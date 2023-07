Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 7 de julio

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este viernes 7 de julio con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Viernes de romanticismo, dale vuelta a la hilacha Foto: Archivo

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, hoy te levantas con toda la energía y el entusiasmo del mundo. Estás lista para comerte el día y conquistar el mundo. Tu actitud valiente y audaz te llevará lejos.

No tengas miedo de enfrentarte a los desafíos que se te presenten, ¡tú eres un guerrero nato! En el amor, no tengas miedo de expresar tus sentimientos y dar el primer paso. Tu pasión y confianza te harán irresistible.

En el trabajo, demuestra tu liderazgo y toma decisiones audaces. Oportunidad de mejorar en la economía, has traído en mente iniciar un negocio, no te quedes con ganas, hazlo, es una excelente oportunidad para ti.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, Hoy es un día perfecto para disfrutar de los placeres de la vida. Tómate tu tiempo para saborear cada momento y consentirte a ti misma.

En el amor, busca la estabilidad y la conexión profunda. Valora a esa persona especial en tu vida y demuéstrale cuánto la aprecias. En el trabajo, mantén tu enfoque y determinación. No te distraigas con pequeñeces y sigue adelante hacia tus metas.

Sigue con la determinación que haz tenido hasta ahora Foto: Archivo

Cambios se aproximan, pon los pies en la tierra y trata de no alzarte más de la cuenta, recibirás muchas visitas inesperadas, algunas de ellas te harán tu día, otras nada más te pondrán de malas, trata de no juzgar a las personas por lo que hacen.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, hoy tu mente estará en constante movimiento. Te sentirás curiosa y con ganas de explorar nuevas ideas y conocimientos.

Aprovecha esta energía para aprender algo nuevo o iniciar una conversación interesante. En el amor, sé abierta y comunicativa con tu pareja. Expresa tus pensamientos y sentimientos sin miedo.

Nuevas formas de expresar el amor llegarán a ti Foto: Archivo

En el trabajo, tu versatilidad y habilidades comunicativas serán tus mayores fortalezas. Aprovecha tu capacidad de adaptarte a diferentes situaciones y destaca en lo que haces.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, Hoy te sentirás muy conectada con tus emociones. Permítete expresar tus sentimientos y cuidar de ti misma. Dedica tiempo a tu hogar y a las personas que amas.

Cuida de tu pareja y hazle sentir amada y segura. En el trabajo, confía en tus instintos y sigue tu intuición. Tus corazonadas te guiarán hacia el éxito. Recibirás una sorpresa por parte de una amistad, te va a sorprender mucho, ya que comenzará a sentir cierta atracción por ti.

Tu sentido de humor ha cambiado mucho, quien se quede contigo se sacará la lotería, puesto que tienes el poder de hacer reír y consentir a quien tienes a tu lado, ten cuidado con hablar más de la cuenta con las personas equivocadas, en el amor vienen grandes cambios, porque una persona del pasado retornara a ti y sus intenciones no serán nada buenas.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, aprovecha tu carisma y confianza para conquistar corazones y destacar en cualquier situación. En el amor, muestra tu generosidad y amor incondicional. Haz sentir a tu pareja como una estrella.

Dinerito extra que te ayudará mucho en unas deudas. Cuídate de cambios de humor que podrían dañar a tus seres queridos y al final terminarás lamentándote

En el trabajo, demuestra tu creatividad y liderazgo. No tengas miedo de mostrar lo que sabes hacer y destacar entre la multitud. Eres una líder natural y siempre dejas una huella radiante dondequiera que vayas.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, organiza tus tareas, establece metas claras y prioriza tus responsabilidades. Tu capacidad de análisis y atención al detalle te ayudarán a alcanzar la grandeza.

En el amor, muestra tu lealtad y dedicación hacia tu pareja. Presta atención a los pequeños detalles que demuestran tu amor. En el trabajo, aprovecha tu perfeccionismo y habilidades analíticas para lograr resultados impecables.

