Síclo cumplió 8 años como estudio de fitness con el festejo más grande del año

El estudio de fitness abrió su primer espacio en México en 2016, y desde entonces sólo ha crecido y ha revolucionado el concepto del ejercicio. “En mayo de 2014, Pedro de Garay, mi actual socio, me invitó a tomar un café. Para mi sorpresa, la plática no se dio para hablar de las coinversiones que teníamos, yo desde el fondo donde trabajaba y él desde GBM, si no para platicarme de una gran idea.

Me dijo que llevaba estudiando la industria de boutiques fitness, la cual estaba muy desarrollada en EU y en México todavía no empezaba, y particularmente me habló de un concepto en Nueva York en el cual lograron hacer que el ejercicio sea sumamente divertido e inspirador. En ese momento reservé un vuelo y salí tan contento de la primera clase que tomé que lo único que se me ocurrió preguntarle a Pedro en ese momento fue: ‘¿dónde firmo?’”, recordó Alejandro Ramos, CEO y cofundador de Síclo, quien añadió que decidieron enfocarse en los mercados latinos e hispanohablantes, y un año después de esa platica y viaje, abrió el primer local en Park Plaza, Santa Fe en la Ciudad de México.

A RODAR. Antonio Montaño y Viviana Cabrera son instructores en Síclo. Foto: JDS Agencia

Sobre lo más retador de estos ocho años, Alejandro nos dijo que fue sin duda la pandemia.

“Fue muy difícil tomar la decisión de cerrar todos los estudios de los tres países donde operamos, sin saber cuánto iba a durar y sin haber negociado rentas con ningún arrendador. Poco a poco se fue aclarando el panorama, los mismos usuarios ayudaron mucho comprando paquetes de clases con un ligero descuento y sin vigencia (que lanzamos con el fin de pedir ayuda), pero sin saber cuándo las iban a poder usar. Afortunadamente desde hace ya varios meses los estudios ya retomaron los niveles de antes y con eso estamos reactivando nuestros planes de expansión”, aseguró.

Aunque también han sido años llenos de satisfacciones, “lo más satisfactorio ha sido leer las historias que nos han compartido cientos de usuarios narrando el impacto tan positivo que Síclo ha tenido en sus vidas. Pronto lanzaremos una campaña muy grande para dar a conocer estas historias”, compartió Ramos.

Al cuestionar a Alejandro para él cuál ha sido el mayor aprendizaje a través de Síclo nos dijo: “Cuando tienes un propósito que te apasiona y trabajas con personas que comparten esa pasión, se pueden lograr grandes cosas”. Asimismo, nos compartió que para él el bienestar radica en nosotros, “en sentirse bien contigo mismo, cuando estás satisfecho con tus decisiones, con el cuidado que tienes de tu cuerpo y con el nivel de exigencia que has tenido contigo”.

COACH. Viviana Cabrera nos compartió su gran energía. Foto: JDS Agencia

Síclo tiene presencia en México, España y Perú, además de que ya no sólo encuentras clases de indoor cycling, actualmente cuenta con otras disciplinas como Kentro, Bala y Barre, y entre sus planes está llevarlo a todos los mercados hispanohablantes y convertirse en la comunidad más grande de wellness de este mercado.

Alejandro nos compartió el mejor consejo para seguir nuestros sueños.

“Mi principal consejo es que no tengan miedo en aventarse. El mundo necesita personas apasionadas que sueñen cómo podemos mejorar el mundo en el que vivimos. Si armas un equipo de gente con quien compartas esos sueños y con quien disfrutes estar, el downside acaba siendo bastante más chico de lo que crees. ¡Y los efectos de haberse animado pueden tener una trascendencia brutal!”. Y para finalizar nos dijo para él qué es Síclo, “una comunidad que te va a ayudar a que vivas al máximo”.

DIVERSIÓN. Lilian El Jeitani, Ale Rosado, Eugenia Gómez y Maya Ortiz disfrutaron del evento. Foto: JDS Agencia

EL EVENTO

El pasado sábado 1 de julio se llevó a cabo el gran festejo en Proyecto Público Prim en donde pudimos disfrutar de más de 12 horas de clases con todos los entrenadores que conforman Síclo y sus diversas disciplinas, 13 clases de Síclo (con 120 bicis), cuatro clases de Barre Sí, dos clases de Kentro y dos de Bala. La energía, música, iluminación y tecnología nos envolvió en un momento único mucho más allá del ejercicio; además de vivir activaciones increíbles al lado de sus partners como Brand USA quien se unió a la celebración y en colaboración con United Airlines y Operadora Concierge crearon divertidas experiencias y dinámicas.

Asimismo, dentro del evento encontramos para recobrar la energía Shake Shack y Santé Sí, siendo el lugar perfecto para recuperarte y disfrutar de platillos deliciosos para continuar con esta celebración. Por supuesto no podían faltar Síclo Shop, Nike, y una Levi’s Station para customizar prendas

Además, pudimos leer, a lo largo del evento, diversos testimonios de la comunidad que conforma Síclo y cómo ha impactado en sus vidas desde un nivel interno hasta uno físico, reafirmando que va mucho más allá de sólo hacer ejercicio, se trata de ser parte de algo, de creer en ti y lograr lo que creías imposible.

l ENERGÍA. Cada clase se vivió al máximo al ritmo de la música. Foto: JDS Agencia

HA DICHO

“Lo más satisfactorio ha sido leer las historias de cientos de usuarios narrando el impacto tan positivo que Síclo ha tenido en sus vidas”. - Alejandro Ramos, CEO y cofundador Síclo

GRANDES CAMBIOS

Algunos de los usuarios compartieron su experiencia personal de transformación física e interna.

8 Años celebra Síclo de revolucionar el ejercicio.

12 Horas de clases inspiradoras se llevaron a cabo.

60 Entrenadores estuvieron en escena.

Por Ailedd Menduet

Fotos: JDS Agencia

