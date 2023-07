Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 8 de julio

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este sábado 8 de julio con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

No hay otro día para estar en modo Zen, aprovéchalo y no pelees con nadie Foto: Archivo

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, tu energía y entusiasmo están por las nubes, así que aprovecha al máximo este impulso. No tengas miedo de tomar riesgos y perseguir tus metas.

La vida te está retando, pero tú tienes la determinación para superar cualquier obstáculo que se te presente. Solo recuerda tomarte un respiro de vez en cuando para no quemarte. Rompimiento de relación en una amistad.

Si tienes relación y sientes incomodidad o ya de plano no te sientes a gusto y el amor se ha terminado, en próximas fechas empezarás a sentir atracción por otra persona que conociste, lo cual te va a hacer cambiar los planes que tenías con tu actual pareja.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, estás en tu elemento, disfrutando de la comodidad y la estabilidad. No te preocupes por las pequeñas cosas, date permiso para consentirte y relajarte.

Aprovecha para invertir en tu bienestar y disfrutar de momentos de placer. Pero también recuerda mantenerte fiel a tus valores y no dejar que nadie te pisotee. Aprende a quererte y amarte como persona antes de amar a alguien más

Siempre que busques amor cometerás errores, ya que terminarás equivocándote o terminando con cualquier hijo de vecino, necesitas no desesperarte y esperar el momento oportuno para iniciar una relación.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, tu mente inquieta está llena de ideas y tu habilidad para comunicarte te hace destacar.

Aprovecha esta energía para establecer conexiones con nuevas personas y explorar nuevas oportunidades. Recuerda mantener tus pies en la tierra y no dispersarte demasiado. Enfócate en lo que realmente importa y sé auténtico contigo mismo.

Estarás en una etapa en la cual te sobrará con quien iniciar romance, sé inteligente, valórate más, quien te quiera tendrá que pagar tu precio. Eres de buen corazón, pero también es cierto que quien te daña te las paga y con doble factura, no es momento de ensuciarte las manos.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, no te preocupes si te sientes un poco sensible, es solo tu naturaleza amorosa. Aprovecha para cuidar de ti mismo y de tus seres queridos.

Tu intuición está en su punto más alto, así que confía en tus corazonadas. Recuerda que también eres fuerte y valiente, así que no temas defender tus límites y decir "no" cuando sea necesario.

No te pongas triste por el pasado ni por el futuro, ya que eso no existe, la vida tomará su rumbo, vive el día y disfruta lo que tienes, no necesitas de nada para ser feliz, quien te quiera te buscará, quien no, mándalo a la tiznada.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, tu energía magnética y tu confianza te hacen destacar en cualquier lugar al que vayas. Aprovecha esta oportunidad para mostrarte al mundo y perseguir tus sueños más audaces.

No tengas miedo de ser el centro de atención, porque tienes mucho que ofrecer. Pero también recuerda ser generoso y dar espacio a los demás para brillar.

Si en estos momentos de tu vida no tienes una relación, está por llegar una persona a tu vida muy distinta a las otras personas con las que has estado, date la oportunidad de conocer a este nuevo amor, ya que existen muchas posibilidades de iniciar una relación plena y duradera.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, tienes la capacidad de alcanzar metas extraordinarias y llevar una vida equilibrada. No te desanimes por los pequeños obstáculos que puedan surgir, porque tienes el poder de superarlos con tu dedicación y enfoque.

Recuerda también darte un tiempo para ti mismo y no ser tan crítico contigo mismo. Viene un viaje y reunión con amistades. No sigas confiando en personas que solo te han dado dolores de cabeza y se la han pasado molestando la existencia.

Cuídate mucho de subir de peso, necesitas ejercitarte más y planear tu rutina del día. Si una vez fuiste engañado o engañada no tengas miedo de volver amar, ya que la vida en poco tiempo te pondrá personas maravillosas a tu lado.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, tu enfoque en la justicia y la armonía te hace destacar en todas tus relaciones. Aprovecha para nutrir tus conexiones y resolver cualquier conflicto que surja.

