¿Te peleaste con tu pareja? No eres tú, es la energía de la luna llena en Capricornio, así afectará a los signos del zodiaco

La luna llena en Capricornio tendrá lugar este lunes 3 de julio y si bien es cierto que se pudo observar desde la noche del domingo, su energía a penas está por llegar a nosotros e incluir hasta en esas pequeñas decisiones que nos llevan a desacuerdos o peleas con amigos, familiares o con la pareja. Una de las principales razones de que esto ocurra es porque es una temporada en la que los astros nos obligan a trabajar en nosotros mismos y cambiar cosas que ya no nos sirven.

Así que si en las últimas horas te peleaste con tu pareja o simplemente tuviste que enfrentarte a un nuevo reto profesional o personal que no tienes idea de cómo afrontar, debes de prestar atención a los cambios que traerá la energía de la luna llena en Capricornio en tu signo del zodiaco. Una vez que los detectes tienes que empezar con el trabajo y cambio que amerita esta época hasta abrir esos nuevos ciclos que los astros preparan para ti.

¿Cómo afectará la luna llena en Capricornio a los signos del zodiaco?

De acuerdo con la astróloga Mía Astral, a partir de este lunes 3 de julio hay muchas cosas que tenemos que trabajar en el aspecto personal y en este momento en especifico se puede manifestar y agradecer el esfuerzo que se ha tenido para conseguir la transformación y lograr el propósito de cerrar ciclos y abrir nuevos. Sin embargo, para conseguir lo anterior también es indispensable pasar por momentos que quizás no son de nuestro agrado como los enfrentamientos o diferencias con nuestros seres queridos.

Aries

La energía de este día te ayudará a conseguir el éxito que tanto has buscado, pero antes de poder concretarlo es muy importante que aprendas la lección de la organización y el equilibrio para así atender cada uno de los aspectos de tu vida; de lo contrario podrás enfrentarte a reclamos, peleas y planes que salen mal. ¡Piensa como adulto y toma las decisiones con base en la razón!

Tauro

Con la luna llena en Capricornio y tu temperamento es muy importante que evites querer tener la razón cuando no la tienes, pues no es un momento en el que las peleas y conflictos resulten a tu favor. Asimismo, si tienes que procurar a tu pareja y para ello tendrás que abrir tu corazón y dejar salir todos aquellos sentimientos que has guardado con el paso de las semanas.

Géminis

Para las personas bajo este signo, deben de tomar en cuenta que los astros les están dando la oportunidad de cerrar ciclos y todo aquello que ya no les funciona. Para ello también es importante que se centren en resolver todos sus pendientes, en especial si se trata de deudas, pues esto les robará energía.

Cáncer

Si recientemente te peleaste con tu pareja o algún ser querido debes de tomar en cuenta que no eres tú ni la otra persona, sino la energía del momento y antes de actuar impulsivamente asegúrate de centrarte en la razón, ya que será la que te dé las claves para superar el conflicto. Para la astróloga Mía Astral es importante que los Cáncer usen su capacidad de convencimiento para con la otra parte y entablar el diálogo y solucionar el conflicto, siempre viendo hacia el futuro.

Las mudanzas en pareja pueden concretarse en las próximas semanas. (Foto: Pexels)

Leo

Durante la luna llena en Capricornio este signo debe de darse un tiempo para sí mismo y actuar en secreto, es decir, que si tienes planes por realizar o tareas por terminar no se lo cuentes a nadie hasta que esté hecho. La razón de esto es que así lograrán saber si lo que están tramando es lo que realmente quieren, así que a escuchar esa voz interna.

Virgo

De acuerdo con la experta, llegó el momento en el que los Virgo podrán cerrar los ciclos que ya no les sirven más y sólo los atan al pasado, así que hay que soltar para poder iniciar nuevas etapas llenas de buenas noticias.

Libra

Mientras algunos signos se concentrarán en las peleas y conflictos, los Libra deben de aprovechar la energía de la luna llena en Capricornio para atender problemas personales y relacionados con la familia o la pareja, pues es la temporada en la que se asegurará el éxito o el fracaso de cada uno de ellos.

Escorpio

La energía de este suceso beneficiará a los Escorpio en el aspecto romántico y es que les ayudará a que todo lo que tienen pensado en pareja se cumpla; sin embargo, para conseguirlo es importante que se den la oportunidad de sentarse a conversar, negociar y establecer acuerdos con los que las decisiones a largo plazo serán un éxito seguro.

¡Ojo con tus finanzas! (Foto: Pexels)

Sagitario

Por su parte este signo debe de usar la luna llena en Capricornio para conseguir que la suerte y la abundancia económica estén a su favor, así que usa este lunes 3 de julio para revisar tus finanzas y así no tener problemas financieros ni el el futuro próximo ni en el lejano.

Capricornio

De acuerdo con la experta, tu signo es el más favorecido del momento y es que la luna llena te ayudará a concretar una oportunidad creativa o romántica. Además que debes de darte la oportunidad de forjar tu confianza personal hasta cumplir todas esas metas que llevas tiempo planeando.

Acuario

Tal y como advertíamos al principio, la luna llena en Capricornio es el momento en el que se cierran puertas, pero se abren nuevas que hay que saber aprovechar y en tu caso debes de tener en mente que pondrás fin a todos tus pendientes y para ello no sólo tienes que usar este lunes 3 de julio, sino también las primeras dos semanas del mes.

Piscis

El último de los signos del zodiaco debe de usar la energía del momento para aprender a fluir, incluso si tienen todo en contra; una buena forma de hacerlo es entregar tu confianza a las personas y abrirte emocionalmente si así lo deseas.