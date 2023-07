Se tomó una selfie en las dunas de Coahuila y captó un supuesto ovni: "me vieron y no me llevaron"

A lo largo de los años se han registrado una gran cantidad de avistamientos de supuestos ovnis, sin embargo, no se ha confirmado de manera oficial que estos curiosos objetos pertenezcan realmente a extraterrestres. Y aunque muchos de estos eventos han sido capturados en cámara, solo han quedado como un misterioso acontecimiento.

La mayoría de estos eventos se han registrado en condiciones inesperadas, a mitad de la noche, en pleno vuelo de avión o incluso algunos han sido descubiertos al volver a mirar fotografías tomadas durante algún viaje, lo que precisamente le ocurrió a un hombre que se tomó una selfie sin darse cuenta que atrás salía un platillo volador.

Al tomarse la foto no se percató del objeto | Foto: Twitter @ramiro_navarro_

Selfie en las dunas captó el objeto

El usuario de Twitter @ramiro_navarro_ vivió un momento increíble al pasearse por las Dunas de Bilbao en Viesca estado de Coahuila, donde se tomó una serie de fotos para mostrar el increíble paisaje del lugar, sin embargo, al volver de su viaje se dio cuenta que en las imágenes que tomó se veía un misterioso objeto, por lo que al mirar con detenimiento, se dio cuenta que probablemente se trataba de un ovni.

"Hace unas semanas fui a las Dunas de Bilbao, ¿y qué creen? Me vieron y no me llevaron. :(", escribió en la publicación de su Twitter donde muestra al fondo de las fotos del supuesto objeto volador color plateado.

A lo lejos se puede observar el objeto | Foto: Twitter @ramiro_navarro_

Tras el post, decenas de internautas reaccionaron al acontecimiento, algunos señalaron que ya es común ver este tipo de objetos raros en el estado de Coahuila, otros mostraron sorpresa de ver el impactante vehículo, mientras algunos otros simplemente no lo creyeron y aseguraron que se trataba de un montaje.

"Siempre me toca ver cosas raras ahí, en Cuatrocienegas, la carretera rumbo a Parras, etc", "Sí claro, ajá", "De no creerse", "Sí parece un Ovni, qué miedo", "Cómo no te diste cuenta"?, fue lo que escribieron algunos usuarios en los comentarios de la publicación.

¿Qué es un ovni?

En la web se describe a un OVNI (Objeto Volador no Identificado) como un fenómeno aéreo no identificado y se refiere a la observación de un objeto volador, real o aparente, que no puede ser identificado por la persona que lo observa y cuyo origen es desconocido. Mientras que el término "platillo volador" se refiere específicamente a un vehículo que no necesariamente tiene que estar dirigido o tripulado por extraterrestres.

Los objetos son desconocidos por lo que se está estudiando su origen | Foto: Marina Estados Unidos

Y aunque recientemente se ha declarado la presencia de objetos voladores desconocidos, la NASA reconoce que éstos existen, sin embargo aún no se puede determinar el origen preciso de algunos de ellos, por lo que actualmente se trabaja en investigar de dónde vienen y cuál es el objetivo de estos avistamientos que fueron captados por la Marina de Estados Unidos.

SIGUE LEYENDO

Hallan restos de un Ovni en el Océano Pacífico: investigan si pertenece a este Sistema Solar