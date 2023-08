Acertijo visual: ni el 3% logra hallar el trébol de cuatro hojas en el retrato en menos de 7 segundos

Entrenar la mente y las habilidades cognitivas es beneficioso a largo plazo. Estimulando las funciones cerebrales podemos ayudar a prevenir el deterioro natural por envejecimiento. En este sentido, los acertijos visuales son ideales para contribuir a la causa y poner a prueba el ingenio.



Encuentra el trébol de cuatro hojas en la imagen

Cuenta una leyenda popular que cuando Eva fue expulsada del paraíso junto a Adán, la mujer se llevó consigo un ejemplar del reino de las plantas: un trébol de cuatro hojas. Cada una de estas cuatro partes del vegetal representa un valor: la suerte, la fe, el amor y la esperanza.

El cuento popular ha sido replicado por muchas generaciones, a tal punto que encontrar un trébol de cuatro hojas se considera una señal de buena suerte en la vida. Esta planta con forma parecida a una flor, ya que posee folíolos que parecen pétalos, es bastante difícil de localizar.

Si bien existen tiendas botánicas donde se puede comprar este ejemplar y plantar en casa, no es muy común verlo en la flora silvestre. Lo cierto es que es más probable que hallemos tréboles de tres hojas, en vez de cuatro. Y de eso se trata este desafío.

Observa todos los tréboles y encuentra el que tiene cuatro hojas. Fuente: MDZ

El objetivo de este acertijo es que encuentres el trébol de cuatro hojas que se halla escondido en la imagen. La ilustración corresponde a un campo repleto de este ejemplar, pero en su versión de tres pétalos. Debes concentrarte al máximo para llegar a la resolución.

Aquí se encuentra el trébol de cuatro hojas. Fuente: MDZ

¿Pudiste hacerlo? Si has encontrado el elemento oculto… ¡Felicitaciones! Además de tener una vista privilegiada, seguramente atraigas la buena suerte a tu vida. Si no has podido llegar a la resolución, debemos mencionarte que la planta se encuentra ubicada en el cuadrante superior derecho.