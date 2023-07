Test visual: dime que es lo primero que ves y te diré si eres una persona romántica

Los test de personalidad son una de las herramientas de autoconocimiento más populares de la red. Muchos de ellos consisten en observar imágenes. De este modo, se traducen en test visuales con significados en aspectos como el amor, la familia, los amigos, el trabajo y otras esferas de la actividad humana.

¿Cuál es la figura que ha llamado primero tu atención?

Test visual para conocer aspectos de la personalidad y el romance. Fuente: Pinterest

La figura del corazón

Ver primero esta forma se traduce en personas muy románticas y afectuosas. Estos individuos son demostrativos por naturaleza y no tienen miedo de expresar sus emociones o sentimientos. Cuentan con un fuerte sentido de responsabilidad afectiva en las relaciones.

Estas personas tienen responsabilidad afectiva con sus parejas. Fuente: Pixabay.com

Las personas que ven el corazón en primera instancia también son sinceras con sus emociones y no depositan expectativas en los demás. Han sido decepcionados en el pasado y aprendieron a no esperar demasiado de su entorno. Esto no quiere decir que sean pesimistas, solo que son precavidos en el proceso de socialización y vinculación.

La hipocresía no encuentra tolerancia en tu vida y mucho menos la injusticia. Tienes un fuerte sentido de respeto por los demás y no haces lo que no te gusta que te hagan. Es por eso que los demás ven en ti una persona ejemplar.

La figura de la mujer

Ver esta silueta se corresponde con individuos que son románticos de manera selectiva. Les cuesta abrirse al amor si no están seguros de que la persona que los acompaña es digna de su entrega y cariño. Si viste esta forma, eres respetuoso y comprometido con lo que dices o prometes.

Pero también pecas de egocéntrico en algunas instancias de tu vida y si no consigues la atención que necesitas o deseas, puedes sentirte rechazado y tener altibajos emocionales que tienen que ver con el autoestima. Si bien eres fiel y leal, puedes sentirte celoso o inseguro en las relaciones. Esto es un aspecto que debes trabajar y mejorar. Sin embargo, crees que existen las almas gemelas en el amor y no dejas de apostar a los vínculos que te generan bienestar.