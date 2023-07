Horóscopos de Mhoni Vidente HOY 4 de julio, predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para este martes 4 de julio del 2023; conoce todo lo que le deparan los astros a los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

Aries

Hoy sientes que estás en una situación complicada. Tu pareja ha levantado una barrera a tu alrededor debido a una indiscreción que cometiste, lo cual le ha llevado a creer que has violado las reglas de la relación. Es importante que actúes con calma y demuestres con hechos que sus sospechas son infundadas. Debes mostrar quién eres realmente.

Este día marca el culmen de tus esfuerzos, el logro de algo que es mérito tuyo y de nadie más. Debes felicitarte por ello y reconocer que tu talento y esfuerzo han dado frutos. Sin embargo, no te excedas en la celebración, ya que mañana será momento de comenzar una nueva etapa.

Es crucial que te enfoques y descartes las preocupaciones excesivas que surgen de tu imaginación. Todos somos propensos a la hipocondría en ciertos casos, pero es importante no dejarse llevar por la imaginación. La tuya es tan vívida que puedes llegar a "sentir" síntomas que crees tener. Evita exagerar y recuerda que estás sano.

Tauro

Cuando se quiere, se puede. Todos los problemas que enfrentas ahora tienen una solución simple: el amor. Lo importante es evitar que las situaciones se agraven solo para obtener una ventaja sobre tu pareja. Ya has expresado tu punto de vista, ahora es el momento de seguir adelante.

Tu equipo es un conjunto de talentos que necesita una guía mejor, y esa guía solo puedes proporcionarla tú. Es hora de ejercer tu liderazgo, ya que nadie más dentro del equipo asumirá esa responsabilidad. Un buen líder no es fácil de encontrar, y tú eres el mejor para tu equipo.

Hoy es un día para liberarte de la negatividad y de las ideas preconcebidas sobre lo que debes hacer o no para ser merecedor de la felicidad. Todas esas nociones sobre lo que haces, lo que dejas de hacer, lo que ganas o podrías ganar carecen de sentido si antes no resuelves los conflictos internos pendientes.

Géminis

Es importante reconocer en qué momento se pueden esperar ciertas acciones de tu pareja. Si bien es capaz de lograr grandes cosas y hazañas impresionantes, hoy puede que no esté en condiciones de hacerlo. En ese caso, tendrás que tomar las riendas de la situación y actuar por ti mismo/a. Estarás a la altura de la circunstancia porque has tenido al mejor de los maestros.

Será mejor que retires tu oferta en esa negociación. Un "no" en esa situación puede beneficiarte, ya que hará que quienes te convocan reconsideren los términos que te ofrecen. Debes valorar tu talento y lo que puedes aportar. Lo que te prometen está por debajo del valor de tu experiencia.

Experimentas cierta fatiga y no sabes cómo resolverla. Sabes que el esfuerzo da vida y lo que necesitas es activarte. El movimiento despertará a tu cuerpo de su letargo. Comienza con unos minutos de caminata y ve aumentando gradualmente la intensidad. Con el tiempo, verás mejoras en tu condición física.

Cáncer

El amor tiene sus reglas, muchas de las cuales no están escritas, pero es importante que sean respetadas por ambas partes. Sin embargo, no deben cambiarse sin previo aviso ni de forma repentina. Eso sería aprovecharse injustamente de la situación, y no debes permitirlo en tu relación de pareja.

Cada vez que renuncias a un compromiso, también renuncias a oportunidades y ganancias. No descuides tus responsabilidades en el trabajo, ya que al hacerlo solo te conviertes en alguien prescindible y que puede ser pasado por alto. Es una estrategia poco favorable para avanzar en tu carrera profesional. No te dejes llevar por la apatía.

Hoy es un buen día para comenzar a exigir más a tu cuerpo, ya que lo necesita para estar en mejor estado. Cuanto más demandes a tu cuerpo, más beneficiarás a tu metabolismo y bienestar general. El ejercicio físico es una vía efectiva para poner tu cuerpo en forma y seguir su desarrollo natural.

Leo

Es un hecho que dos voluntades pueden lograr más que una. Por eso el amor se vive en pareja. Dos personas se cuidan, se enseñan y se acompañan mutuamente. Si insisten en llevar sus asuntos por caminos separados, también separarán sus fuerzas. Para avanzar juntos, es necesario vivir plenamente juntos, hasta fusionarse como una sola entidad.

Tienes una percepción equivocada del miembro más destacado de tu equipo. No debes confundir tus propias acciones con las de los demás. A veces la admiración o el afecto nos ciegan y nos llevan a otorgar privilegios que no deberíamos dar. Cada persona a tu cargo merece el mismo trato y consideración.

Hoy debes fortalecer la firmeza de tu aura. Todo lo que necesitas hacer es conseguir una piedra relacionada con tu signo: una amatista, un fragmento de jade o un cristal de cuarzo, preferiblemente en color verde. De esta manera, fortalecerás el vínculo que tienes con tu entorno y con las vidas que te rodean.

Virgo

Hoy debes tomar una decisión que puede ser difícil para ti, pero que es necesaria. Debes permitir que tu pareja tome la ventaja en el tema sobre el que han estado discutiendo. No lo veas como una derrota, sino como una forma de lograr la paz y seguir avanzando en su crecimiento como pareja.

Nada puede garantizarse al 100%, nunca. La posible pérdida que podrías experimentar hoy no debe llevarte a la derrota. Los altibajos son parte de cualquier proceso productivo. Acepta lo que ha sucedido, aprende de ello y toma las medidas necesarias, incluyendo la corrección de posibles errores.

