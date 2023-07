Mhoni Vidente Horóscopos de fin de semana del 7 al 9 de julio, predicciones de salud, dinero y amor

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para este fin de semana que va del 7 al 9 de julio del 2023; conoce todo lo que le deparan los astros a los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

Aries

Los nativos de Aries contarán con un buen fin de semana en todo lo relacionado con el amor. El sábado será un día perfecto para quedarse en casa viendo una película con la pareja. Los que están solteros pueden aprovechar para salir con los amigos, pues tendrán una agradable sorpresa.

El domingo será un día con un poco más de tranquilidad, sobre todo, para los que están solteros, quienes deben recuperarse de la fiesta de la noche anterior. En el caso de los que tengan pareja, este será un gran día para salir a dar un paseo o bien ir a visitar la familia.

Con todo, el fin de semana será de lo más agradable para los nativos de Aries.

Tauro

Las dudas que estos nativos suelen tener a la hora de pensar en los demás y abrir su corazón al amor es algo en lo que van a tener que pensar de verdad, sobre todo, para los que están buscando pareja. De no ser así, será prácticamente imposible que estos nativos puedan llegar a tener pareja en un futuro próximo.

Los que tengan pareja, tendrán un fin de semana un tanto aburrido. Para ellos, estará bien, pero lo cierto es que no serán tan bueno para sus parejas. Ellas buscan algo más de diversión y cosas por hacer. Los Tauro no conseguirán retener esta vez a sus parejas, por lo que es mejor que vayan pensando en planes.

Géminis

Los Géminis estarán repletos de energía en este fin de semana, algo que suele ser bastante favorable para ellos. Lo cierto es que los nativos de este signo son personas que suelen ser muy amigables y esta es una de las mejores cualidades que van a tener en esta semana.

Por otro lado, también es importante destacar que los Géminis van a estar de maravilla con la pareja, si la tienen, y que es muy probable que estas hayan pensado en hacer algo diferente en estos días. Los Géminis simplemente deberán preocuparse de pasarlo en grande con los que tienen a su lado.

Cáncer

Este es un fin de semana que los nativos de Cáncer deben aprovechar. No es que vayan a tener muchas opciones para encontrar el amor de sus vidas, pero lo cierto es que sí van a poder conocer a personas que les resultarán de lo más atractivas.

El sábado es especialmente un día importante para ellos, pues deben salir con los amigos y abrir las puertas y la mente a las personas que conozcan. Pese a que les puede ser un poco complicado, esta vez pueden hacerlo sin miedo, pues su corazón no acabará por sufrir.

En cuanto a los nativos de Cáncer que tienen pareja, deben saber que este fin de semana debería ser diferente a los demás, por lo que les animamos a buscar planes originales que les aporten un poco de tranquilidad.

Leo

Si hablamos de los Leo en el amor, debemos reconocer que son personas que aman con el corazón, pero también son personas bastante celosas y un tanto rencorosas. Si hace poco tiempo estos nativos han pasado por una ruptura, no se van a sentir con muchas ganas de nada, a no ser que esto implique ver a la otra parte. Esto es algo que no será posible ni es recomendado para ellos.

Los que están solteros o están bien con la pareja, tendrán un fin de semana de lo más tranquilo, algo que les gusta mucho. Es un fin de semana en el que pasar tiempo los dos juntos.

Virgo

Los Virgo son personas que siempre tienen cosas por hacer y son de lo más responsables, algo que no debería tener tanto peso en su personalidad. Los que estén solteros, podrían dar con una persona de lo más adecuada para ellos, pero no van a conseguir mucho si se pasan el día de casa al trabajo.

Los que tienen pareja, deberían dejar de preocuparse tanto por el trabajo o las tareas del hogar y dedicar un poco más de tiempo a la familia. Especialmente a su pareja, pues les necesita y no se puede decir que ellos estén muy a su lado.

Libra

Un fin de semana de lo más completo para los nativos de este signo y es que los Libra tienen la ventaja de saber buscar siempre el equilibrio y estar bien con todos los demás. Durante este fin de semana, es posible que los Libra que estén solteros se sientan atraídos hacia alguien que han conocido, pero también sentirán que esta no es la persona adecuada. Nada mejor que hacer caso a los instintos.

Los que tienen pareja vivirán un día de lo más tranquilo y es que las cosas no les podían ir mejor en este aspecto. No hay discusiones ni preocupaciones más que pasar tiempo a solas. Es un buen momento para pensar en ir un poco más lejos.

Escorpión

Los nativos de Escorpio son personas que pueden llegar a ser un tanto testarudas y muy posesivas y esto es lo que hará que las cosas no les acaben de ir bien con sus parejas este fin de semana. Si hay algo que estos deben aprender es que deben comunicarse con su pareja y no pensar que la otra parte ya lo sabe todo.

La comunicación es algo que será muy necesaria este fin de semana si los Escorpio buscan reconciliarse con sus parejas.

En cuanto a las actividades que podrían hacer para calmar los ánimos, creemos que ir a dar un paseo a solas sin los amigos es algo que les acercará a su pareja. Un momento para dejar de lado las diferencias.

Sagitario

Los nativos de Sagitario se van a sentir bastante bien en este fin de semana y es que en el amor estarán de maravilla. Lo mejor que pueden hacer estos nativos es disfrutar de un buen día con los amigos.

Uno de los mejores planes que pueden tener con la pareja o con los amigos es pasar el día en la naturaleza, pues se sentirán más libres y podrán respirar un poco de aire fresco. Es un buen momento para iniciar nuevas relaciones, por lo que deberían dejar la puerta abierta a todos los que quisieran entrar en sus vidas.

Capricornio

Un buen fin de semana para los nativos de Capricornio y, a la vez, un tanto complicado. Estos nativos tendrán mucho por hacer y se darán cuenta que no tienen tiempo para todo. Son personas muy dinámicas que siempre saben de dónde sacar energía y este es un fin de semana en el que lo conseguirán.

En cuanto a los nativos que tienen pareja, debemos decirles que tarde o temprano deberán acabar por ceder en algunos aspectos si quieren que la relación funcione, pues no siempre van a poder tener la razón en todo lo que quieran. Las discusiones no aportarán nada bueno a sus relaciones con los demás.

Acuario

El fin de semana que se presenta para los nativos de Acuario no acabará de ser de los mejores en el tema del amor, pues tendrán diferencias bastante importantes tanto con los amigos como con la pareja o la familia.

El sábado será un día en el que los Acuario no se van a sentir con muchas ganas de hacer nada y la insistencia de los demás será lo que hará saltar la chispa. Los nativos de Acuario deberían ir un poco más con cuidado con los demás.

El domingo no se puede decir que vaya a ser mucho mejor que el sábado y es que los Acuario que estén en pareja no se acabarán de poner de acuerdo con las tareas que deben realizar.

Piscis

Los Piscis deben olvidarse de ser tan independientes esta semana y es que sus parejas van a necesitar que estén a su lado. Les costará mucho dejar este momento de soledad que tanto les gusta, pero saben que no hay mucho más por hacer.

Durante el sábado, los Piscis podrán disfrutar de tiempo para ellos, más si sus parejas suelen trabajar en este día. Pero, lo mejor será poder salir a cenar con ella una vez acabe con su jornada.

El domingo será un día bastante tranquilo, sin muchas complicaciones, por lo que será un día de los que gustan mucho a los Piscis. Es estupendo para hacer cosas tranquilamente, como ir a dar un paseo o bien ir a un museo, exposición, etc.

