformas de redes sociales donde se compartieron los hechos, internautas aplaudieron la acción del hombre, pues aseguran que el amor hacia su novia era verdadero, tanto, que la dejó ser libre con quien ella en realidad quería, inclusive les dejó pagado el viaje que tenían predestinado: "no notar el dolor lo ha hecho con gran elegancia"; "Grande el señor"; "Muy inteligente"; "Una venganza elegante y educada"; "Este hombre es genial, un verdadero caballero. La venganza no pudo ser más perfecta", son solo algunos comentarios que se pueden leer.

