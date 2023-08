La insólita historia de una mujer que tiene una nieta y es modelo de Onlyfans: "soy la abuelita más joven"

Rachel McIntyre de 34 años se ha convertido en la abuela más joven del Reino Unido, la también modelo de OnlyFans ha contado que las personas no pueden creer que tenga un nieto siendo tan joven, incluso relató que en algunos lugares todavía le piden identificación al entrar, ya que no aparenta la edad que tiene: “siempre me piden una identificación porque me veo muy joven. Es molesto, pero también es un cumplido”, expresó.

La joven se ha vuelto muy popular en los últimos días y diversos medios se han acercado a ella para que cuente un poco de su historia. Originaria de Edimburgo, McIntyre, dio la bienvenida a su primer nieto a fines de julio y compartió la feliz noticia en las redes sociales, donde los usuarios afirmaron que se veía demasiado joven para ser abuela, mientras que otros la felicitaron suponiendo que era su recién nacido.

al enterarse de la inesperada noticia, tuvo sentimientos encontrados sobre ser una abuela joven | Foto: TikTok @Rachelmcintyre

Rachel se embarazó a los 15 años y su hija la hizo abuela a los 17

Rachel contó que se embarazó por primera vez cuando tenía solo 15 años y el año pasado, su hija de 17 le dijo que estaba embarazada. Reveló que al enterarse de la inesperada noticia, tuvo sentimientos encontrados sobre ser una abuela joven porque sabe lo difícil que es ser una madre tan joven a tiempo completo, peor a pesar de ello, aseguró que ha apoyado a su pequeña en todo lo que ha necesitado.

"Mi hija acaba de cumplir 18 años, y me sorprendió mucho cuando descubrí que estaba embarazada. Pero una vez que me di cuenta, comencé a emocionarme. Sabía que estaba obviamente va a apoyarla también", narró.

Rache también es modelo y swinger de OnlyFans | Foto: TikTok @Rachelmcintyre

La nueva abuela, quien también es una orgullosa modelo y swinger de OnlyFans dijo que ya empezó a adaptarse a su nuevo rol de abuela, tras el nacimiento de su nieta, el pasado 25 de julio, aunque admitió que fue muy estresante ver a su hija en un complicado trabajo de parto, pero señaló que afortunadamente ambas se encuentran bien.

"La gente ni siquiera cree que soy la mamá de mi hija. Me miran completamente conmocionados cuando les digo. Dicen: 'Espera, ¿no son hermanas? Cuando digo que también soy abuela, es aún más de un shock'", confesó.

La nueva abuela se siente feliz y enamorada de su nieta | Foto: TikTok @Rachelmcintyre

Rachel, quien también tiene otra hija, de 10 años, contó que está muy feliz con su nieta de apenas unos días de nacida y que ser abuela tan joven tiene sus ventajas, ya que podrá verla crecer y tendrá la oportunidad de jugar con ella sin agotarse rápidamente: "Ella realmente no llora. Solo hace ruidos cuando tiene hambre, come y duerme”.

SIGUE LEYENDO

Mujer siguió a su esposo para confirmar su infidelidad y lo descubrió en un motel con su “mejor amigo”