Eres la maestra del orden y la eficiencia. La llegada de nuevas propuestas y cambios te ayudarán mucho en estos días, en más fe en tu poder de atracción.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, hoy es un día para encontrar el equilibrio en tu vida. Busca la armonía en tus relaciones y en tus decisiones. Toma tiempo para reflexionar y encontrar soluciones justas para todos.

En los negocios debes ser más inteligente, ya que es probable que sufras algún tipo de fraude o perdidas en los dineros. Se te acercará amistad que antes ni te mascaba, ten mucho cuidado, por el hecho de que solo busca sacar información.

En el amor, busca la paz y la conexión emocional. Dedica tiempo a fortalecer los lazos con tu pareja y encontrar un terreno común. En el trabajo, utiliza tu diplomacia y habilidades sociales para resolver conflictos y promover la colaboración.

Acepta esa cita, conoce, experimenta y sobre todo, disfrútalo Foto: Archivo

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, hoy es un día para adentrarte en las profundidades de tus emociones y explorar tu poder interior. Conéctate con tu intuición y confía en tus instintos.

Es momento de enfrentar lo que la vida está poniendo en tu camino, algunas veces te desesperas y achicopalas mucho al no poder lograr lo que quieres, dale tiempo al tiempo para que todo madure y las cosas lleguen a su tiempo.

En el amor, muestra tu pasión y entrega total a tu pareja. Permite que tus emociones fluyan libremente. En el trabajo, aprovecha tu constancia y determinación para alcanzar tus metas.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, hoy es un día para expandir tus horizontes y buscar nuevas aventuras. No temas salir de tu zona de confort y explorar lo desconocido.

En el amor, muestra tu espontaneidad y entusiasmo. Disfruta cada momento y vive el presente al máximo. En el trabajo, aprovecha tu optimismo y energía para inspirar a los demás y lograr resultados sorprendentes.

No descuides la parte de tus sentimientos, te has hecho de corazón duro y eso se debe a las traiciones que has recibido en este último tiempo. Hay posibilidad de cambios laborales que podrían perjudicarte, no tomes ninguna decisión hasta estar bien seguro hacia dónde te diriges.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, hoy es un día para enfocarte en tus metas y trabajar duro para alcanzarlas. Tu determinación y disciplina te llevarán a grandes logros.

No temas a cambios en el área laboral, ya que una decisión que tomarás en poco tiempo será la clave para que se te abran muchas puertas en tu vida.

Acepta el cambio y fluye, siempre habrá movimientos Foto: Archivo

En el amor, muestra tu lealtad y estabilidad hacia tu pareja. Construye una base sólida para una relación duradera. En el trabajo, utiliza tu ambición y enfoque para avanzar en tu carrera.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, hoy es un día para abrazar tu individualidad y ser auténtica. No temas destacar por tu originalidad y pensar fuera de lo común.

En el amor, busca la conexión mental y emocional. Comparte tus ideas y valores con tu pareja. En el trabajo, aprovecha tu creatividad y pensamiento innovador para encontrar soluciones únicas.

Revolucionas el mundo y siempre estás un paso adelante. Se ven nuevos amores y un viaje en puerta. Te esperan cambios muy importantes en tu vida, ponte las pilas y no te dejes caer por nadie, recibirás críticas de personas que no te ven con buenos ojos.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, hoy es un día para conectarte con tu lado más sensible y compasivo. Presta atención a tus emociones y las de los demás. Sé empática y brinda apoyo a quienes lo necesiten.

Da rienda suelta a tus fantasías y déjate llevar por la magia del amor. En el trabajo, utiliza tu intuición y creatividad para destacar en proyectos artísticos o de servicio. Recuerda, eres una soñadora y siempre llevas contigo la magia de la imaginación.

La llegada de una persona del pasado podría cambiar completamente tu perspectiva hacia la vida, ya no temas a lo que la vida pone a tu paso, acéptalo, enfréntalo y date la oportunidad de disfrutarlo, sean éxitos o caídas.

DRV