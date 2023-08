Acertijo visual: ni el 5% logra encontrar la flor distinta en el retrato

El acertijo visual es uno de los ejercicios más populares para ejercitar la mente en la actualidad. Este tipo de juego, que se ha viralizado en las redes sociales y la inmensa red de internet, se presenta como una opción ideal para liberar estrés y estimular las funciones cognitivas.

Si bien existen adivinanzas de este tipo, con distintos elementos (dibujos, formas geométricas, letras, números o animaciones, entre otros más), en esta oportunidad deberás encontrar un ejemplar floral dentro de una repetición.

Encuentra la flor diferente dentro de la ilustración

La siguiente imagen contempla la repetición de flores de color verde, sobre un fondo claro de la misma tonalidad. Las figuras son de tipo lineal y presentan varios pétalos. Pero en la ilustración se ha colado un ejemplar distinto.

El desafío que se presenta en esta ocasión requiere habilidades sólidas de concentración y agudeza visual, ya que tiene un nivel alto de complejidad. Solo las personas más astutas han podido encontrar la flor en menos de 8 segundos.

Observa todas las flores verdes y encuentra la de características diferentes. Fuente: Pinterest

¿Has podido hallar el ejemplar diferente en la imagen? Si tu respuesta ha sido positiva y lo has hecho en menos de 8 segundos… ¡Tienes una mente brillante! Y tus habilidades cognitivas están óptimamente potenciadas y entrenadas.

La flor distinta se encuentra hacia el centro de la imagen, en el costado izquierdo. Fuente: Pinterest

Si te has demorado un poco más o no has podido hallar esta flor diferente dentro de la ilustración, no está mal. Puedes seguir practicando con acertijos visuales para potenciar tus habilidades cognitivas y volverte más ágil. Mantener tu cerebro entrenado siempre será beneficioso y podrás ver los efectos a largo plazo.