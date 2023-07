Modelo de OnlyFans vende sus óvulos para que nazcan personas "más bellas": "Mis genes son maravillosos"

Actualmente, hay un gran número de personas que han saltado a la fama tras darse a conocer como modelos en la plataforma solo para adultos OnlyFans, lo que ha hecho que tengan miles e incluso millones de seguidores en sus redes sociales, audiencia que aprovecha cualquier tipo de situación, especialmente para ofrecer su contenido, sin embargo, esta mujer puso a la venta algo que desató fuertes críticas.

La joven, originaria de Estados Unidos, quien se hace llamar en sus redes sociales "Aella", se ha vuelto bastante popular como modelo de la plataforma OnlyFans, pues su belleza es lo que más atrae internautas y aunque la definición de una persona bella depende de la perspectiva de cada persona, ella misma asegura ser una mujer hermosa, es por eso que ha decidido poner en venta sus óvulos.

Aella aseguró que sus óvulos son genéticamente buenos | Instagram : @aella

Sus óvulos son de “calidad excepcional”

Fue a través de sus sitio web "Get My Eggs", donde la joven informó a sus seguidores que pondrá a la venta sus óvulos en una especie de subasta, el precio inicial será de 20 mil euros, es decir unos 300 mil pesos mexicanos. Aella asegura que sus óvulos son de “calidad excepcional”, lo que según ella garantizaría que más persona tengan la oportunidad de tener hijos con sus genes y así crear una. nueva generación, por lo que está abierta a discutir la donación a cambio de dinero. La chica incluso ha sometido sus óvulos a pruebas médicas para asegurarse de que son de lo mejor, e invitó a parejas que deseen tener hijos a comprarlos, incluso señaló que está dispuesta a negociar el pago.

La modelo señaló que está dispuesta a negociar el precio | Instagram: @aella

"Me gustaría ver más de ellos en el mundo y no tengo ningún plan inmediato para reproducirme. Tengo ascendencia, pruebas de salud e historial familiar que puedo compartir”, señaló.

Gana 2 millones de pesos al mes y solo se baña 1 vez a la semana

La también escritora erótica, aseguró que no busca aumentar su fortuna con la venta de sus óvulos, en realidad solo lo hace para que haya más personas bellas en el planeta, pues con el contenido que vende en OnlyFans genera ingresos cercanos a los dos millones de pesos al mes. Pero esta no es la única polémica en la que se ha visto envuelta, hace unos meses reveló que solo se baña lo necesario y en 2022 únicamente tomó una ducha a la semana. Algo que no ha impedido que siga produciendo material y continúe rompiendo las redes con su contenido, etapa que definió como un “autodescubrimiento sexual”.

Confesó que solo se baña ocasionalmente | Instagram: @aella

Fue mediante su cuenta de Twitter en donde Aella enlistó todas las veces que se bañó, las cuales sumaron 37 ocasiones. Esto quiere decir que ni siquiera realizó un aseo personal por semana, ya que el año tiene 52 en total.

