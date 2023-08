Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 13 de agosto

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este domingo 13 de agosto con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, no te vuelvas un torbellino tan intenso que espantes a los demás. No seas tan pronto o pronta cuando conoces a alguien, da tiempo de averiguar más sobre esa persona recuerda que si entregar la caricia a la primera te expones a que te voten en seguida.

Noticias de examor, enfermedad en familiar y karmas del pasado retornan. Es momento de que te despabiles y comiences a ver más por ti, disfruta lo que la vida te pone frente a ti y no te quedes con ganas de nada, recuerda que más vale arrepentirse que quedarse con las ganas.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, este tiempo es como un buffet de oportunidades para ti. Eso sí, evita quedarte atascado en la indecisión, como una vaca en un barro. Toma decisiones y adelante. Además, pon atención a tus finanzas, no vaya a ser que gastes más que un millonario en Las Vegas.

No te dejes caer ni vencer por nadie, recuerda que tú tienes el poder de lograr lo que te propongas, ten cuidado con una amistad que andará muy pegada a ti, te quiere sacar solo cierta información. Un proyecto se cancela por falta de dinero. Ponte las pilas en la dieta y el ejercicio porque inicias una temporada en que subirás de peso.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, vas a sentirte como mariposa en flor, con tu comunicación encendida. No vayas a meterte en chismes más enredados que un ovillo de lana. Mantén la sinceridad y no juegues al escondite con la verdad. Un amor del pasado te dará una gran lección que te ayudará a madurar mucho.

Estarás algo triste en estos días al recordar a una persona que fue muy importante en tu vida, pero que decidió no seguir en el camino. Es posible que sientas cierto interés o comiences a desarrollar sentimientos por una amistad, ten cuidado, ya que podrías cometer errores muy graves y lastimar a quien no lo merece.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, estás en tu salsa emocional, pero no dejes que las olas te arrastren hasta perder la brújula. Cuida de ti mismo y no te vuelvas un drama ambulante. Podrías entrar en chismes de lavadero si sigues metiéndote donde no te llaman.

Sufriste mucho en tu pasado y la vida te compensará con la persona adecuada que te enseñará a ser mejor persona. Aguas con pérdidas de objetos y dinero. Si tienes una relación y tu pareja se muestra un tanto distante, pon atención en su celular y amistades, podrías llevarte una sorpresa.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, Tu autoestima estará más inflada que un globo en una feria. Deja un poco de espacio para los demás y no conviertas todo en un espectáculo personal. Recibirás una noticia buena en esta semana que tiene que ver con tu trabajo o con una persona que es muy importante para ti.

Oportunidad de cambio de casa, vehículo o artículo electrónico. No te desgastes tanto en cosas que no te dejan nada de provecho, aprende a valorar lo que realmente importa. Viene una ligera carga de estrés y pensamientos negativos a causa del fracaso de unos planes que tenías.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, Este tiempo estarás analítico hasta de lo que no tiene remedio. Pero no te pases de la raya, que a veces una manchita en la camisa no es el fin del mundo. Deja fluir un poco y no te atasques en los detalles.

En los dineros poco a poco verás la luz a tus deudas. Tu inmadurez y falta de amor propio te llevará a cometer errores, pero sabrás como rectificarlos, viene una temporada más buena para ti, ya que comenzarás a desechar tanta tontería que traías cargando y tanta gente que solo te ponía de mal humor y no te dejaba avanzar. Embarazo inesperado de amistad en puerta.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, estarás en modo encanto total, atrayendo miradas como miel a las abejas. Pero ojo, no te conviertas en una alfombra donde todos te pisoteen. Aprende a decir "no" cuando sea necesario y no te sacrifiques en exceso por los demás.

Que te valgan críticas y comentarios tontos a tu persona recuerda que nadie te conoce mejor que tú, si no te dan para el gasto no tienen por qué opinar y si lo hacen que gasten saliva, tú no te mortifiques. La vida te pondrá pruebas muy grandes las cuales te harán reaccionar y tomar las decisiones correctas.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, te sentirás como un detective en busca de secretos, pero no te vuelvas paranoico. A veces la verdad es más sencilla de lo que parece. Además, suelta un poco el control. Siempre fuerte, optimista con el corazón en alto, no temes a cambios, ya que sabes que en ellos radican nuevas oportunidades.

Eres de los signos más fuertes del zodiaco, porque sabes bien como lograr tus metas y quien te traiciona paga las consecuencias. Podrías sentirte triste al terminar el día al extrañar a varias personas importantes para ti. Amistad nueva aparecerá en próximas fechas.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, tu espíritu libre estará en su punto máximo. Pero ojo, no te lances a lo loco sin mirar. Un poco de planificación no hace daño, y no vaya a ser que termines más perdido que un turista sin mapa en una ciudad desconocida.

Hay muchas posibilidades de iniciar una relación con una persona con la que comenzarás a salir en próximas fechas. Pon mucha atención a tu vida, podrías equivocarte en errores los cuales lamentarás en poco tiempo. En lo que respecta a tu carácter andarás muy cambiante, tranquilízate, tus sueños y metas estas por materializarte, pero necesitas ponerte las pilas.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, estarás en modo trabajo duro, pero no te vuelvas una máquina sin emociones. Date un respiro y permite que la diversión entre en tu vida. Cuida mucho la parte de la caricia y no aflojes a la primera cita date tu tiempo para conocer más a tu pareja.

Ten cuidado con la manera en que te desenvuelves con amistades, ya que hay muchas de ellas que son bien hijas de la fregada y solo buscarán sacar información y obtener algo a cambio. No te dejes caer nuevamente por alguien de tu pasado no vale la pena seguir viviendo de los mismos recuerdos que al final no te dejarán nada nuevo.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, tu creatividad estará en su punto más alto. Comparte tus ideas de manera clara y no te alejes demasiado de la realidad. Cuida mucho tu alimentación, ya que se te hará bolas el engrudo y subirás de peso.

Si tu pareja ha estado distante medita que estás haciendo para que se aleje más a ti, recuerda que el enemigo es la distancia, la rutina y la falta de comunicación y sinceridad. Momento de cerrar ciclos y ver hacia adelante, la vida te ha puesto pruebas bien fuertes y siempre has logrado salir victorioso de ellas.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, tu intuición estará como antena de radio, pero no te vuelvas tan sensible que te ahogues en un vaso de agua. Pon límites claros y no te sacrifiques por los demás en exceso.

En los dineros mejorarás mucho, pero aprende a poner atención en tu económica últimamente gastas mucho en tonterías que no son indispensables y no necesitas. En la medida que sigas de arrastrado o arrastrada por quien no te busca y no te quiere será en la medida que sigas sufriendo, ten presente que entre mejor los trates, mal te tratarán y cuando les dejes de querer será cuando comiencen a sentir algo por ti.

¿Cuál es el mes de cada signo zodiacal?

Aries: marzo-abril

Tauro: abril-mayo

Géminis: mayo-junio

Cáncer: junio-julio

Leo: julio-agosto

Virgo: agosto-septiembre

Libra: septiembre-octubre

Escorpio: octubre-noviembre

Sagitario: noviembre-diciembre

Capricornio: diciembre-enero

Acuario: enero-febrero

Piscis: febrero-marzo

