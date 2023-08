La paradisiaca playa en la que Belinda grabó un video: queda cerca de la CDMX y es muy barata

En el país hay una gran diversidad de playas hermosas algunas con aguas color turquesa, esmeralda, otras se distinguen por sus aguas cristalinas y por estar rodeadas paisajes impresionantes así como por su naturalidad, una de ellas es Playa Ventura que hasta a la misma Belinda conquistó.

La princesa del pop mexicano decidió grabar su video “En el amor hay que perdonar” en el año 2013, que hasta el momento suma más de 46 millones de reproducciones, el video se distingue por sus hermosos paisajes, los outfits impresionantes de Belinda y las increíbles tomas.

Belinda grabó el videoclip "En el amor hay que perdonar" Foto: Instagram belindapop

3 razones por las que debes visitar Playa Ventura

Esta paradisiaca playa se ubica en el estado de Guerrero, muy cerca de Acapulco, una de sus mayores atractivos es que es una playa semivirgen por lo que es una gran opción para reencontrarnos con la naturaleza. Otro de los plus de esta bahía pequeña es que es bastante económica para la maravilla que ofrece, además de que no es tan conocida y por lo mismo no está muy saturada ni hay casi vendedores ambulantes.

Tiene un ambiente muy acogedor Foto: mexitravia

No hay muchos hoteles por lo que deberás ser precavido con el hospedaje si decides pasar unas vacaciones o un fin de semana, lo mejor es que hay para todos los gustos y bolsillos, puedes acampar, hospedarte en un hotel de 3 estrellas o hasta en uno que es pet friendly para que no dejes a tu mejor amigo de cuatro patas en casa.

Foto: mexitravia

Lo que debes considerar es que es mar abierto y que el oleaje es intermedio para que nades con precaución y no permitas que los pequeños se metan solos al mar.

¿Cómo llegar a Playa Ventura en Guerrero?

Si vives en la Ciudad de México debes trasladarte a la Central Camionera del Sur con dirección a Copala, Guerrero y de ahí tomar un taxi a Playa Ventura.

Otra opción es viajar en avión a Acapulco y de ahí trasladarte en autobús a Copala para después tomar un taxi.

En caso de que decidas acudir en automóvil la playa se encuentra en el kilómetro 124 de la carretera federal hacia Pinotepa Nacional, al sur de Acapulco, en el camino a Puerto Escondido.

Es una playa con oleaje intermedio Foto: mexitravia

