Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 11 de agosto

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este viernes 11 de agosto con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

La Luna está en su punto para que recibas la mejor de las suertes en el dinero Foto: Especial

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, tu energía está más alta que nunca, pero cuidado con no quemar tus cartuchos demasiado rápido. Si te lanzas a las cosas sin pensar, podrías acabar con más dolores de cabeza que satisfacciones. La aventura sigue siendo tuya, solo asegúrate de llevar un mapa contigo esta vez.

Ten cuidado con tu manera de ver las cosas, algunas veces te dejas influenciar por amistades y de esa manera caes en errores tontos. Si tienes un amor es momento ideal de dar el siguiente paso, no pierdas más tiempo, la vida se encargará de mejorar cualquier problema que pudiera existir en estos momentos.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, abraza los cambios con la cabeza alta y verás que pueden llevar a oportunidades sorprendentes. Vienen noticias que tienen que ver con embarazos en amistades y un viaje que se llevará a cabo a finales de mes puede ser playa o bosque solo deberás de tomar tus precauciones.

Manda bien lejos a la gente tonta que solo te roba energías, aprende a deshacerte de toda esa gente y a ver más por ti. Ten cuidado con una amistad, andará hablando de ti y contando cosas que le dijiste en secreto. La vida te llenará de sorpresas y por fin conocerás el verdadero sentido del amor y la amistad.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, tu charla ingeniosa y tu mente rápida te llevarán lejos, pero ten cuidado de no dejar que tu boca corra más rápido que tus pensamientos. En el amor, la comunicación es clave, así que asegúrate de escuchar tanto como hablas. Las relaciones podrían tener giros inesperados, así que mantén la mente abierta.

Ese amor te está esperando, no divagues Foto: Especial

No des por hecho algo que desconoces, porque si tienes pareja podrías armar una tormenta en un vaso de agua. Ten cuidado con la manera en que te expresas de tus seres queridos, ya que podrías cometer una indiscreción y fregar a quien de verdad importa.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, tu sensibilidad está en su punto máximo, lo que significa que tus emociones podrían estar en modo montaña rusa. En lugar de esconderte en tu caparazón, trata de enfrentar lo que sientes. En el trabajo, tu intuición podría guiarte hacia nuevas oportunidades, así que confía en ti mismo.

En las relaciones, es hora de ser honesto contigo mismo y con los demás. Amor de una noche y un cambio que tiene que ver con lo laboral y económico que te va a beneficiar muchísimo. Hay momentos que quisieras mandar todo a la tiznada e irte lejos y otras en que quieres luchar contra viento y marea para luchar por lo que amas.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, tu confianza está en su apogeo y todos los ojos estarán puestos en ti. Pero no dejes que el ego se te suba a la cabeza. Mantén los pies en la tierra y recuerda que el trabajo en equipo es clave para el éxito duradero. En el amor, podría haber algunas chispas, pero recuerda que el respeto mutuo es esencial.

Vienen movimientos muy perros a tu vida en los cuales conocerás muchas personas y renovarás amistades. No temas a cambios en el área de los negocios. Podrías sufrir algo de estrés debido a cuestiones que te han traído mortificado o mortificada. Ten cuidado lo que dices o hablas, ya que podrías cometer una indiscreción y hacerle daño a personas que son importantes para ti.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, tu enfoque meticuloso te llevará lejos en el trabajo y en la vida cotidiana. Pero cuidado con no volverte demasiado crítico contigo mismo y con los demás. Aprovecha esta energía para resolver problemas y mejorar situaciones.

Evita problemas con tu equipo de trabajo Foto: Especial

En el amor, es momento de dejar de lado tus preocupaciones y abrirte a la posibilidad de la intimidad real. Cuida mucho tu interior, no te lastimes más por quien no vale la pena o solo te da dolores de cabeza, la vida es justa y te pondrá grandes pruebas que te harán valorar lo que tienes y dejar de quejarte de tantas cosas.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, tu naturaleza amigable te hará ser el mediador en situaciones complicadas. Pero no te olvides de cuidar de ti mismo en el proceso. Establece límites claros y no te dejes llevar por las opiniones de los demás.

