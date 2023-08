Solo para mentes inteligentes, trata de no perder la cabeza antes de hallar el número ‘5’ en tiempo récord

Desde hace varios años, los acertijos visuales han cobrado protagonismo en internet. La red está plagada de estos juegos misteriosos, en donde se pone a prueba la agudeza visual y también la rapidez mental. Anímate a desafiar tus propios tiempos y encuentra la cifra escondida en la composición.



¿Dónde se encuentra el número 5?

El siguiente reto consta de una imagen de color fucsia, que contiene la repetición del número 2. A simple vista, esta cifra se encuentra ubicada al revés y también se repite a lo largo de 12 filas y 29 columnas. La complejidad del desafío viene de la mano de los contrastes de tonalidades.

La composición presenta un fondo fucsia, como se mencionó anteriormente, pero las cifras están coloreadas con un tono blanco y otro rosa. Este diseño hace que al lector se le dificulte llegar a la resolución, por eso debes concentrarte al máximo en observar la imagen.

Observa la repetición del número 2 y encuentra el 5. Fuente: Pinterest

El objetivo de este juego es que encuentres el número 5 que se ha colado en esta repetición. Pero debes tener en cuenta que puedes hallarlo en su escritura correcta o al revés, al igual que las otras cifras que componen la imagen. ¿Has podido identificarlo?

Resolución: aquí se encuentra oculto el número 5. Fuente: Pinterest

Tu respuesta seguramente ha sido positiva, ya que el ejercicio no tiene un nivel alto de complejidad. Pero… ¿Cuánto has tardado? Pocas personas pueden llegar a la resolución en 4 segundos, la mayoría tarda un poco más. Esto se debe a que no todos captamos e interpretamos la información de la misma manera. Los datos que nos llegan desde los sentidos, pueden ser procesados de formas diferentes por nuestro cerebro.