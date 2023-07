Google Drive se despide: ¿cuándo y en qué dispositivos desaparecerá?

Una de las herramientas esenciales que ofrece GSuite para el desarrollo corporativo, profesional y personal, es sin lugar a dudas Google Drive, misma que está enlazada con una de las aplicaciones más destacadas de Google como el correo de Gmail. Pese al gran éxito de la herramienta, la compañía originaria de Menlo Park, California, informó que en lo que queda del 2023 la aplicación de almacenamiento de Google Drive dejará de funcionar en algunos dispositivos.

Hay que recordar que Google Drive es un servicio de almacenamiento en la nube desarrollado por Google que permite a los usuarios almacenar, sincronizar y compartir archivos y carpetas en línea. Los usuarios pueden acceder a sus archivos desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, ya sea una computadora, teléfono inteligente o tableta, además se ofrece un espacio de almacenamiento gratuito de 15 GB para cada cuenta de Google.

Los usuarios pueden acceder a sus archivos desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Foto: Pixabay.

Google Drive también cuenta con una suite de aplicaciones de productividad en línea, conocida como Google Docs, Sheets y Slides. Estas aplicaciones te permiten crear y editar documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones directamente en el navegador web, sin necesidad de instalar software adicional.

¿En qué dispositivos dejará de funcionar?

Debido a estas características de alta gama, el anuncio no ha sido tomado de buena manera por varias personas, sin embargo, antes de entrar en pánico, es muy importante tomar en cuenta que no en todos los dispositivos dejará de operar. Desde el inicio de este 2023, el equipo de Google comenzó a retirar el mantenimiento y las actualizaciones a sistemas operativos que funcionaban con Windows 7, mientras que esta segunda parte del año (comenzando desde el 3 de julio) dejar de mantener los equipos que operan con Windows 8/8.1, Windows 10 de 32 bits o Windows Server 2012, por lo que si tu computadora funciona con alguno de estos sistemas, la herramienta ya no funcionará.

Google Drive es un servicio de almacenamiento en la nube desarrollado por Google. Foto: Pixabay.

¿Qué alternativas usar ante la desaparición de Google Drive?

Cabe destacar que la compañía no ha mencionado si algún dispositivo del sistema de Windows Phone dejará de ser viable para su uso, por lo que esta noticia solamente está afectando a las computadoras que funcionen con los sistemas antes mencionados. Si tu computadora utiliza uno de los sistemas que serán descontinuados y estás buscando alternativas directas a Google Drive, aquí se desglosan algunas opciones:

1. Dropbox: La aplicación de escritorio de Dropbox es compatible con todas las versiones de Windows 7, por lo que no habrá problema en ese sentido. En su plan gratuito, cuenta con 2 GB de almacenamiento en la nube.

Dropbox es el espacio para todo tu trabajo. Puedes almacenar y compartir archivos, colaborar en proyectos y dar vida a tus ideas. Foto: Pixabay.

2. pCloud: Su aplicación de escritorio soporta versiones desde Windows XP. Además, este servicio incluye hasta 10 GB de almacenamiento gratuito.

3. MEGA: Es uno de los servicios de almacenamiento en la nube más conocidos y también cuenta con una aplicación para escritorio. Es compatible con varias versiones desde Windows 7 en adelante. Además, los usuarios disponen de hasta 20 GB de almacenamiento gratuito. Estas alternativas te brindarán opciones de almacenamiento en la nube similares a Google Drive y te permitirán acceder y gestionar tus archivos desde diferentes dispositivos.

SIGUE LEYENDO

5 trucos con Google Drive que necesitas conocer