En el amor, busca la armonía y la igualdad, pero no te conformes con menos de lo que mereces. No dejes ir al amor de tu vida por alguien que posiblemente conocerás en próximos días, hay una persona que vive lejos de tu ciudad y te anda encendiendo el bóiler si ya tienes un compromiso no te metas en camisa de once varas, ya que se te puede caer el teatrito.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, tu intensidad está en su punto máximo y podrías sentir que todo está bajo un microscopio. En lugar de esconder tus emociones, canaliza esa pasión en proyectos creativos o en la comunicación con seres queridos. En el amor, la confianza es clave, así que sé honesto sobre tus sentimientos.

Momentos importantes para iniciar de cero, no te detengas por nadie y ve tras tus metas y sueños, ya que en este ciclo la felicidad podría tocar tu puerta. Ya no seas tan sensible y haz el corazón más duro para no sufrir tanto. No te atontes tanto o después no andes llorando, ya deja de pensar tanto en esa persona de tu pasado, ya fue, a la fregada y quien sigue.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, tu espíritu aventurero está en su apogeo y te sentirás inspirado a explorar nuevas fronteras. Pero cuidado con no prometer más de lo que puedes cumplir. En el amor, la honestidad es esencial, así que no te escondas detrás de una fachada.

Enfócate en tus objetivos, pero no te olvides de disfrutar del viaje. Cada que pretendas cambiar algo de tu forma de ser que sea porque lo necesitas y lo quieres hacer propiamente y no para darle gusto a alguien. Cuidado con dos personas enemigas tuyas, ya que están complotando en tu contra y buscarán la manera de dañarte de algún modo.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, tu determinación te llevará lejos en el trabajo y en la vida. Pero no te vuelvas tan rígido en tus objetivos que olvides disfrutar el proceso. Encuentra un equilibrio entre la responsabilidad y la diversión. En el amor, no tengas miedo de mostrar tu lado más vulnerable.

Sé más equilibrado en tu diversión y tu trabajo Foto: Especial

Las relaciones requieren esfuerzo, así que invierte tiempo en ellas. Cuida mucho tu imagen ante los demás, ya que podrías dejar mucho que desear en estos días. Hay una amistad la cual te dejará grandes ganancias, checa algo que tenga que ver con un negocio porque todo se ve perfecto para que todo te salga como esperas.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, tu mente creativa y única te llevará por caminos interesantes. Pero no te aísles demasiado en tu mundo de ideas brillantes. Colabora con otros para dar vida a tus proyectos. En el amor, busca conexiones genuinas y no tengas miedo de mostrar tu autenticidad.

Es tiempo de concluir y cerrar proyectos, si quedaron inconclusos y no tienes deseos de continuarlos déjalos y dedícate a lo que te gusta y tienes en mente. Un familiar se enfermará, pero no será nada de gravedad. Un chisme de amistad llega a tus oídos y embarazo de amistad en estos días.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, tu intuición está en su punto máximo y podrías sentir una conexión espiritual más fuerte. Pero cuidado con no perderte en tus sueños y fantasías. Mantén los pies en la tierra y sé realista en tus objetivos. En el amor, busca una conexión profunda y genuina, pero no te sacrifiques en el proceso.

Es momento de encontrar ese balance en tu vida que habías necesitado y te faltaba para poder tener esa paz y esa estabilidad, vienen días de muchos cambios y nuevos amores, si aprender a ser más inteligente en todos los sentidos encontrarás mucha estabilidad en tu vida.

¿Cuál es el mes de cada signo zodiacal?

Aries: marzo-abril

Tauro: abril-mayo

Géminis: mayo-junio

Cáncer: junio-julio

Leo: julio-agosto

Virgo: agosto-septiembre

Libra: septiembre-octubre

Escorpio: octubre-noviembre

Sagitario: noviembre-diciembre

Capricornio: diciembre-enero

Acuario: enero-febrero

Piscis: febrero-marzo

