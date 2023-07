Tauro, conoce el mensaje que tiene tu ángel de la guarda para hoy 6 de julio 2023

Aunque muchas personas piensan que sólo tienen a su ángel de la guarda personal, lo cierto es que son muchos los seres celestes que los protegen, los cuales pueden asignarse por familia e incluso por horóscopo. Por ello, es posible obtener mensajes de estos protectores en función de tu signo del zodiaco, ya que según tu elemento te cobija un arcángel. En el caso de los signos de Tierra, es decir, Tauro, Virgo y Capricornio, es el arcángel Uriel quien se encarga de su protección.

Y este 5 de julio, este ángel tiene un mensaje muy especial para los toritos del zodiaco, quienes están próximos a comenzar una de las etapas más magníficas en términos financieros, por lo cual, es importante que activen la conciencia de la riqueza, con lo cual podrán dejar que toda la energía buena fluya y se dirija hacia los objetivos profesionales que por tanto tiempo han ambicionado.

Tauro recibirá grandes noticias este miércoles / Foto: Pixabay

Mensaje para Tauro hoy 5 de julio

El mensaje que tiene el arcángel Uriel para los taurianos este miércoles 5 de julio consiste en abrirse a la bonanza y al éxito, no de una manera egoísta, sino consciente de sus necesidades y de lo que quieren hacer con los recursos una vez que los tengan, siempre procurando el bienestar de tu prójimo y evitando caer en la avaricia, algo que podría terminar por alejarlos de las personas que más aman.

Esta mentalidad de riqueza también les permitirá soltar a aquellas personas que no suman nada a su vida, no sólo en el ámbito romántico, sino en el amistoso e incluso familiar. Es tiempo de dejar ir aquellos pensamientos que no los ayudan a florecer, despídanse de las envidias, de los celos y el rencor, es por su bien y para que logren sanar las heridas que otras personas les hicieron.

Es momento de eliminar los pensamientos de inferioridad que no los dejan subir en la escalera del éxito profesional. Desháganse de los miedos que otras personas les implantaron y que tanto los han frenado, nadie más que ustedes sabe qué es lo que necesitan y la manera idónea para conseguirlo.

"El universo está lleno de oportunidades y posibilidades, pero esas oportunidades no siempre son vistas por todos. Muchas de ellas pasan desapercibidas por las consciencias dormidas que están sumidas en la decadencia y la pobreza, pero cuando actives la conciencia de la riqueza tendrás la oportunidad de aprovechar todas las oportunidades que el universo te presenta", señaló Maria Hartacho, especialista en angeología, en su canal de YouTube.

