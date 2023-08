Test visual: dime qué figura viste primero y te diré si eres muy creativo

Al igual que la inteligencia, la creatividad es una capacidad del ser humano que no todas las personas pueden desarrollarla de la misma manera. Ser creativo se traduce en poder crear conceptos o ideas que sean originales. Es por eso que en este proceso mental, también interviene la imaginación.

En el siguiente test visual, podrás conocer aspectos de tu personalidad, pero sobre todo la relación que tienes con la creatividad. Observa la ilustración y trata de identificar una figura. Los resultados posibles son dos.

Observa la imagen e identifica una figura. Fuente: Pinterest

¿Qué figura has visto primero en la imagen?

El piano

Si has identificado en primera instancia este instrumento musical de cuerda percutida, entonces significa que eres una persona que ha sabido estimular y explotar su creatividad. A lo largo de tu vida, has imaginado y soñado con cosas que has podido lograr.

Si has visto el piano, entonces eres una persona con mucho potencial creativo. Fuente: Freepik.es

Los demás te ven como alguien resolutivo, alguien que puede solucionar problemas de manera sencilla. Eres un individuo optimista y siempre buscas consenso en tus proyectos grupales. Eres muy sociable y te gusta conocer gente. Siempre tienes algo para contar y también te agrada escuchar a los demás.



El violín

Si, en cambio, has visto este instrumento en primer lugar, quiere decir que tu creatividad aún se encuentra limitada. Esto no quiere decir que no seas una persona creativa, solo que todavía no te animas a imaginar proyectos o situaciones diferentes de las que te rodean.

Eres un individuo sociable y te agrada pasar tiempo en compañía. No eres amigo de la soledad y encuentras satisfacción al entablar vínculos duraderos con las personas. Eres generoso, sabes perdonar y también das buenos consejos.