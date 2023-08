Asesinó a golpes a la perrita que le regaló su exnovia, ella denuncia en redes el atroz crimen

La violencia de género es un mal de terribles dimensiones que cada día cobra víctimas y deja otras colaterales; así como un profundo dolor entre quienes la viven de una u otra manera. Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para que se visibilicen los casos para que las autoridades abran carpetas de investigación para su esclarecimiento. En las últimas horas se ha vuelto viral el grito de justicia de una usuaria de Twitter identificada como @PamENiebl, quien acusá a su exnovio de violencia psicológica, maltrato y de asesinar a golpes a su perrita de nombre "Mila".

En un hilo de Twitter ella decide contar su historia y relata a detalle todos los actos de violentos que encabezaba su expareja, identificada como Francisco "N". Desde burlas hacia su persona, hasta la violencia de la que fue blanco su mascota, misma que él le regaló.

Todo comenzó en marzo de 2021, cuando la pareja regresaba en la madrugada a su departamento luego de una fiesta de un amigo de ambos de la industria en la que trabajaban. Él le comentó que sacaría a pasar a la cachorra, se salió con ella durante 20 minutos y regresaron. La encrucijada comenzaba.

La noche que mató a "Mila" la perrita

La joven relata que cuando la perrita ingresó al domicilio la notaba con dificultades para respirar y caminar. "Le notaba su carita con un semblante triste", agregó. De inmediato le comenzó a salir un líquido transparente de su rabo y le trató de preguntar al hombre qué fue lo que sucedió, a lo que él agitado únicamente se dedico a negar todo y desconocer lo que pasó.

Ambos subieron al coche en búsqueda de un veterinario, y ella comenta que el hombre parecía que manejaba lento, como si deseara que la perrita falleciera. Durante el trayecto le comenzó a recriminar a la dueña que hiciera algo por salvarla, pero ella en shock solamente le rogaba que aguantara.

Al final llegaron con los médicos y de inmediato la ingresaron a urgencias. Luego de 5 minutos le comentaron que la canina estaba por sufrir un paro respiratorio. Nada pudieron hacer para salvarla pues "Mila" falleció segundos después.

Imagen del presunto asesino de la perrita "Mila"

Foto: Twitter / @PamENiebl

"Mi cabeza no encontraba una razón lógica a lo sucedido ¿cómo era posible que un lapso de minutos ella estuviera bien y de un momento a otro ella ya no estuviera viva? Le pregunté al veterinario qué era lo que había sucedido y me dijo que le había dado Neumotórax", escribió en su Twitter

El especialista le explicó que tenía aire en sus pulmones de una forma no convencional, es decir, que tenía el hígado y los pulmones reventados por dentro y que solo existían dos posibilidades: golpes demasiado violentos o un atropellamiento.

Mediante videos se observa el ataque

Luego de totalmente descartar la opción del atropello, la joven sabía que su novio había sido el responsable de la muerte. Al final pagó en el veterinario y esa noche la pasó en casa de sus padres y su hermano. Pese a que el sujeto le pedía perdón por el acto, ella decidió alejarse y decidió pedir las cintas del departamento donde vivían.

En las imágenes que muestra la dueña se observa como el sujeto agarra a golpes y patadas a la pequeña perrita. "Pero la cosa no acabo ahí; mientras decidí eliminar todas sus fotos, solo dejé las fotos de Mila y al quedar solo eso me di cuenta que no fue un evento aislado sino que fueron meses de maltrato hacía ella. Dejó algunas fotos de cada agresión y de la tortura", sentenció.

Las heridas que sufrió la perrita durante meses

Foto: Twitter /@PamENiebl

En un último tuit comenta que el sujeto Francisco le respondió cínicamente de su asesinato y que ahora tiene a otra perrita en su poder a la que presuntamente le rompió una patita y se especula que también mató. La usuaria pide ayuda a las autoridades para que su caso no quede impune.