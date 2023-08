Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 12 de agosto

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este sábado 12 de agosto con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Una fiesta te espera para el fin de semana Foto: Especial

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, tu energía es como un cohete en llamas, pero a veces te olvidas de frenar. Mira, tómalo con calma y no te lances de cabeza sin pensar. Si controlas ese ímpetu, vas a brillar más que el sol.

Amas hasta que te duele y por eso en muchas ocasiones terminas bien lastimado o lastimada, es momento de decidirte e ir por eso que mueve tu mundo, el amor no es que no se haya hecho para ti, es solo que no has logrado encontrar a alguien que ame en la misma intensidad que tú lo haces.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, este período es ideal para cultivar tus pasiones y poner en marcha esos proyectos que tienes en mente. Pero ojo, no te quedes en tu zona de confort como un oso en su cueva. Días de mucha reflexión en los cuales entenderás el porqué de muchas cosas.

Noticias de lo laboral llegarán en próximos días, ten cuidado con lo que piensas, buscas y deseas, ya que se te podía cumplir cuando menos lo imaginas. Tus errores podrías pagarlos caros, tienes toda la felicidad a tu alcance; sin embargo, se te ha hecho vicio vivir de rodillas, no temas a enfrentar a quien solo te ha pagado con traiciones y malos tratos.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, concéntrate en lo importante y no te quedes solo en la superficie. Las relaciones también están en el aire, así que sé claro y directo, sin tanto rodeo. Tu paciencia y tranquilidad para enfrentar a algunas personas podría ser la clave para no caer en provocaciones tontas.

Los caminos que cruces te enseñaran con quien, sí y con quien no debes seguir tu viaje, cierra ciclos inconclusos para poder iniciar nuevos. Ten cuidado con lo que deseas sobre todo en lo negativo, ya que podría cumplirse más pronto de lo que deseas. Las relaciones a distancia no son lo tuyo, no pierdas tu tiempo.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, tu intuición está afilada como cuchillo nuevo, así que confía en ella. Además, es hora de dejar atrás esas cargas del pasado. No confundas amistad con amor, a veces te enamoras a la velocidad de la luz y cuando menos lo esperas ya estás hasta las chanclas.

Una relación a distancia se terminará en próximas fechas. Si tu pareja ha estado ausente o ya no es lo mismo, es momento de cambiar la rutina y poner las cartas sobre la mesa, el tiempo no se hizo para perderlo. Una amistad podría ser víctima de robo o pérdida de objetos.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, Tu carisma está en su máximo esplendor, pero no dejes que se te suba a la cabeza. Brilla, pero sin eclipsar a los demás. También, abre bien los ojos en el ámbito laboral, oportunidades están llamando a tu puerta.

Tu carácter fuerte y tu lengua suelta podrían meterte en unos apuros muy difíciles de los que te sería muy difícil salir, a veces tu sinceridad les causa problema a las demás personas, no te tomes las cosas tan a pecho y sigue como eres, al final quien te quiere ya sabe cómo eres y sabe aguantarte.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, aprovecha esta etapa para pulir detalles en tus planes y poner todo en su sitio. Eso sí, no te vuelvas loco buscando la perfección absoluta. Cambios en la casilla del dinero, te esperan movimientos financieros a tu favor los cuales te ayudarán a resolver algunas deudas.

No caigas en errores que ya cometiste, si tienes tantas posibilidades de caer en uno nuevo. No confíes en quién ha llegado a tu vida en estos días, ya que sus intenciones no son del todo buenas y podrían meterte en problemas de chismes con tu pareja o amigos. A veces te atontas demasiado, porque piensas que mereces lo que tienes; sin embargo, pudieras tener algo mejor.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, tu sentido de la justicia está en su punto más alto, pero recuerda que no puedes contentar a todo el mundo. También es momento de tomar decisiones, no te quedes dando vueltas en círculos.

A medida que logres deshacerte y quitarte todo eso que has cargado en estos últimos meses en la espalda, será en la medida que logres ver la vida de manera distinta. Quizás estás algo confusa o confuso en cuestiones de amores, pero ten presente que estás en una etapa en que no necesitas de una pareja para ser feliz, aprovecha tu soltería.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, es genial que te tomes las cosas en serio, pero no te claves en la sospecha y los secretos. Aprovecha esa pasión para transformarte a ti mismo en algo mejor. La introspección te sentará de lujo.

No dejes que palabrerías y malos comentarios te arruinen tu día, recuerda que la vida es muy corta para andar con lamentaciones absurdas. No cambies tu forma de ser por otras personas. Un amor o amistad del signo de piscis o cáncer será pieza clave en tu recuperación y mejoramiento como ser humano.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, tu espíritu libre está en su máximo esplendor, pero no te pases de lanzado. Toma riesgos calculados y no pierdas de vista tus objetivos. Además, cuidado con las palabras, que tu lengua afilada puede causar más de un malentendido.

Una enfermedad en la familia podría presentarse, todo saldrá bien no te preocupes tanto aún. En el trabajo se ve un escenario más productivo, horas extras podrían mejorar tus ingresos y pagar deudas, trata de ver más por tus sueños y metas que la vida está por recompensarte todo lo que haces.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, tu disciplina está como el fuego, pero no te encierres en tu torre de marfil. También necesitas tiempo para relajarte y disfrutar. No te exijas tanto y recuerda que el éxito no lo es todo.

La pasividad y mediocridad no se hizo para ti; sin embargo, la has conocido, ya que te has humillado muchas veces para conseguir lo que deseas. Eres muy de tirarte al piso para que te levantes, pero de tonto no tienes un pelo, por el hecho de que sabes muy bien cómo lograr tus metas y objetivos haciéndote la mosca muerta o el ingenuo e ingenua o que no rompe un plato cuando en realidad rompes toda la vajilla.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, tus ideas innovadoras están en su punto máximo, pero no te desconectes de la realidad. Ayuda a los demás con tus ocurrencias, pero sin olvidar que a veces un abrazo vale más que mil inventos.

Nuevos proyectos se aproximan y nuevas amistades llegarán a tu vida las cuales te enseñarán grandes lecciones, si te alejas mucho de quién te ha demostrado cariño, fidelidad y amor te expones a que te olviden y en poco tiempo te manden a la china a un baile. Si tienes una relación ten cuidado, ya que viene un engaño o mentira por parte de tu pareja hacia ti.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, tu intuición y sensibilidad están en alza, pero cuidado con no ahogarte en tus propias emociones. Busca momentos de soledad para recargar pilas y no te dejes arrastrar por corrientes negativas.

Si no tienes compromiso con nadie no tienes por qué rendir cuentas a nadie, así que no des explicaciones de tu vida íntima. Un nuevo trabajo se visualiza en tu escenario, recuerda que a veces no todo lo que brilla es oro, ve opciones y posibilidades y no sueltes nada hasta asegurar lo nuevo.

¿Cuál es el mes de cada signo zodiacal?

Aries: marzo-abril

Tauro: abril-mayo

Géminis: mayo-junio

Cáncer: junio-julio

Leo: julio-agosto

Virgo: agosto-septiembre

Libra: septiembre-octubre

Escorpio: octubre-noviembre

Sagitario: noviembre-diciembre

Capricornio: diciembre-enero

Acuario: enero-febrero

Piscis: febrero-marzo

