La Güera de las Estrellas tiene las mejores predicciones de los horóscopos para esta semana del 31 de julio al 4 de agosto

La Güera de las Estrellas te comparte las mejores predicciones para tu horóscopos durante esta semana del 31 de julio al 4 de agosto, además te compartirá un ritual para empezar con la mejor energía el mes de agosto, la psíquica también analiza lo que sucedió este fin de semana en La Casa de los Famosos así como las predicciones en el reality, además analiza a cada uno de los integrantes de acuerdo a los astros que los rigen.

Muchas parejas se separan y otras se reconcilian, van a regresar muchos amores del pasado, por lo que nos dará rituales para no sufrir por amor. Además advirtió que ve una invasión extraterrestre.

Para la psíquica Marlon ya había hecho enojar antes a Wendy Guevara. Afirma que la Mariana "La Barby" Juárez ha sufrido mucho pero que ella siempre esta donde debe estar, afirma que es una mujer que se ha esforzado mucho. Y que Jorge Losa conseguirá un protagónico de telenovela en Televisa.

En este mes la psíquica pide que dejemos de añorar lo que no está a nuestro lado. Foto: El Heraldo de México

Adelantó que si vamos por números la ganadora sería Wendy, Nicola, Poncho, Emilio y Sergio, pero ella cree que los que llegarán a pelear los tres primeros lugares serán Sergio, Poncho y Wendy y que Nicola dará una gran sorpresa.

La Güera de las Estrellas analiza los sueños y sus significados

Además analizará la interpretación de sueños. Además compartirá un ritual para detener la brujería.

Aclara que si la gente debe dinero no puede esperar que haya prosperidad, destaca que es muy importante que si no se tiene dinero para pagar las deudas hay que dar la cara, disculparse y llegar a una negociación, que eso el universo lo tomará en cuenta y recompensará. Señala que pagar con tarjetas de crédito no es bueno.