Recuerda también escuchar tu intuición y confiar en tus instintos. No tengas miedo de establecer límites y decir "no" cuando sea necesario. Haz a un lado las indiferencias que han surgido con amistades, por el hecho de que es el mejor momento para resolver cualquier rencilla que pudiera existir.

Descubrirás el verdadero rostro de una persona y se te va a caer del pedestal donde la o lo tenías, todas esas cosas que te negaste a creer de él o ella serán ciertas. Cuida mucho tus ansias, ya que estarás comiendo mucho al punto que aumentarás de peso.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, tu espíritu apasionado y transformador te impulsa a buscar la verdad y superar cualquier obstáculo que se te presente. No temas pedir ayuda cuando lo necesites.

En caso de tener pareja, un viaje resultaría bastante bueno para recuperar lo que se ha perdido en su relación, dudas mucho en unas ocasiones del amor que te tiene tu pareja y esas dudas, lejos de fortalecer la relación, la dañan y va creando una bomba de tiempo.

En el terreno del amor hay movimientos en los cuales si tienes pareja las inseguridades y celos se dejarán ver, muchas posibilidades de iniciar romance con amistad, ten cuidado.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, tu optimismo y entusiasmo contagian a todos los que te rodean. Aprovecha esta energía para explorar nuevos horizontes y buscar la verdad en todas las áreas de tu vida.

No tengas miedo de seguir tus sueños más audaces y disfrutar del viaje. También debes tener un poco de paciencia y no dispersarte demasiado. A la tiznada esos amores baratos, no estás para perder tu tiempo con quien no es capaz de entregarse al cien.

Atiende más a tu familia y no la descuides tanto, ya que una enfermedad se visualiza en próximas fechas. Confía más en tu pareja y manda a la ñonga a quien te estorbe en el logro de tus objetivos. Aprende a soltar y mandar a la fregada el pasado, concéntrate en tu futuro.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, tu ambición y disciplina te convierten en un verdadero líder. No tengas miedo de establecer metas audaces y dar pasos firmes hacia su logro.

No todo se trata de trabajo. Fuerza y valor es lo que te hace falta para mandar a la tiznada esa persona que lejos de hacerte un bien solo te deprime y te hace sentir de la tiznada; no naciste para vivir de rodillas, sino para ser feliz con quien de verdad quiera estar a tu lado.

Si una vez te traicionaron fue por confiar demasiado, no des terceras oportunidades o podrías exponerte a que te vuelvan a dañar. Ten cuidado con lo que piensas, ya que estás en una etapa en la que todo se te pudiera cumplir, sobre todo las cuestiones negativas.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, eres un verdadero visionario y líder del cambio. Aprovecha esta energía para desafiar las normas y buscar un futuro más brillante y equitativo.

Debes ser paciente y escuchar a los demás. Juntos pueden lograr grandes cosas. Hay posibilidades de que te propongan una aventura, aléjate de relaciones prohibidas, ya que te dañan mucho y desvaloran.

Tienes gran capacidad para lograr lo que te propones y si le echas ganas al gym y dieta podrías recuperar el cuerpo que te caracteriza, eres una de las personas de los signos que no nació para mendigar amor ni cariño a nadie, ni para que te escojan, ponte las pilas.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, eres una mujer intuitiva y creativa, y tu sensibilidad te permite conectarte profundamente con los demás. Aprovecha esta energía para nutrir tus relaciones y expresar tu creatividad en todas las áreas de tu vida.

Se compromete una amistad. No temas a lo que está por llegar, ya que empezarás una racha en la cual hay muchas posibilidades de encontrar a una persona que te hará cambiar en muchos aspectos, será una relación relativamente corta, pero con mucho aprendizaje.

Si no tienes una relación, es momento de pensar solo en ti, que cuando llegue llegará, atiende tu físico y tus pensamientos.

DRV