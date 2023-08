Luna Nueva en Leo: es tiempo de conectar con tu intención, así afectará a los signos el 15 de agosto

La Luna Nueva en Leo en el mes de agosto tendrá influencia sobre todos los signos del zodiaco, de modo que debemos prepararnos para el próximo 15 y recibirla con las mejora intenciones para así lograr las metas que tenemos previstas y que no hemos podido concretar.

Desde este fin de semana y hasta el final de agosto tenemos una apertura o portal de cambios de percepción en los temas que han sido importantes para todos los signos del zodiaco con venus retrogrado, que tendrá efecto aún durante varios meses, lo que nos hace reflexionar sobre nuestra relación con el dinero, las relaciones del pasado y los cambios que pretendemos en la vida en pareja.

Así afectará la Luna Nueva de Leo a los signos del zodiaco

Recordemos que Venus retro se entiende como un cambio en los ciclos y el inicio de uno más que empieza en agosto pero veremos concretado hasta enero o junio del 2024, así que hay que entender que es un proceso que inicia para cada signo del zodiaco y que aunque afecta a todos no será de la misma manera pues depende mucho de su ascendente.

Este mes es muy mágico porque hay dos lunas llenas, debes pedir un deseo cuando llegue la Luna Azul, que seguro te lo concede. La astróloga venezolana Mia Astral ha hecho pública la información que debemos saber esta semana en torno a lo que los astros tienen preparado para nosotros, cómo nos afectarán en la salud, dinero y amor.

Leo

Una buena pregunta para hacerte durante tu luna nueva será: ¿cuál es la marca que quiero dejar en el mundo? Verás que en tu respuesta hay opciones de proyectos que te gustaría iniciar, quizá se asoma algún emprendimiento que quieres hacer en los próximos años; también pensarás en cómo quieres ser visto. Medita en esto porque es tu ciclo para empezar a trabajar en tus respuestas.

Tauro

Aunque con Venus retro te he comentado que no es buen momento para iniciar remodelaciones en el hogar, seguro has notado que últimamente has sentido ganas enormes de hacer cambios, es porque hay mucho ocurriendo en Leo. Esta luna nueva tampoco es la luz verde para hacer esas "remodelaciones", pero sí para idear y crear el plan e irte alistando para ejecutarlo en septiembre.

Escorpio

Con venus nueva y la luna nueva en Leo vienen cambios grandes a nivel de trabajo o en lo "oficial" de una relación importante para ti. El detalle es que no es algo que se da de inmediato o que puedas comentar a todo el mundo en agosto. Las cosas están "cocinándose" ahora para que esto sea una realidad en septiembre.

Sagitario

Esta luna nueva en Leo en cuadratura a Urano te ve tomando ya o muy pronto un "tiempo fuera", pero quizá es forzado, ya que una situación te pide cuidarte y recargarte en vez de seguir el mismo ritmo de vida. Por otro lado, Saturno en Piscis te está enseñando a poner límites. Aquí empieza una nueva etapa basada en cambios en tu ritmo de vida.



