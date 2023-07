VIDEO | "Lady jalones": pasajera de autobús desgreñó a conductor por no bajarla en la parada que pidió

El transporte público en México algunas veces puede ser estresante, y algunos usuarios terminan por estallar ante cualquier mínima situación, sin embargo, muchas de estas anécdotas son captadas por las cámaras de seguridad y los protagonistas de estos bochornosos momentos terminan siendo exhibidos en redes sociales.

Esta vez ocurrió en un autobús de transporte público en Zapopan, Jalisco, donde una mujer perdió el control y agredió al conductor del vehículo porque no le hizo la parada donde ella lo había pedido, por lo que estalló y se le fue encima al hombre, quien no tuvo más remedio que llamar a la policía.

Le jaló el cabello por no bajarla

El momento en que la pasajera sale de quicio fue grabado por la video cámara instalada al frente del volante, mientras se escuchaba la canción "Maquillaje" de la agrupación Mecano, incluso el conductor iba cantando cuando inesperadamente la mujer se acercó a él y le comenzó a jalar el cabello por no hacerle la parada donde le había dicho.

"Bájeme por favor", dice la usuaria mientras se escucha que otra persona dentro del camión le dice "no sea grosera", a lo que la pasajera contesta "No soy grosera, la parada está ahí por qué no me bajas", instantes después el conductor, quien se encuentra conmocionado le pregunta que pro qué lo jala y la amenaza con llamar a la policía: "pues háblele a la policía", dice la mujer quien se ve furiosa".

El chofer guardó la calma y llamó a la policía | Foto: Captura

Minutos después de que ambos se hacen de palabras, el sujeto que dirigía el transporte tuvo que sacar su teléfono celular para solicitar el apoyo de las autoridades al ver que la mujer no se controlaba, sin embargo, en ningún momento detuvo el camión, por lo que la señora tuvo que esperar sentada debido a que no se pudo bajar.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 6 de julio a medio día y aunque en el video no puede verse de qué forma termina el pleito seguramente la policía arribó al lugar para deslindar responsabilidades, pues a pesar de que el conductor no haya bajado a la usuaria en el lugar que solicitó no era motivo para agredirlo de esa manera.

La apodan "Lady jalones"

Después de que se difundió el video en redes sociales, internautas reaccionaron a la acción de la mujer y la apodaron "Lady Jalones", además de que la tacharon de agresiva al no poder controlar su enojo y frustración al no poder bajarse en la parada que solicitó. Ahora la grabación ya ha sido compartida en la web con el sobre nombre que le pusieron.

La discusión duró varios minutos mientras los pasajeros observaban | Foto: Captura

¿Cuánto cobra el transporte público en Jalisco?

La tarifa del transporte público en el estado de Jalisco es de 9.50 pesos esto con referencia a camiones y autobuses de ruta, sin embargo, el costó máximo puede aumentar hasta 12 pesos en caso de que el usuario se dirija hacia la zona norte de Zapopan, donde recientemente hubo un incremento al costo.

Rutas que sobran 12 pesos

De la glorieta de La Normal a San Esteban

De la glorieta de la Normal a Ixcatán

De Valle de los Molinos a Mesa Colorada

De Mesa Colorada a Plaza Patria

