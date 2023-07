VIDEO: novia hace broma al juez y desata su furia, le cancela la boda

Una boda civil en Brasil quedó en suspenso debido a una broma mal interpretada, pues la novia, en un intento de aligerar la tensión, respondió negativamente a la pregunta crucial del juez sobre su voluntad de casarse, lo cual desató una serie de consecuencias inesperadas, todo quedó grabado y subido a redes sociales, donde rápidamente se volvió viral e incluso criticaron a la mujer.

Durante el enlace, el juez preguntó a la novia, Mirian, si su decisión de casarse era libre y espontánea, ella contestó con un "no" y los asistente comenzaron a reír. Sin embargo, la autoridad no compartió el humor de la situación y les comentó que no podía continuar con el matrimonio, ya que es algo serio y ella parecía no tomarlo con la formalidad requerida; aunque ella se disculpó y aseguró haber contestado así por nervios, no hubo marcha atrás.

Causó debate en redes

La decisión del juez dejó a los invitados y a la pareja en un estado de incredulidad, aunado a que deberían buscar una nueva fecha para casarse. En redes sociales muchos aseguraron que seguramente la broma aliviaría la tensión y que no le veían nada grave, pero otros mencionaron que el juez actuó de la mejor manera. Hasta el momento, se desconoce en qué terminó todo este embrollo.

Las risas duraron poco. Foto: TikTok.

No fueron la única pareja viral

Recientemente, en TikTok, la usuaria conocida como @aleshola16, o Ale Reyes, publicó en su perfil un video del emotivo instante en que su pareja le propuso matrimonio en la ciudad de París. El clip muestra que es de noche y al fondo, la Torre Eiffel brillantemente iluminada se levanta. Letras en el suelo formaban las palabras "Marry Me" (Cásate conmigo) y pétalos de rosas adornaban la escena, pero todo terminó mal.

¿Lo arruinó todo? Foto: TikTok.

En el lugar se encontraban allegados a la pareja, incluyendo la madre de la novia, la cual se acercó a la pareja para capturar el evento con su celular, pero muchos consideran que arruinó el romanticismo y robó protagonismo. Sin embargo, al parecer todo quedó sólo como un momento gracioso.

