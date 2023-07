Se operó más de 30 veces para parecerse a Ricky Martin y ahora su salud está en riesgo

Un hombre de nacionalidad argentina llevó su fanatismo por Ricky Martín al extremo pues en su afán de parecerse al cantante boricua se sometió a más de 30 cirugías estéticas, sin embargo, no todo salió como esperaba y actualmente está sufriendo severas consecuencias de salud que podrían llevarlo a perder una pierna y la vista, por lo que la triste historia de Fran Mariano ha tenido repercusión a nivel mundial por lo delicado de la situación.

Fran Mariano es un hombre argentino de 33 años de edad que saltó a la fama en el 2011 cuando formó parte de un reality show llamado “Cuestión de peso” al que llegó pesando un total de 173 kilogramos, sin embargo, en dicho programa lo ayudaron a perder peso y comenzar una radical transformación y una vez que alcanzó su peso ideal quiso parecerse a su ídolo, Ricky Martín y por ello durante una década se sometió a al menos 30 cirugías estéticas para lucir como el intérprete de “Vuelve”.

Así lucía Fran Mariano antes de las cirugías. Foto: eltrece

De acuerdo con las propias declaraciones de Fran Mariano, su transformación para lucir como Ricky Martin le cambió la vida de manera radical pues comenta que comenzó a tener más confianza en sí mismo, además, atraía a mujeres con mayor facilidad y a donde iba era el centro de atención, lo cual, le era un mundo nuevo y atractivo para él pues comenta que toda su infancia y adolescencia fue complicada por lo que implicaba su sobrepeso.

Hace un par de años atrás, Fran Mariana aseguró que perdió la cuenta de las cirugías estéticas a las que se sometió y señaló que al menos son 30 y tratando de hacer un recuento de las veces que pasó por el quirófano, señaló que se operó tres veces el mentón, también se modificó los pómulos y tiene cuatro intervenciones en la nariz, además, se hizo lifting en el cuello, así como una liposucción en la papada y tres más en el tórax, además, también se aumentó los glúteos y de manera recurrente usa bótox en los labios.

Fran Mariano aseguro haber quedado mñas lindo que Ricky Martin. Foto: IG: franmarianocoach

Podría perder un pie y la vista

En algún momento de su transformación, Fran Mariano aseguró haber quedado más lindo que el propio Ricky Martin, sin embargo, todo su sueño se vio truncado cuando se puso en manos de un polémico cirujano llamado Aníbal Lotocki, quien le aplicó aceite de motocicleta en el rostro provocándole un severo problema que derivó en la pérdida del 25% de la visión.

Fran Mariano perdió la sensibilidad en el rostro y 2l 25% de la visibilidad. Foto: IG: franmarianocoach

Por otra parte, el aceite de motocicleta también le ocasionó que perdiera sensibilidad en el mentón y en la nariz, además, hace unos días estuvo hospitalizado por una fuerte infección en uno de sus pies, la cual se originó por un virus contenido en una sustancia que le aplicaron en uno de sus glúteos y trascendió que en caso de no mostrar mejoría podría incluso perder el pie.

Fran Mariano podría perder un pie. Foto: IG: franmarianocoach

De acuerdo con una nota de voz enviada por Fran Mariano al periodista Juan Etchegoyen, el joven asegura que más allá de los malestares físicos lo que lo tiene con el alma rota es no poder vivir a plenitud la vida a su edad. “Yo no tengo respirador ni me falla la cabeza, pero tengo rota el alma, no puede ser que con 33 años no pueda vivir la vida que quiero”, sentenció Fran Mariano, quien no es la única celebridad argentina afectada por este cirujano plástico.