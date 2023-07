VIDEO: Suegra interrumpe propuesta de matrimonio en Paris

La propuesta de matrimonio para muchas parejas es un momento importante, por lo que varios invierten dinero y esfuerzo para que todo salga bien, por eso llama la atención cuando sucedo un imprevisto o los interrumpen, tal y como le pasó a este joven, a quien lamentablemente su suegra estuvo a punto de arruinarle toda la sorpresa. En redes sociales ya circula el video del momento y como era de esperarse se está haciendo viral, debido a que ha causado risas, pero también comentarios criticando su actitud.

Así fue la propuesta de matrimonio interrumpida por la suegra

En Tiktok, la usuaria @aleshola16, identificada como Ale Reyes, compartió en su cuenta un video del romántico momento en el que su novio le pidió matrimonio en París. En las imágenes se puede ver que es de noche y detrás de ellos la Torre Eiffel iluminada, en tanto hay unas letras en el suelo que decían "Marry Me" (Cásate conmigo) y unos pétalos de rosas en el suelo, a su vez se observa que el joven le está diciendo algo a la chica, que tiene los ojos cubiertos.

La suegra estuvo a punto de arruinar la propuesta Tiktok @@aleshola16

El momento está siendo captado por una persona, sin embargo, todo parece indicar que en el sitio estaban más personas cercanos a los novios, entre ellos la mamá de la novia, quien sin importar que pudiera interrumpir la romántica escena, se acercó a la pareja para grabar y tomar fotos con su celular. La señora arruinó algunas tomas del fotógrafo que ahí se encontraba y de la persona que estaba filmando un video, ya que se atravesó, debido a que pasó por atrás de la pareja y después se puso enfrente.

"Mi mamá durante mi propuesta", colocó en un subtitulo del clip la usuaria de la plataforma, quien compartió el momento con sus poco menos de 2 mil seguidores. "C mancho #funnyproposal #mymominmyproposal #famn #ruinthemoment #proposalvideo", escribió en la descripción, sin imaginar que su publicación se haría viral en pocos días, pues hasta el momento lleva 3.4 millones de reproducciones, así como poco más de 463 mil "likes".

"Hay personas que no conocen la prudencia", "por eso le pedí a mi pareja que si me pedía matrimonio fuera en privado, la gente siempre termina arruinando esos momentos especiales", "'¡Nadie va a tener mejor video que yo!' Dijo jajajaja", y "ay no, de una la jalo, se entiende la emoción pero es el momento de ellos", son algunos de los casi 300 mil comentarios que se pueden leer en la publicación que ha sido retomadas por sitios de internet.

La mamá estaba muy emocionada Tiktok @@aleshola16

En tanto, Ale compartió en su cuenta de la plataforma otros videos en los que se puede ver que su mamá sólo interrumpió en ese momento, pues después las personas que acompañaban a la pareja, le pidieron que se hiciera a un lado. En otro clips en el que recopiló varias imágenes de la propuesta, la joven usuaria mostró que su progenitora no se quedó con eso, ya que también quiso ver el anillo de compromiso.