Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 30 de julio

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este domingo 30 de julio con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Disfruta del último domingo de julio, jamás volverá a verse igual Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, estos últimos días del mes te sentirás lleno de motivación y ganas de hacer cosas nuevas. Es el momento perfecto para tomar decisiones importantes y poner en marcha tus proyectos. Ten cuidado con la impaciencia, a veces es mejor tomarse las cosas con calma.

Ten cuidado a quien le confías tus secretos, ya que podrían defraudarte y soltar la lengua horrible. No temas ya a los cambios y enfrenta cada cosa que viene, a veces eres demasiado terco o terca y siempre quieres defender a capa y espada tus decisiones tengas o no la razón y muchas de las discusiones con las demás personas son a causa de eso.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, estos últimos días del mes, tu enfoque estará en el hogar y la familia. Aprovecha para relajarte y pasar tiempo con tus seres queridos. También es un buen momento para enfocarte en tu bienestar físico y cuidar tu salud. No te preocupes por los cambios, con tu estabilidad y determinación, podrás superar cualquier obstáculo.

Tienes un carácter bien cambiante, unos días te manejas en pura bondad y amor y otros días no te aguanta ni tu santa madre, tus depresiones se deben a que algunas veces te llegas a sentir solo o sola y lo único que buscas es saber que existe alguien ahí para ti.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, estos últimos días del mes estarás lleno de ideas creativas y te comunicarás con facilidad. Aprovecha para expresarte y conectar con los demás; sin embargo, ten cuidado con la dispersión y la indecisión. Organiza tus pensamientos y concéntrate en tus objetivos para que puedas avanzar sin problemas.

Un negocio o nuevo trabajo te llegará como propuesta ve los pros y contra quizás ahí esté la clave pa mejorar tus ingresos. Ten cuidado a quien le das entrada a tu vida, ya que está por llegar una persona muy traicionera y mala leche que te va a causar un problema muy grande y te va a meter en chismes, sé más desconfiado o desconfiada.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, estos últimos días del mes será importante que te conectes contigo mismo y escuches lo que tu corazón te dice. No temas mostrar tus sentimientos a los demás, eso te ayudará a fortalecer tus relaciones. Es un buen momento para cuidar de ti y de tus sueños.

Aprende a soltar y dejar ir, no permitas que la persona que esté a tu lado este a la fuerza. Eres de los signos más fuertes, pero cuando eres traicionado sueles irte al pozo y no hay quien te saque de ahí, aprende a levantarte solo y darte cuenta de que no necesitas de nadie pa ser fuerte y lograr lo que te propongas.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, estos últimos días del mes te sentirás más seguro y carismático que nunca. Tu creatividad estará en su punto máximo, así que aprovecha para destacar en lo que haces. Eso sí, recuerda ser generoso y escuchar a los demás, así podrás mantener armonía en tus relaciones personales y profesionales.

Una persona del signo de Capricornio o Libra podría ser tu verdadera felicidad, no bajes la guardia, ya que dentro de poco el destino podría reunirlos. No bajes la guardia, porque estas en un ciclo en que lo que hagas por lograr tus metas será un éxito. Viene un evento social o salida al cine o cena con amistades, te la pasarás de lo más genial.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, Estos últimos días del mes estarás más analítico y perfeccionista que nunca, lo que te permitirá mejorar en diferentes aspectos de tu vida; sin embargo, no te exijas demasiado y aprende a disfrutar del camino. Organiza tus tareas y objetivos, y verás como todo fluye de manera más fácil.

Un amor a distancia podría mover mucho tus sentimientos tengas o no una relación. A veces comer lo mismo diariamente cansa, aprende a innovar o de plano cierra ciclos que ya no te conducen a nada en la cuestión sentimental.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, Estos últimos días del mes estarás enfocado en mantener la armonía en todas tus relaciones. Aprovecha para resolver conflictos y tomar decisiones justas. No temas decir lo que piensas, pero hazlo con diplomacia. También es un buen momento para enfocarte en tu bienestar emocional y espiritual.

Si tienes una relación ten cuidado con lo que exiges, ya que te podrían exigir lo mismo o más de la cuenta. Busca la paz y momentos oportunos para ser feliz, la felicidad no es eterna en tu vida, pero si momentánea, aprovecha esos momentos para disfrutar y agradecer a Dios cada día.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, Estos últimos días del mes estarás lleno de intensidad y determinación. Es momento de dejar atrás lo que ya no te sirve y abrirte a nuevas oportunidades. Confía en tus instintos y no temas explorar lo desconocido; sin embargo, evita ser demasiado posesivo o controlador, da espacio a tus seres queridos.

Muchas veces te has equivocado al elegir a la persona para tu vida, pero eso no significa que siempre vayas a vivir de rodillas, ponte las pilas y visualiza una mejor manera de vivir, ten en cuenta que en la medida que luches por lo que quieres es la manera en que lo conseguirás.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, estos últimos días del mes sentirás una gran necesidad de expandir tus horizontes y conocer lugares nuevos. Aprovecha para aprender algo nuevo o planificar un viaje. También es un buen momento para compartir tus conocimientos y enseñar a los demás.

No olvides ser agradecido con lo que tienes, eso te traerá aún más bendiciones. Manda lejos a quien no te acepte como eres, no viniste a este mundo a complacer a nadie sino a ser complacido, eres un ser de cuidado, ya que quien te la hace te las paga y con intereses.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, estos últimos días del mes estarás enfocado en alcanzar tus metas y objetivos. Es momento de trabajar duro y ser constante en tus esfuerzos. Recuerda cuidar de tu salud y encontrar un equilibrio entre el trabajo y el descanso. Con tu determinación, lograrás lo que te propongas.

No temas a salir de casa y conocer nuevas personas, hay muchas posibilidades que lleguen seres maravillosos. Arreglarás documentos o un trámite. Si tienes una relación ten cuidado con amistades de tu pareja podría surgir un enfrentamiento entre ustedes.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, este mes que está por llegar estarás lleno de ideas innovadoras y estarás dispuesto a luchar por aquello en lo que crees. Aprovecha para conectar con tu comunidad y hacer una diferencia. No temas ser diferente y mostrar tu autenticidad, eso te permitirá atraer a personas afines a ti.

En la medida que te alejes de personas para quien tú eres invisible será en la medida en que empieces a sanar viejas heridas y valorarte como un ser individual. A la china la gente prepotente y creída déjalos que vivan en esa nube que tarde o temprano los hará caer, no sigas alimentando egos tontos ni ayudes a quien solo te brinda dolores de cabeza.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, estarás más sensible y empático que nunca, lo que te permitirá conectar con las emociones de los demás. Aprovecha para expresar tu creatividad y nutrir tu mundo interior. No te cierres a nuevas oportunidades y confía en que todo sucede por alguna razón.

No sigas brindando ayuda a quien solo te busca cuando necesita un favor, pero cuando tú requieres compañía ni las moscas se acercan. Vienen cambios en la casilla del amor, sentimientos comenzarán a morir y nuevas aventuras se visualizan. Si tienes una relación levanta bien el oído y escucha más a tu pareja, ya que a veces siente que no cuenta con tu apoyo y suele cansarse de ti.