No dejes este asunto tan delicado al azar, ya que hay mucho en juego. Tu bienestar emocional no es algo insignificante y no debes descuidarlo. La angustia y la ansiedad que sientes tienen su origen en acciones simples, palabras dichas sin pensar. Sin embargo, sus efectos pueden ser significativos.

Libra

Hoy es un día para revelar un secreto, ese que te ha estado quitando el sueño en los últimos días. No necesitas seguir cargándolo contigo. Si lo mantienes oculto, solo crecerá. Será tan grande y pesado que tendrá consecuencias cuando finalmente salga a la luz. Es mejor que salga ahora, cuando todavía es una pequeña mentira.

Es preferible enfrentar un problema en lugar de ocultarlo, especialmente cuando se trata de dinero y trabajo. Pequeños deslices se agrandan cuando los escondemos bajo la alfombra, y se manifiestan como pérdidas y obstáculos. No pongas en riesgo tu reputación por algo insignificante. Ten el coraje de reconocer tus errores, como siempre has hecho.

No esperes demasiado de tu cuerpo si no implementas los cambios que sabes que deberías haber hecho desde hace tiempo. Es momento de poner manos a la obra y llevar a cabo la transformación que has estado posponiendo. En el fondo, todo es bastante sencillo, se trata de seguir pautas que conoces bien: disciplina y amor propio.

Escorpión

Hay asuntos que solo se han abordado a medias y están generando mucha pasividad-agresividad entre ustedes dos. Eso no suma y solo les hace daño. En una relación de amor, no hay lugar para el sarcasmo. Deben dejar de lastimarse con palabras, ya que estas están hechas para comunicarse y conectarse.

Este periodo de dificultades está por llegar a su fin hoy. Es el momento en el que verás un cambio en esas circunstancias que han dañado tu autoestima y tu economía. Podrás levantar la cabeza y mirar hacia el futuro con esperanza y expectativas. Lo mejor está por venir, finalmente.

La esperanza, a pesar de lo que te digan, es algo bueno y debes mantenerla. Tal vez lo que anhelas parezca imposible para algunos, pero te permite mantener viva la idea de un futuro y te impulsa a vivir con mayor dignidad. No renuncies a lo que la esperanza te brinda: vida y luz.

Sagitario

Según los astros, hoy es un día propicio para las reconciliaciones, pero auténticas, no simulaciones que has concedido a tu pareja. Es importante hablar, reconocer tus errores y perdonar de corazón, tanto tus propios errores como los de tu pareja. El rencor es una carga que puede hundir el barco si no te deshaces de él a tiempo.

Los verdaderos socios comparten los éxitos, pero también las derrotas y las pérdidas. No te sirven de mucho los aliados que solo están a tu lado cuando todo va bien y se cuidan de estar presentes cuando se trata de enfrentar las consecuencias. O se comparte todo o no se recibe nada.

Cuida tu alimentación y lo que bebes. Los astros, con Júpiter a la vanguardia, señalan que los excesos pueden ser perjudiciales en este día. La moderación es la mejor estrategia para mantener y fortalecer tu salud. Regresa a una buena dieta y mantén un equilibrio adecuado.

Capricornio

No debes tomar tan mal que tu pareja no se comunique contigo las 24 horas del día. Tienen otras ocupaciones y preocupaciones. Lo que realmente te molesta no es el amor, sino tu deseo de controlarlo todo. Solo en una libertad total el amor puede consolidarse y potenciar la creatividad.

Tienes tendencia a asumir todas las responsabilidades y riesgos, pero estás rodeado de un gran equipo de personas. Es hora de compartir beneficios y compromisos. Tu espalda no puede soportar la carga que tú mismo te has impuesto, por más entusiasmo que pongas en la tarea. Aprende a compartir el trabajo.

Sientes que la rutina te está ganando terreno día tras día y que no hay nada nuevo esperándote en el camino. Esto te desanima y te hace renunciar a buscar por ti mismo esa novedad que anhelas. Hoy es un buen día para recordar que en gran medida, tú mismo escribes tu propio destino. Debes generar ese brillo en tu vida.

Acuario

En una relación, a veces es necesario que intervenga un tercero para que dos personas puedan permanecer juntas. El amor se construye con el apoyo de toda una comunidad. No debes sentir celos por los apoyos emocionales a los que tu pareja recurre.

Tu imagen habla más que mil palabras sobre ti. Hoy es un buen día para revisar cómo te presentas al mundo y evaluar si es la forma más efectiva. Pregunta a tus socios y compañeros y observa el impacto que tienes en los demás. Realiza los cambios necesarios para lograr el efecto que deseas, inspirando confianza.

Nadie puede ni debe decirte qué sentir ni cómo reaccionar en determinadas situaciones. Tus emociones son tuyas y de nadie más. La tristeza, el enojo, la resignación, todas son emociones y actitudes que tú debes decidir. Permítete sentir de manera auténtica y libre.

Piscis

La toma de decisiones es fundamental en cualquier relación. No puedes quedarte en un punto medio sin tomar partido. El amor tiene muchos enemigos, como el tiempo, la envidia y la rutina, por lo que debes defenderlo con determinación. Toma partido por tu pareja y el amor.

Hoy es un buen día para buscar la paz con tus rivales y forjar alianzas productivas en las que todos ganen. Deberás dejar a un lado parte de tu orgullo y perdonar hechos que parecían imperdonables, pero esto forma parte de las obligaciones para lograr el éxito financiero.

Es momento de dejar de lamentarte sobre tu cuidado personal. Si bien hay muchos factores que te rodean y pueden influir en tu bienestar, no debes olvidar la responsabilidad que tienes sobre tu propia salud. Esta es una buena noticia, ya que tienes el poder de equilibrar tu cuerpo y mente en tus propias manos.

