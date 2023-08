Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 14 de agosto

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este lunes 14 de agosto con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos del Zodiaco cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, en este periodo calma un poco esa prisa y piensa antes de actuar. En el trabajo, tu determinación está en alza, así que ¡a por esos objetivos. Conoce nuevas personas y regresa a tu etapa de disfrute, que te valga tu edad, vida solo una.

Un examor comenzará a desprenderse de ti, comenzará a olvidarte poco a poco, no busques a quien no te quiere o a quien has dañado, pide perdón y aléjate, sigue tu camino. Salte y disfruta cada momento que tienes, manda a la fregada a quien te cause dolores de cabeza y proponte materializar cada sueño, cambia la rutina de tu día a día pues te deprimes por hacer lo mismo siempre.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, en estos días, tu terquedad puede estar por las nubes. Si bien eso te ayuda a mantener el rumbo, no cierres la puerta a nuevas ideas. En el amor, cuidado con los celos, a veces los inventas tú solito. Disfruta del placer y la comodidad, pero no te atasques en la rutina.

Un amor del pasado regresa a tu vida, pero nada más a incomodar tu desgraciada existencia, comprobarás en los próximos días que realmente los golpes que la vida te ha puesto han sanado y que el amor que alguna vez sentiste por quien te dio puros desprecios y malos tratos se han ido olvidando.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, cuidado con prometer más de lo que puedes cumplir. En el trabajo, tu mente curiosa brilla, pero concéntrate en una cosa a la vez, que te dispersas más que pompitas de jabón. Una limpia te vendría perfecto con albahaca y huevo pues traes malas energías que te pueden dañar o impedir seguir avanzando.

Siempre logras lo que te propones el problema es que si las cosas no se te presentan rápido sueles desesperarte, es tiempo de cambiar y ver la vida más ligera, nadie dijo que sería fácil pero tampoco complicado, ya aprendiste mucho de tus errores y no tropezarás con la misma piedra siempre y cuando así te lo propongas.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, te sientes emocionalmente intenso, pero no te escondas en tu caparazón. Expresa lo que sientes en lugar de esperar a que los demás lo adivinen. Expareja regresará a incomodarte la existencia. Una amistad se comprometerá o formalizará relación. Un amor a distancia te visitará.

Una boda o fiesta de un familiar se comenzará a planear en las próximas fechas. Entras en una etapa de grandes cambios, después de tanta sufridera comenzarás a ver la luz, quizás recaigas en estos días al extrañar a quien nunca más estará a tu lado, pero tu determinación y ganas son más para salir a delante y enfrentar cualquier situación que se te presente

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, en el trabajo, lidera con tu energía positiva, pero no ignores las opiniones de los demás, que todos tienen algo que aportar. Una amistad iniciará romance.

Vienen grandes cambios en tu vida pues comenzarás a madurar mucho, date la oportunidad de tomar tus propias decisiones sin que nadie intervenga en ellas, es necesario que pongas un alto a esas personas que se han aprovechado tanto de ti. Si ya te engaño 2 veces lo volverá hacer muchas más, recuerda que las terceras oportunidades son un riesgo en donde puedes salir más dañado o dañada que la primera vez.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, tu mente analítica está a tope, pero no te pases buscando fallos en todo. A veces, las cosas no tienen que ser perfectas para ser geniales. En la salud, cuídate de la ansiedad y de exigirte demasiado. Y, por favor, date un respiro y permítete cometer errores de vez en cuando.

Empezarás un ciclo lleno de oportunidades para mejorar en tu carácter, a veces reaccionas muy bitch con amistades, pero eso se debe a las traiciones que has llevado anteriormente. Un proyecto en mente podría materializarse si comienzas a trabajar desde hoy en él. No critiques a las personas tanto pues no sabes porque camino han pasado.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, estás en modo encanto, pero cuidado con decir siempre lo que crees que los demás quieren oír. A veces, es mejor ser sincero, aunque cause alguna fricción momentánea. En el amor, busca una relación que sea un trato justo, no te quedes en desequilibrio.

Si no tienes una relación es momento de despabilarte y darle vuelo a la caricia, que te valga el qué dirán, la gente siempre hablará bien o mal, pero hablarán, así que déjalos que ladren. Cuídate de la monotonía en tu relación en caso de tener una pues estas poniendo el lazo que te une a tu pareja en una cuerda floja.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, tu intuición está en su punto más alto, pero no te vuelvas demasiado desconfiado. A veces, la gente no tiene segundas intenciones. En el trabajo, tu determinación es envidiable, pero cuidado con no cegarte por el objetivo y descuidar a los demás.

No confíes en personas que conocerás en esta semana pues podrían meterte en chismes. Tu fuerza, determinación y valentía son quienes te han llevado a lograr lo que te propones, no permitas que tus sueños se vean opacados por pensamientos pesimistas de amistades, familia o pareja, cada que te diga alguien que no se puede demuéstrales lo contrario.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, tu optimismo es contagioso, pero cuidado con no prometer más de lo que puedes cumplir. En el amor, la sinceridad es clave, no te escondas detrás de bromas o evasivas. En el trabajo, tu creatividad está en alza, pero trata de llevar algunos de esos proyectos hasta el final.

Eventos sociales o reunión con amistades en puerta, aprende a observar, callar, guardar, debes saber utilizar lo que sabes en el momento oportuno. Ya déjate de tonterías absurdas, aprende a ver a las personas como son y sin disfraces, a veces te pasas de buena gente y por eso sales dañado o dañada, ponte las pilas y comienza a trabajar en tu felicidad.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, estás enfocado en tus metas, pero no te encierres en tu mundo. A veces, es bueno relajarse un poco y disfrutar del camino. En el amor, deja de ponerle barreras al corazón y déjate llevar un poco más. Y por favor, recuerda que también mereces descanso, no todo es trabajo.

Deja de quejarte por tu cuerpo si algo no te gusta échale muchas ganas para estar como quieres, con quejarte no lograrás nada de nada. Amistad está por disculparse por error del pasado. Amor a distancia empezará a debilitarse por tercera persona en cuestión. Si tienes una relación ten cuidado con una amistad de tu pareja pues estará llenándole el buche de piedras para lograr disgustos contigo.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, tu creatividad está en su punto más alto, pero no te encierres tanto en tus ideas que ignores las opiniones de los demás. En el amor, eres un amigo leal, pero a veces, necesitas conectar a un nivel más profundo. Y no te olvides de balancear tu vida social con momentos de soledad.

La soledad jamás será un problema para ti solo que a veces te tomas las cosas muy a pecho, aprende a vivir individualmente y cuando menos lo esperes encontrarás quien te llene por completo. No temas a cambios en tu trabajo pues te ayudarán a mejorar muchísimo sobre todo en el área de los dineros.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo,

¿Cuál es el mes de cada signo zodiacal?

Aries: marzo-abril

Tauro: abril-mayo

Géminis: mayo-junio

Cáncer: junio-julio

Leo: julio-agosto

Virgo: agosto-septiembre

Libra: septiembre-octubre

Escorpio: octubre-noviembre

Sagitario: noviembre-diciembre

Capricornio: diciembre-enero

Acuario: enero-febrero

Piscis: febrero-marzo

