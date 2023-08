El ABC de las tendencias Back to School para este 2023-2024

En la industria de la moda generalmente se dividen las temporadas en primavera-verano, otoño-invierno, con micro tendencias insertadas entre estos básicos, como “resort”, “cruise”, etc. Esto se alinea básicamente con los cambios climáticos, y por lo tanto cada una tiene su propia atmósfera y estilos característicos.

Solían existir reglas de colores o materiales que no eran apropiados para llevar en una u otra temporada, pero eso ya quedó en el pasado, con el cambio climático en donde puedes tener todas las estaciones del año en un sólo día y también con las nuevas tecnologías en materiales en donde existen telas súper cálidas que no son gruesas y otras resistentes a los climas calurosos. Lo que se necesita más que nada es el sentido común.

Pero lo que marca un parteaguas siempre en la gran industria de la moda es el regreso a clases. En cada ciclo escolar debido a una combinación de factores sociales, culturales, psicológicos y económicos que afectan a los estudiantes y a su entorno, surgen nuevas tendencias bajo el cobijo del famoso “back to school”.

No es un capricho millonario que los estudiantes quieran estrenar, el nuevo ciclo marca una oportunidad para un nuevo comienzo, para reinventarse, y el vehículo puede ser la moda. También la influencia de los compañeros y grupos sociales es muy importante.

Es una etapa de la vida en donde el deseo de encajar y ser aceptado a veces puede ser también mediante la adopción de las tendencias populares en ese momento de su círculo social. No debemos olvidar la influencia que hoy tienen las redes sociales en ellos, pues juegan un papel importante en la difusión de tendencias. Los influencers establecen pautas de moda que los estudiantes quieren imitar, son sus modelos a seguir.

Querido lector, durante los años escolares, los estudiantes están en un proceso de búsqueda de identidad y autodescubrimiento. La moda y el estilo son formas en las que pueden expresar su personalidad, su individualidad. Es lo que puede hacerlos únicos e irrepetibles. Pueden darse a notar fácilmente y expresarse.

Siempre y cuando estas propuestas no sean escandalosas ni falten al respeto y moral de la institución, creo que es una forma fácil y divertida de dejarlos descubrirse. Hoy las normas culturales y sociales han cambiado y eso influye sobre lo que se considera cool o no. Recuerda también que el verte bien está íntimamente relacionado con cómo te sientes y si a tu hijo (a) no le interesa puede ser una alerta de un problema emocional, así que pon mucha atención.

Te voy a dar un pequeño acordeón de lo que viene de moda para este regreso a clases:

Faldas de mezclilla maxi.

Total look de mezclilla. No tiene que ser igual el tono.

Pantalones parachute.

Skorts (shorts/falda).

Jeans y pantalones de cintura baja y pierna ancha.

Vestidos de tela deportiva.

Seguimos con el athleisure a todo lo que da (leggings, sudaderas, sneakers).

Vestidos y faldas midi (debajo de la rodilla).

Zapatos puntiagudos.

Tacón mini.

Los colores tierra regresan con todo.

MAAZ