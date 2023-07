Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 3 de julio

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este lunes 3 de julio con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, te vienen grandes cambios y oportunidades muy buenas en las cuales comenzarás a entender muchas cosas, desde por qué no se dio hasta por qué debieron de ser, así las cosas.

Noticia de examor que te dejará muy pensativo o pensativa. No estés para quien solo te busca cuando lo necesita, esas personas no te sirven de nada.

Ten cuidado con dolores en la espalda y piernas, necesitas moverte más y hacer más ejercicio. Podrías sufrir las consecuencias de tus actos pasados más pronto de lo que te imaginas.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, cambios en el trabajo y en el amor, si tienes pareja viene un enfrentamiento a causa de malentendido, no te estreses y dale tiempo para que las cosas se calmen.

Una amistad del pasado regresará a ti y volverá a nacer entre ustedes ese sentimiento de hermandad. Serás víctima de comentarios negativos en tu contra. Se te cancela viaje o salida con amistades.

Se viene el término de una relación amorosa y la posibilidad de emprender un viaje donde se conocerá a una persona muy similar a ti. Date la oportunidad de reinventarte y no volver a caer en falsas promesas, las cuales, es complicado que se cumplan.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, ten más seguridad en ti y confía en lo que eres y sobre todo lo que tienes si no, no vale la pena seguir ahí. Un viaje está por concretarse, pon mucha atención para que todo salga como deseas.

Es momento de que pienses más en ti antes de querer resolverle la vida a las demás personas, recuerda que quien necesita ayuda eres tú y no los demás. Te viene un cambio en el área de los negocios, mejorarás un chorro, pero debes no gastar en nada que no necesites.

Hay una persona que se ha decepcionado mucho de ti al darse cuenta de que no pudo concretar nada contigo debido a tus miedos pasados e inestabilidad económica y emocional.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, problemas y malentendidos en la familia te pondrán muy pensativo o pensativa. Ten cuidado con unas palabras que saldrán de tu boca, se harán chisme y se convertirán en una bomba de tiempo.

Hay días en que no te encuentras o no sabes a dónde ir, pon las cartas sobre la mesa y sigue el camino adecuado, el cual te lleve al cumplimiento de tus sueños. No cuentes tus planes, ya que te los ceban mucho por envidias y por eso no se te dan las cosas.

Si tu pareja te muestra escenas de celos o quiere sacarte de tus casillas, ten calma y no hagas más grande la discusión, la vida te dará una sorpresa en menos de dos semanas.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, recuerda que quien te quiera te lo va a mostrar con hechos, quien no simplemente te empezará a dar largas.

Momento de iniciar de cero en cuestiones de amistad, ponte las pilas o podrías perder personas que de verdad importan por atender a quien no sirve ni para ir a fregar a la gestora de sus días.

Si tienes pareja una noticia los unirá más que nunca y quitará a una persona que les ha estado estorbando.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, mejoras económicas y posibilidad de un proyecto de negocio muy pronto. No descuides tus sueños o planes, ya que hay muchas envidias a tu alrededor que te podrían afectar.

No te recrimines errores que no son tuyos, lo que fue ya fue, vive tu presente. Insomnio en estos días, debes descansar más, recuerda que cada desvelada te afecta mucho a ti.

Ten cuidado con una amistad, andará hablando de ti y contando cosas que le dijiste en secreto. Mucha suerte en juegos de azar, comenzarás a planear una nueva vida para los siguientes meses.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, no te eches la culpa de todo lo que sucede a tu alrededor, la gente es muy méndiga y suele aprovecharse de eso, que paguen los platos rotos quien de verdad los rompió.

Cambios importantes se aproximan, se te quitará la venda de los ojos sobre cierta persona de tu familia, te darás cuenta lo equivocado o equivocada que estuviste al pensar que era distinto o distinta a las demás.

Ten en cuenta que la vida no es fácil y encontrarás altas y bajas a tu paso, no te decepciones ni te desesperes, si a la primera algo no te sale como esperabas, ya que en el momento menos esperado se materializará muchas de las cosas por las que has trabajado.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, no pretendas justificar a otras personas de sus errores, déjalos que se quemen en su infierno y tú ve más por ti antes de querer solucionarle la vida a los y las demás.

Recuerda de dónde vienes y no pierdas el piso por nadie que no es necesario hacerlo. Una amistad andará muy pegada a ti, ya que querrá obtener algo, ponte muy inteligente o podrías decir información que será utilizada malamente por esa persona.

Es tiempo de concluir y cerrar proyectos, si quedaron inconclusos y no tienes deseos de continuarlos, déjalos y dedícate a lo que te gusta y tienes en mente.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, despójate de todo lo que te detiene y no te deja seguir. Descubrirás las malas intenciones de una amistad. Vienen cambios importantes a tu vida en los cuales madurarás mucho.

Es importante que no cometas los mismos errores porque se te da mucho tropezar con la misma piedra y eso no es nada sano. No des más de lo que puedes y sé exigente con quien te exige.

Vienen cambios en cuestión de tu economía, te llegará un dinerito que te ayudará en un viaje que estás por realizar. Deja que el mundo ruede y la vida te sorprenda, entras en una etapa en la cual, dejarás de esperar de las demás personas, es mejor que sea así para que te sorprendas.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, si tienes pareja viene momentos muy buenos en los cuales mediante una sorpresa esa persona querida te mostrará cuanto te ama en realidad. Podrías ser víctima de chismes y malentendidos por parte de una amistad.

No temas a cambios en el área de los negocios. Ten cuidado con tu manera de ver las cosas, algunas veces te dejas influenciar por amistades y de esa manera caes en errores tontos.

No te compliques los días con una persona que ni está, solo aparece cuando requiere algo de ti y mientras ni sus luces, dales la importancia a las personas que en realidad merecen y no te desvivas por quien no vale la pena.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, podrías sufrir algo de estrés debido a cuestiones que te han traído mortificado o mortificada.

Ten cuidado con tratar de aparentar algo que no eres por complacer a gente necia. Cuida mucho tu imagen ante los demás, ya que podrías dejar mucho que desear en estos días.

No permitas que nuevos cambios en tu trabajo o en tu círculo de amistades te dañen tus días, date la oportunidad de enfrentar lo que venga. Hay momentos que quisieras mandar todo a la tiznada e irte lejos y otras en que quieres luchar contra viento y marea para luchar por lo que amas.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, te viene un amor de tierras lejanas que conocerás por una red social, ten mucho cuidado, ya que la distancia podría ocasionar problemas.

Hay días en los que te sentirás triste y otros con todo el ánimo del mundo, tu bipolaridad andará muy fuerte. No recrimines nada y aprende aceptar lo que el mentado universo pone en tu vida.

Momento de poner las cosas en claro con una persona, no te hagas ideas absurdas ni piensas tan negativamente.

