Acertijo visual: ni el 4% logra encontrar el oso panda oculto en el retrato

Si eres un seguidor incansable de los juegos de ingenio y de los acertijos visuales, entonces no puedes perderte el que se presenta en esta oportunidad. Inspirado en la película 101 dálmatas de Disney, el siguiente reto propone un nivel de concentración alto y una observación muy detallada.



Encuentra el oso panda escondido entre los perritos dálmatas

Desde 1961, la película 101 dálmatas ha sido considerada uno de los clásicos animados de Disney. Esta producción que lleva distintas traducciones en su título, como La Noche de las Narices Frías en Hispanoamérica y One Hundred and One Dalmatians en inglés, tiene de protagonistas a muchos adorables perritos de dicha raza.

Pero además, la villana que ha sido versionada en varias oportunidades, supo ganarse un lugar en la iconicidad del mundo animado y en el historial exitoso de Disney. Quien tuvo su lugar de antagonista en esta producción fue el personaje de Cruella de Vil.

El siguiente reto propone encontrar el oso panda que se encuentra escondido entre los muchos perros dálmatas de la imagen. El desafío puede parecer sencillo, pero la complejidad es alta por la similitud de características cromáticas que comparten ambas especies de mamíferos.

Encuentra el oso camuflado entre los perritos. Fuente: Pinterest





Un oso panda bien camuflado

Si has llegado hasta aquí y no has podido encontrar al animal distinto en la imagen, entonces puedes saber su ubicación a continuación. El oso se encuentra casi en el centro de la imagen y está mirando hacia abajo.

El oso panda infiltrado se encuentra hacia el centro de la imagen. Fuente: Pinterest

Pero en el caso de que hayas logrado dar con el paradero de este animal parecido a un dálmata, en cuanto a su color de pelaje, entonces debemos felicitarte. Tu agudeza visual y tu nivel de observación son realmente increíbles. La mayoría de las personas que han hecho este ejercicio, no han podido llegar a la resolución.