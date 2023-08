Capricornio, Virgo y Escorpio: los 3 signos zodiacales que no saben amar con mucha intensidad

Todas las personas que llegan a interactuar con una persona ascendente de los signos Capricornio, Virgo y Leo se da cuenta de que son seres difíciles para mostrar su amor y cariño de una forma intensa y sana. Al ser signos con una vibración alta necesitan de gente similar a ellos y en muchas ocasiones prefieren ocultar sus sentimientos bajo capas de necedad y soledad.

En el caso de los signos referidos por Capricornio tienden a ocultar toda clase de sentimientos para no sentirse débiles o que puedan jugar con ellos y en alguna parte de relación sentir tanto coraje por no sentirse valorados. Estos signos de la tierra prefieren la soledad a mostrar su cariño, pero eso no dice que no amen. Solo necesitan un poco de paciencia.

A Capricornio le cuesta amar. Foto: Pixabay

Los 3 signos zodiacales que no saben amar con mucha intensidad

Otro signo que no demuestra su amor de una forma intensa son los Escorpios, estas personas siempre tienen que tener una ganancia tanto emocional como monetario para seguir en pareja. Tristemente, estas personas necesitan de algo material para sentir que su cariño es recompensado y que, de la misma manera, se puede abrir en cariño y sentir seguridad.

Virgo es dura para el amor. Foto: Pixabay

Virgo es otro de los signos que no saben usar la intensidad de su cariño para consentir a su pareja por la inseguridad que a veces muestra al soltar su corazón y haber vivido malos momentos en el pasado. Pero aun así, su pasión por hallar buenos momentos la ponen como uno de los signos que son buenos y adoran convivir.

A Escorpio le cuesta confiar en sus parejas. Foto: Pixabay

