¿Nuevos amores? Virgo, esto te depara el 11 de agosto, según el tarot

Virgo es uno de los signos zodiacales más espirituales, por lo cual, aunque su parte analítica y racional se resista, es bastante común que decida invertir tiempo en diversas técnicas de adivinación, ya que de esta manera pretende tener todos los cambios de su vida bajo cierto control, algo que muchas veces no termina ocurriendo, ya que el destino es impredecible y querer ir en contra de él puede resultar contraproducente.

Pero para fortuna de los regidos por este signo de tierra, todo parece indicar que esta semana la suerte estará de su lado, ya que se avecinan grandes cambios que los harán salir de su rutina y encaminarse nuevamente a lo que en realidad les importa y los hace sentir felices y plenos.

Descubre qué es lo que tiene preparado el destino para ti, Virgo / Foto: Pixabay

Suerte para Virgo HOY 11 de agosto

En la tirada del tarot para Virgo realizada en el canal de YouTube llamado "Oráculo Tarot de Cris" aparece la carta de "El Ermitaño", algo que simboliza los pensamientos profundos y el análisis: es tiempo de meditar acerca de tus objetivos a corto plazo y que comiences a sacar de tu vida aquello que no te llena o no te suma en ningún sentido. También es momento de que liberes a tu mente de todos los fantasmas y problemas que te preocupan y te mantienen estresado, ya que sólo así podrás recibir con las mejores energías todo lo que te tiene preparado el destino.

De hecho, en esta lectura del tarot la presencia del seis de bastos predice que viene una etapa de reconocimiento en la cual vas a poder brillar haciendo algo que te apasiona y que haces con emoción y amor, poniendo fin a una etapa de estancamiento en la que te sentías atrapado.

En tu tirada también apareció la carta de "La Templanza", por lo cual es momento de que afrontes todo con madurez, sin dejar de esforzarte por lo que tanto has estado buscando / Foto: Pixabay

Por otro lado, el dos de copas habla del amor para este signo zodiacal y no necesariamente en términos de pareja, sino de amor propio, ya que antes de poder entrar en una relación es importante que te valores a ti mismo, a tu tiempo y a tu energía. No obstante, esta carta también tiene una connotación de romance, pues recomienda que mantengas en intimidad tus relaciones para no generar envidias o energía negativa que pueda poner en riesgo tus nuevos vínculos románticos, los cuales se ve que llegarán a corto plazo.

¿Qué le depara a Virgo esta semana?

En general, esta tirada del tarot es bastante positiva, ya que en general se observa que Virgo estará rodeado de nuevas oportunidades, sobre todo en el ámbito laboral. En este sentido, el 10 de bastos indica que a pesar de que el camino es complicado, llegará el momento en el que finalmente lograrás subir a la cima del éxito y ese momento podría estar más cerca de lo que imaginas.

Números de la suerte para Virgo esta semana : 18, 9, 47 y 28

: 18, 9, 47 y 28 Iniciales de personas que podrían traer buenas noticias para Virgo del 11 al 15 de agosto: N, Z, U, G, J, I & A

La carta que rige tu destino esta semana es la de "El Ermitaño"

