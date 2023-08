WhatsApp: ¿Qué significa MDG?, la abreviatura que usan los jóvenes en sus mensajes

En la actualidad, las abreviaturas se han convertido en una herramienta indispensable para expresarnos de manera rápida y ágil. En WhatsApp, con su impactante base de más de 2 mil millones de usuarios activos, se usa mucho este recurso y hay uno que está muy de moda: “MDG”, pero, ¿qué significa realmente esta popular abreviatura?, podría ser un poco confuso, porque tiene un par de significados y cada uno aplicará según el contexto de la charla.

Otras de las abreviaturas que se suelen usar son: LOL: "Laughing Out Loud" - Riendo a carcajadas, OMG: "Oh My God" - ¡Dios mío! o DM: "Direct Message" - Mensaje directo, por lo regular son expresiones prestadas del inglés.

MDG: Mensaje Directo o me da gusto

Cuando nos sumergimos en los chats grupales, la privacidad a veces se ve comprometida. Aquí entra en juego “MDG” como Mensaje Directo, aunque no está claro el por qué de la “G”. Por lo regular se usa en grupos, cuando quieres hablar en privado con uno de los integrantes. Es una forma sutil y moderna de indicar el deseo de conversar sin la mirada de los demás, de acuerdo con varios medios y post en Internet, aunque ninguno aclara el uso de la "G". También se puede usar como “Me da gusto”, aunque no es un uso tan extendido.

MDG: Music Doing Good

Este significado de “MDG” no está vinculado a la conversación como tal. También puede ser un reflejo de nuestra pasión por la música. Si un amigo te comparte una melodía que te encanta, “MDG” se convierte en tu respuesta, pues es un préstamo del inglés “Music Doing Good”, que podría traducirse como “música buena”, pero no se detiene ahí, sino que en realidad te gusta todo el proyecto que tiene ese artista.

La versatilidad de “MDG” nos muestra cómo una simple abreviatura puede abrir puertas a mundos tan diversos como la música y la comunicación privada. Su empleo en WhatsApp refleja una evolución en nuestra manera de conectar, adaptándonos a los contextos y las emociones. Eso sí, todo dependerá de la manera en que se emplee, así podrás saber si se trata de una cosa o de otra.

