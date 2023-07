Wendy Guevara usa una depiladora de menos de MIL pesos en La Casa de los Famosos, ¿es de calidad?

La influencer Wendy Guevara, que se dio a conocer como una de "Las perdidas", sigue causando sensación con cada momento que vive en La Casa de los Famosos México, en la que se ha convertido en favorita del público por ser genuina y natural. Recientemente, la estrella de las redes sociales se mostró emocionada al recibir una máquina depiladora, la cual pronto se hizo tendencia, pues se trata de un aparato de menos de mil pesos que se puede comprar en línea.

Wendy Guevara hace spa en La Casa de los Famosos

A la reconocida creadora de contenido, de 29 años, se le ha relacionado con su compañero Nicola Porcella, actor originario de Perú, con quien pasó un coqueto rato luego de recibir su depiladora de luz láser. En diversos videos que fueron compartidos en las plataformas digitales, se observa a Guevara vistiendo una pijama satinada de short, mientras el modelo está recostado en una cama, con sólo ropa interior, y dejándose consentir.

A raíz de que Wendy presumió el dispositivo, fueron muchos los que tuvieron la curiosidad de saber los detalles, como su costo, en dónde se puede comprar, si es de calidad, y cuáles son sus beneficios, por lo que algunos fans de La Casa de los Famosos se dieron a la tarea de investigar, y descubrieron que la máquina se puede comprar por Amazon, es de la marca Charlemain, sin embargo, actualmente se encuentra agotada.

No se sabe si fue por el furor de usar la misma depiladora que la originaria de León, Guanajuato, pero al día de hoy está agotada en el popular sitio de compras en línea, en el que se puede leer: "No disponible por el momento. No sabemos si este producto volverá a estar disponible, ni cuándo".

En Amazon el aparato de color blanco y rosa, cuenta con 12 opiniones y una calificación de 4.5 estrellas. En las especificaciones del producto explica que se trata de una depiladora de IPL avanzada, en la que la energía va directamente al folículo piloso. Tiene 999.900 disparos y 5 niveles de intensidad de luz, además, cuenta con pantalla LED y lámpara de cuarzo A+.

La máquina depiladora se encuentra en Amazon. Foto: Amazon

¿Cuánto cuesta la depiladora que usa Wendy en LCDLFM?

La usuaria en TikTok @polly.black compartió un video con todos los detalles del dispositivo de tecnología, y de acuerdo a las capturas de pantalla que hizo en aquel momento, la depiladora que usa Wendy en LCDLFM tiene un valor de 759 pesos mexicanos. El posteo de la joven en la plataforma china ha recibido más de 32 mil "me gusta" y cuenta con más de 800 mil reproducciones, lo que confirma que la integrante de "Las Perdidas" causa sensación con todo lo que hace.

El dispositivo se podía conseguir por 759 pesos. Foto: TK @polly.black / YT Canal 5

SIGUE LEYENDO:

Wendy Guevara y sus mejores memes tras la gala de nominación: la dosis de humor que no sabías que necesitabas